Podsumowanie prognoz gospodarczych Rezerwy Federalnej to optymistyczny i dość jasny komunikat: urzędnicy Fed prognozują, że stopy procentowe pozostaną powyżej 5% do końca przyszłego roku, przy niskim bezrobociu i wzroście gospodarczym wyższym niż wcześniej oczekiwano. Ogólnie rzecz biorąc, mediana prognoz odzwierciedlała zaostrzoną politykę pieniężną na nadchodzący rok i bardziej odporną gospodarkę. W najnowszym raporcie SEP po posiedzeniu FOMC nakreślono to, co ekonomiści Bank of America nazwali scenariuszem „braku lądowania”: Za sprowadzenie inflacji do poziomu docelowego, zasadniczo nie trzeba zapłacić ceny w postaci spadku PKB i wzrostu bezrobocia. Jednak tego optymizmu i jastrzębiego nastawienia w sprawie ścieżki podwyżek stóp procentowych w dużej mierze nie było na konferencji prasowej po posiedzeniu z prezesem Fed Jeromem Powellem, który zamiast tego skupił się na uzależnieniu przyszłych decyzji banku centralnego od danych i chęci ostrożnego postępowania przy podejmowaniu decyzji, czy i kiedy podnieść znowu stopy procentowe.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 21.09.2023.

Komunikat Fed spowodował umocnienie dolara, wzrost rentowności amerykańskich obligacji oraz spadki cen surowców i indeksów na Wall street.

Dziś czeka nas kolejna porcja emocji. Z decyzjami o wysokości kosztu pieniądza, w kolejce czekają banki centralne Szwajcarii (godz. 9:30), Norwegii (godz. 10:00) i Anglii (godz. 13:00)

Po FOMC giełdy reagują spadkami.

Przed dzisiejszym otwarciem w Europie, byki spoglądają nerwowo na to, co działo się wczoraj na Wall Street i dziś w Azji. To siódmy tydzień, gdzie główne europejskie indeksy utknęły w ruchu bocznym zbliżając się do dolnego ograniczenia. Z jednej strony, inwestoró w niepokoi fakt, że od wybuchu pandemii największa gospodarka Starego Kontynentu znalazła się w trudnej sytuacji i potrzebuje planu ratunkowego. Z drugiej strony, te niepokoje nie odnajdują jeszcze jednoznacznego odzwierciedlenia w wycenie niemieckiego indeksu giełdowego. Sesje są bardzo zmienne, raz spadkowe, raz wzrostowe. Wczorajsza sesja zakończyła się solidnymi wzrostami wszystkich indeksów, jednak miało to miejsce przed decyzją Rezerwy Federalnej.

W USA, po optymistycznym początku, druga część notowań zakończyła się ostrą jazdą na południe. Wszystkie benchmarki zakończyły dzień na minusie. Dow Jones Industrial Average stracił 77 punktów, czyli 0,22%. S&P spadł o 0,94%, podczas gdy Nasdaq Composite stracił 1,53%.

W Azji kontynuacja spadków.

To nie jest udany tydzień dla giełd w regionie Azji i Pacyfiku, które od poniedziałku kontynuują spadki i dziś podążają za Wall Street. Indeks giełdy w Tokio traci 1,29%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje spadek o 1,37%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 1,59%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,42%), Szanghaj (-0,63%) Singapur (-1,22%), Sensex (-0,78%). Indeks Asia Dow spada o 1,60%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Rezerwa Federalna zapewniła warszawskim bykom bezsenną noc, jeśli patrzyli na to, co działo się na Wall Street po decyzji FOMC i konferencji Powella oraz jak przyjęły to giełdy z Azji. Wczorajsza sesja nad Wisłą, po dwóch dniach spadków, została zdominowana przez optymistów, a skala wzrostów przerosła wszelkie oczekiwania. Zarówno WIG, jak i WIG20 od południa wystrzeliły na północ i zakończyły notowania w bezpośredniej bliskości dziennych maksimów. Technicznie, WIG20 odbił się 200-okresowej średniej kroczącej, która jest istotnym wyznacznikiem dla graczy długoterminowych. Kontrakt na WIG20 ponownie zaatakował pułap 2000 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,05 mld zł. WIG zyskał 1,75%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 2,32%. WIG20fut wzrósł o 2,44%, osiągając na zamknięciu wartość 2017 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 wzrósł o 0,67%. Jedynie sWIG80 zamknął się pod kreską z symbolicznym spadkiem wynoszącym 0,05%.

Korekta przeceny złotego.

Złoty znajduje się w odwrocie po ostatniej niezrozumiałej decyzji RPP. Wygląda na to, że NBP utracił resztki wiarygodności na rynkach finansowych, a to w dłuższej perspektywie może poważnie zaszkodzić rodzimej walucie. Nawet słaby jen silnie umacnia się do PLN.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,34.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,61.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,34.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,82.

PLNJPY – para handlowana jest po 34,10



