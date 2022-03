WIG20 w kluczowym miejscu. Dziś karty rozdają wiedźmy

P rzesłanie płynące z Fed poprawiło nastroje na Wall Street. Od wtorku amerykańskie indeksy radzą sobie wręcz wyśmienicie.

Inwestorzy za nic wzięli sobie ostrzeżenia ekonomistów, że tak agresywna polityka banku centralnego będzie prowadzić, o ile nie do recesji, to przynajmniej do znacznego ochłodzenia gospodarki. Inflacja jest najwyższa od 40 lat, a rynek pracy boryka się z brakiem siły roboczej. Wczorajsze dane z amerykańskiego rynku pracy pokazały, że w USA liczba pobierających zasiłek dla bezrobotnych spadła do najniższego poziomu od 1970 roku. Wynik ten został przyjęty optymistycznie, co widać było na finiszu sesji na Wall Street, gdzie wszystkie najważniejsze benchmarki zakończyły na dziennych maksimach, zyskując sporo ponad 1%.

Nie tak oczywista sytuacja panowała na głównych rynkach akcyjnych Starego Kontynentu. O ile po Banku Anglii najlepiej radził sobie FTSE 100 zyskując 1,28%, o tyle już na pozostałych parkietach nie widać było hurraoptymizmu. Na ile jest to spowodowane wygaszaniem marcowych kontraktów trudno ocenić. Dax40 od środy utknął w ruchu bocznym w 250-cio punktowej konsolidacji.

Dość spokojnie jest również na rynku długu. Rentowności amerykańskich obligacji utrzymują się na najwyższych poziomach od wielu lat. Popyt na papiery dłużne rządu USA jest wciąż wysoki, a inwestorzy w perspektywie przyspieszonej ścieżki podwyżek stóp procentowych zwiększają ekspozycję na bezpieczne aktywa. Począwszy od 3-letnich papierów, wszystkie mają rentowność powyżej 2%. Rentowność 30-letnich papierów wynosi dziś rano 2,466%. Najpopularniejsze dziesięciolatki dają stopę zwrotu 2,174%. Dwuletnie papiery, które są najbardziej wrażliwe na stopy procentowe osiągnęły rentowność 1,936%.

Na rynku surowcowym ceny ropy ponownie zaczynają rosnąć. Międzynarodowa Agencja Energii wydała komunikat, że w kwietniu możliwe są niedobory surowca. Po tej informacji ceny ropy wystrzeliły w górę, jednak nie tak dynamicznie jak na początku napaści Rosji na Ukrainę.

Akcje azjatyckie w większości rosną, jednak początek handlu nie zapowiadał się najlepiej. Rosnące ceny ropy i wzrost infekcji w Chinach ostudziły super optymistyczne nastroje z ostatnich dni. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,65%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,60%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,46%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-0,18%), Szanghaj (1,07%), Singapur (0,29%), Tajwan (0,05%), Indonezja (-0,41%). Indeks Azja Dow zyskuje 0,36%.

Nie oglądając się na marazm panujący podczas wczorajszej sesji na głównych parkietach Europy, warszawskie byki nie ustępowały pola niedźwiedziom. Po wysokim otwarciu od początku handlu za oceanem benchmarki poruszały się dość płasko. Dobre nastroje na Wall Street dały impuls do głębszego sięgnięcia do kieszeni i kupna akcji blue chipów. Już do gongu kończącego handel przy Książęcej zarówno WIG, jak i WIG20, przyspieszyły we wspinaczce na północ. Indeks blue chipów, podobnie zresztą jak szeroki WIG, zakończył notowania na maksimum dziennego zakresu wahań z dorobkiem 3,17%. Tym samym WIG20 odrobił połowę fali spadkowej. Z technicznego punktu widzenia benchmark dotarł do ważnego miejsca, testując od spodu wsparcie wyznaczone dołkami z listopada ubiegłego roku i 14 lutego. To kolejna przeszkoda, która pojawiła się przed bykami Jest nią poziom w okolicach 2130 pkt. Czy uda się ją bezboleśnie pokonać? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, bowiem nie wiadomo jaki wpływ na wczorajszą zwyżkę mają wygasające kontrakty marcowe.

Podwyżka stóp procentowych oraz jastrzębi przekaz prezesa NBP sprzyja umocnieniu złotego po fali wyprzedaży.

Złoty cały czas zyskuje, dodatkowo wspierany apetytem na ryzykowne aktywa, jednak dziś widoczna jest stabilizacja waluty na wczorajszych poziomach.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,56.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,68.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,22.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,51.

PLNJPY – para powraca ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 28,12.



