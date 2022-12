Wskaźnik cen konsumpcyjnych i przyszłotygodniowe CPI oraz Fed w centrum uwagi

Rynki europejskie zakończyły wczorajszy dzień niżej, przy czym nerwowość związana z globalnym spowolnieniem bardzo mocno daje o sobie znać. Rynek pozostaje w trybie defensywnym w związku z nadchodzącym weekendem. Z drugiej strony rynki amerykańskie zdołały przełamać 5-dniową passę spadków, kończąc sesję na plusie, pomimo dalszego osłabienia cen ropy, które sprawiło, że już drugi dzień z rzędu osiągnęły najniższy poziom w tym roku. To ożywienie wraz z pozytywną sesją azjatycką powinno przełożyć się na dobre otwarcie Europy.

W centrum uwagi nadal znajdują się przyszłotygodniowe posiedzenia banków centralnych: Rezerwy Federalnej, EBC i Banku Anglii oraz wskazówki dotyczące prawdopodobnej ścieżki zmian stóp procentowych do 2023 r., a także dwa ważne raporty o CPI, jeden z Wielkiej Brytanii, a także, co ważniejsze, listopadowy raport o CPI z USA. Ostatnie październikowe raporty CPI i PPI z USA pomogły ukształtować narrację w ostatnich tygodniach, że inflacja osiągnęła szczyt, co spowodowało gwałtowny spadek rentowności i spadek wartości dolara amerykańskiego, który jeszcze niedawno był notowany na 20-letnich szczytach. Październikowy raport PPI pomógł wzmocnić to przekonanie po tym, jak inflacja wyniosła 8% w przypadku wskaźnika głównego, podczas gdy ceny bazowe spadły do 6,7% z 7,2%. Zarówno CPI, jak i PPI rosną w coraz wolniejszym tempie od czasu letnich szczytów. Pytanie brzmi, czy ten trend może zostać utrzymany w obliczu amerykańskiego banku centralnego, który nie chce być postrzegany jako łagodny w kwestii inflacji, oraz danych dotyczących usług i płac, które wskazują na to, że gospodarka amerykańska jest nieco bardziej odporna niż początkowo sądzono. Biorąc pod uwagę zeszłotygodniowe komentarze Powella w Brookings Institute, wydaje się pewne, że Fed zwolni tempo podwyżek stóp w przyszłym tygodniu do poziomu 50 pb, a dzisiejsze dane powinny potwierdzić tę narrację z dalszym spowolnieniem do 7,2% w przypadku ceny głównej i 5,9% w przypadku cen bazowych.

Poznamy również oczekiwania inflacyjne konsumentów dzięki najnowszym grudniowym danym Uniwersytetu Michigan dotyczącym oczekiwań inflacyjnych na okres 1 roku i 5-10 lat, przy czym poprzednie prognozy wynosiły odpowiednio 4,9% i 3%. Czy będziemy świadkami dalszego osłabienia po tym, jak 1 roczne oczekiwania spadły z 5% w październiku do 4,9%?

EURUSD – euro nadal jest kupowane podczas spadków, wsparcie jest tuż powyżej obszaru 1,0400 i 200-dniowej SMA, podczas gdy ostatnie maksima w rejonie 1,0610 są ograniczeniem dla potencjalnych wzrostów. Ruch powyżej 1,0620 będzie zapowiedzią ruchu w kierunku 1,0800, a zejście poniżej 1,0400 będzie sugerować ruch do 1,0340.

GBPUSD – nadal ma opór tuż powyżej 1,2300, przy czym jak na razie niewiele wskazuje na to, by miał zostać zaatakowany. Wsparciem jest 200-dniowa SMA na 1,2110. Przejście przez 1,2300 pozwoli obrać 1,2750 za cel, a spadek poniżej 1,2040 może skutkować dalszym osłabieniem w stronę 1,1985.

EURGBP – obszar 0,8675 pozostaje kluczowym oporem. Krótkoterminowe wsparcie jest tuż powyżej 200-dniowej SMA oraz w rejonie 0,8540. Po spadku poniżej 0,8530 będzie możliwe zejście do 0,8480.

USDJPY – na początku tygodnia zabrakło mu pary tuż przed 138,00, przebicie wsparcia z okolic 136,00 pozwoli obrać 200-dniową SMA na 134,50 za cel. Pokonanie 138,00 będzie przemawiać za ruchem do 140,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 19 punktów wyżej, na poziomie 7491.

DAX – oczekuje się otwarcia 65 punktów wyżej, na poziomie 14329.

CAC40 – możliwe otwarcie 23 punkty wyżej, na poziomie 6670.



