Fed: szczyt stóp na poziomie 5,50% i spadek w 2024 r. z ropą po 100 USD za baryłkę?

Rezerwa Federalna opublikuje komunikat Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) w środę o godz. 20:00. Rynek kontraktów terminowych Fed Funds dyskontuje z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, 99%, że Fed pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,50%.

Po tym spotkaniu przed końcem roku odbędą się jeszcze dwa spotkania. Na posiedzeniu w dniu 1 listopada prawdopodobieństwo, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie 5,50% wynosi 69%. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 23 prawdopodobieństwo utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie 5,50% wynosi 58,1%.

Prawdopodobieństwo utrzymania stóp procentowych na poziomie 5,50% jest największe, aż do posiedzenia 24 czerwca, gdzie rynek zacznie dyskontować pierwszą obniżkę. Jeśli ścieżka zostanie zachowana, można powiedzieć, że cykl podwyżek stóp procentowych dobiegł końca.

Perspektywy dalszych działań mogą być widoczne w projekcjach

Jeśli chodzi o ścieżkę możliwych ruchów stóp procentowych, warto zauważyć, że Fed zaktualizuje projekcje ekonomiczne. Poprzednie prognozy opublikowane w czerwcu (pasmo centralne) są następujące:

Stopy procentowe: 2023 (+5,5%), 2024 (+4,75%), 2025 (+3,5%) i długoterminowe (+2,65%) PKB (realny): 2023 (+0,95%), 2024 (+1,2%), 2025 (+1,8%) i długoterminowy (+1,85%)

Stopa bezrobocia: 2023 (+4,15%), 2024 (+4,45%), 2025 (+4,45%) i długoterminowa (+4,05%)

Inflacja zasadnicza (PCE): 2023 (+3,25%), 2024 (+2,55%), 2025 (+2,2%) i długoterminowa (+2,0%)

Rosnące ceny energii mogą powodować niepewność w perspektywie krótko- i średnioterminowej

Niedawny gwałtowny wzrost cen energii jest elementem, który może generować największą niepewność. Z jednej strony może spowolnić tempo spadku inflacji zasadniczej w średnim okresie, a z drugiej negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy. Inflacja zasadnicza w sierpniu wzrosła z +3,2% do +3,7% r/r, i rosła przez dwa kolejne miesiące i zbiega się ze spadkiem zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan, który jest daleki od rocznych szczytów.

Biorąc to wszystko pod uwagę, można mieć wrażenie, że Fed jest bliski nie tyle pauzy, co końca cyklu, ponieważ obserwujemy dodatkowo wzrost rentowności obligacji, co pomaga w zacieśnieniu monetarnym. Co Fed może zrobić, to być bardziej stanowczym w swoim przekazie, a także może podnieść szacunki w swoich projekcjach makroekonomicznych.

Dodatkowo dolar amerykański drożał nieprzerwanie od 9 tygodni, co także może mieć znaczenie dla amerykańskiej gospodarki, gdzie kontynuacja takie zwyżki mogłaby odbić się na kondycji eksporterów. Z kolei sytuacja na rynku pracy nie jest najgorsza, ale warto pamiętać, że od początku roku każdy raport NFP jest korygowany w dół, a średnia dla tworzenia nowych miejsc pracy systematycznie się obniża. Dodatkowo przełożenie podwyżek stóp na rynek pracy nie jest jeszcze tak widoczne, jak ich wpływ, chociażby na rynek nieruchomości. Tu czas oddziaływania jest o wiele dłuższy.