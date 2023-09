W ciągu ostatnich sześciu tygodni inwestorzy stawiali coraz więcej pytań na temat perspektyw amerykańskiej polityki pieniężnej, a co za tym idzie, rynków finansowych.

I choć oczekuje się, że Rezerwa Federalna pozostawi podstawowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie, prezes Jerome Powell może nadal wstrząsać rynkami, gdy inwestorzy będą szukać wskazówek na temat sposobu myślenia banku centralnego.

Oczekuje się, że oświadczenie Powella będzie nawiązywać do tego, co powiedział podczas sierpniowego sympozjum w Jackson Hole, a wcześniej, podczas lipcowej konferencji prasowej banku centralnego, jednak analitycy rynkowi twierdzą, że zaktualizowany „wykres kropkowy”, czyli prognozy decydentów dotyczących przyszłych stóp procentowych oraz sesja pytań i odpowiedzi, mogą potencjalnie dostarczyć więcej informacji.

Czego dokładnie będą szukać inwestorzy? Obecnie oczekują, że Fed może rozpocząć obniżki stóp procentowych do połowy przyszłego roku. Analitycy twierdzą, że wszystko, co mogłoby odwieść ich od tego poglądu, mogłoby podciąć amerykańskie akcje, jednocześnie zwiększając rentowność obligacji skarbowych i siłę dolara amerykańskiego.

Przed FOMC na giełdach w Europie i USA bez zmian.

To siódmy tydzień, gdzie główne europejskie indeksy utknęły w ruchu bocznym. Z jednej strony, inwestorów niepokoi fakt, że od wybuchu pandemii największa gospodarka Starego Kontynentu znalazła się w trudnej sytuacji i potrzebuje planu ratunkowego. Z drugiej strony, te niepokoje nie odnajdują jeszcze jednoznacznego odzwierciedlenia w wycenie niemieckiego indeksu giełdowego. Sesje są bardzo zmienne, raz spadkowe, raz wzrostowe. Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem o 0,4%, a Dax ma wyraźny problem z oporem w okolicach 16000 pkt. Wszystkie wiodące indeksy zyskały odrabiając tylko niewielką część strat z poprzedniej sesji.

W USA widać wyraźne oczekiwanie na komunikat płynący z Fed. Wszystkie benchmarki zakończyły dzień na umiarkowanym minusie. Dow Jones Industrial Average stracił 106 punktów, czyli 0,31%. S&P wzrósł o 0,22%, podczas gdy Nasdaq Composite stracił 0,23%.

W Azji kontynuacja spadków.

To nie jest udany dzień dla giełd w regionie Azji i Pacyfiku, które kontynuują spadki i podążają dziś za spadkami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio traci 0,52%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje spadek o 0,63%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,16%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,75%), Szanghaj (-0,33%) Singapur (-0,20%), Sensex (-0,85%). Indeks Asia Dow spada o 1,09%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wtorkowa sesja nad Wisłą, podobnie jak w poniedziałek, po naturalnej pierwszej godzinie handlu, zakończyła się zjazdem na południej. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły notowania w bezpośredniej bliskości dziennych minimów. Byłoby znacznie niżej, gdyby nie ostatnie 15 minut handlu. Przez całą sesję stroną dominującą była podaż wspierana przez słabe nastroje w Europie. Kontrakty na WIG20 jak na razie nie mają pary by przebić się przez pułap 2000 pkt. Do tego silny dolar nie sprzyja bykom. Czy to zapowiedź powrotu wyprzedaży na naszym parkiecie? Technicznie WIG20 powrócił do testowania 200-okresowej średniej kroczącej, która jest istotnym wyznacznikiem dla graczy długoterminowych.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,1 mld zł. WIG stracił 0,46%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,67%. WIG20fut spadł o 0,71%, osiągając na zamknięciu wartość 1969 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 spadł o 0,11%. Jedynie sWIG80 zamknął się nad kreską z symbolicznym zyskiem wynoszącym 0,05%.

Kurs złotego po okresie stabilizacji, dziś traci do głównych walut.

Złoty znajduje się w odwrocie po ostatniej niezrozumiałej decyzji RPP. Wygląda na to, że NBP utracił resztki wiarygodności na rynkach finansowych, a to w dłuższej perspektywie może poważnie zaszkodzić rodzimej walucie. Nawet słaby jen silnie umacnia się do PLN.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,41.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,67.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,37.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,86.

PLNJPY – para handlowana jest po 33,80

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 20.09.2023.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.