Wpływ interwencji na złotym i decyzji Fed na kursy walut: Analiza po przemówieniu Jerome'a Powella

Dzięki wczorajszej interwencji na rynku złotego, czy to słownej przez wywiad prezesa NBP czy to fizycznej przez wymianę walut zagranicznych na złotego, dziś polska waluta nie jest jeszcze tak bardzo przeceniona, jak mogłaby być, po wczorajszym przekazie Jerome Powella, przewodniczącego FOMC.

Na posiedzeniu we wrześniu 2023 r. Rezerwa Federalna utrzymała docelowy zakres stopy funduszy federalnych na 22-letnim poziomie 5,25%-5,5%, po podwyżce o 25 pb w lipcu i zgodnie z oczekiwaniami rynku, ale zasygnalizowała, że w tym roku może nastąpić kolejna podwyżka.

Prognozy opublikowane wczoraj wskazywały na prawdopodobieństwo jeszcze jednej podwyżki w tym roku, a następnie dwóch cięć w 2024 roku. Decydenci widzą obecnie stopę funduszy federalnych na poziomie 5,6% w tym roku, tak samo jak w czerwcowej projekcji, podczas gdy w 2024 r. jest ona wyższa i wynosi 5,1%, w porównaniu do 4,6% w czerwcu.

Tymczasem wzrost PKB ma być wyższy w 2023 r. (2,1% wobec 1% w czerwcu) i 2024 r. (1,5% wobec 1,1%).

Inflacja PCE również została zrewidowana nieco wyżej do 3,3% w tym roku (wobec 3,2%), ale została utrzymana na poziomie 2,5% w 2024 roku...

Oczekuje się, że stopa bazowa będzie niższa w 2023 r. (3,7% wobec 3,9%), ale pozostawiono ją bez zmian na 2024 r. (na poziomie 2,6%).

Stopa bezrobocia ma być niższa i wynieść 3,8% (wobec 4 1%) w 2023 r. i 4,1% (wobec 4,5%) w 2024 r.

Kurs głównej pary walutowej EUR/USD spadł w okolice 1,0600, czyli do najniższego poziomu od 26 tygodni, stąd wracając do pierwszego akapitu, interwencje na złotym sprawiły, że notowania USD/PLN nie wyznaczyły nowego szczytu. Dodatkowo notowania naszej waluty mogą być pod presję interwencji walutowych, co może zbijać kurs złotego z poziomu 4,375. To właśnie tam w ostatnich dniach pojawiło się zawracanie słabnącego złotego wobec dolara. Zatem, o ile kurs EUR/USD może być pod presją, to o tyle notowania USD/PLN mogą mieć ograniczoną przestrzeń dla wzrostów.