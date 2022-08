Wskaźnik CPI dla UE ma osiągnąć rekordowy poziom

P odczas gdy DAX zdołał zakończyć wczorajszy dzień wyżej, tego samego nie można było powiedzieć o pozostałych rynkach europejskich, które zamykały dzień na minusie, a katalizatorem gorszych wyników była kolejna słaba sesja amerykańska.

Po obiecującym początku sierpnia, zeszłotygodniowe przemówienie prezesa Fed, Jaya Powella, było wydarzeniem, które pozbawiło nadziei inwestorów, jeśli chodzi o szybki powrót do szczytów z końca 2021 r.

Wydaje się, że wczorajsza poprawa danych gospodarczych z USA wzmocniła przekonania, że Fed będzie dużo mniej ostrożny, jeśli chodzi o dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej. 21 września możemy zobaczyć trzeci z rzędu ruch o 75 punktów bazowych w celu obniżenia inflacji.

Niedawny spadek cen paliw w USA wydaje się zachęcać do pewnego optymizmu, że inflacja mogła osiągnąć szczyt w krótkim okresie, ale jest jasne, że Fed nie zamierza jedynie ograniczać wzrostu inflacji, tylko szybko ją zmniejszyć.

Dziś powraca raport ADP, który powinien dostarczyć dalszych wskazówek, czy odporność obserwowana na amerykańskim rynku pracy w danych pozarolniczych z zeszłego miesiąca, wystąpi również w sektorze prywatnym. Oczekuje się, że w sierpniu zostanie dodanych 300 tys. miejsc pracy.

Po tej stronie Atlantyku, gdy patrzymy na Europę, wydaje się, że nie ma oznak mogących wskazywać na szczyt inflacji.

Wczorajsze wstępne dane o CPI w Niemczech za sierpień pokazały, że inflacja zasadnicza osiągnęła najwyższy poziom od ponad 50 lat, wynoszący 8,8%, przenosząc uwagę na dzisiejsze wstępne dane o CPI z Francji, Włoch i UE.

Oczekuje się, że francuski wskaźnik CPI spadnie z 6 8% do 6,7%, chociaż należy pamiętać, że rząd tego kraju wydaje ogromne kwoty na ochronę francuskiego konsumenta przed gwałtownym wzrostem cen energii.

Oczekuje się, że CPI we Włoszech w sierpniu wyniesie 8,2%, podczas gdy główny wskaźnik CPI, którym EBC jest najbardziej zainteresowany, tj. dla całej strefy euro, ma wzrosnąć do nowego rekordowego poziomu 9%, przenosząc uwagę na posiedzenie w sprawie stóp EBC z przyszłego tygodnia, gdzie możemy zobaczyć kolejną silną podwyżkę stóp.

Kolejny rekord CPI w UE obudził jastrzębie z rady zarządzającej, którzy w ostatnich tygodniach zaczęli mówić coraz głośniej.

Wczoraj słyszeliśmy kolejnych członków Rady Prezesów EBC wzywających do rozważenia podwyżki stóp o 75 pb, podczas przyszłotygodniowego posiedzenia.

Klaas Knot, holenderski członek rady zarządzającej, który tradycyjnie był bardziej jastrzębi, powiedział, że skłania się ku ruchowi o 75 pb i że może być konieczne wyjście poza stopę neutralną, aby okiełznać inflację.

Słoweński prezes banku centralnego Vasle powiedział również, że skłania się w kierunku 75 pb, co nie jest całkowicie zaskakujące, biorąc pod uwagę, że główny CPI wynosi tam 11%.

Główny ekonomista EBC, Philip Lane, był nieco bardziej niezobowiązujący, mówiąc jedynie, że potrzebne są dalsze podwyżki stóp, jednak coraz wyraźniej widać, że jastrzębie, które przez tak długi czas milczały, powoli ostrzą swoje pazury.

EURUSD – próbuje utworzyć krótkoterminowe wsparcie tuż powyżej 0,9900 z oporem na wysokości szczytu z zeszłego tygodnia przy 1,0120. Para walutowa ma potencjał do ruchu w stronę 1,0220, ale do czasu jego pokonania nastawienie pozostaje do dalszych spadków do 0,9660.

GBPUSD – funt nadal wygląda dość słabo, utrzymując nastawienie do ruchu w kierunku dołków z marca 2020 r. na poziomie 1,1500. Opór pojawia się w okolicy 1,1980.

EURGBP – kontynuuje wzrost, osiągając najwyższe poziomy od początku lipca. Kolejny kluczowy opór jest na 0,8630, a obecny ruch w górę jest wspierany przez linię trendu rozciągniętą od dołków z tego miesiąca, która teraz znajduje się powyżej 0,8430.

USDJPY – zbliżył się do poprzednich maksimów na 139,40, które są kluczowym obszarem oporu przed równym poziomem 140,00. Wsparcia są na 137,15 i 50-dniowym SMA przy poziomie 135,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 15 punktów wyżej, na poziomie 7376.

DAX – oczekuje się otwarcia 64 punkty wyżej, na poziomie 13025.

CAC40 – możliwe otwarcie 20 punktów wyżej, na poziomie 6230.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.