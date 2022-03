WIG20 reaguje spadkiem w kluczowym miejscu. PLN od piątku traci

P o emocjonującym ubiegłym tygodniu, bieżący nie przyniesie nam istotnych odczytów, które mogłyby wstrząsnąć rynkiem.

To, na co warto zwrócić uwagę, to z pewnością środowe dane o inflacji z Wielkiej Brytanii i wstępne odczyty PMI za marzec z poszczególnych gospodarek. Przesłanie płynące z Fed poprawiło nastroje na Wall Street, a skutkiem tego był najlepszy tydzień na Wall Street do wielu miesięcy. Od wtorku amerykańskie indeksy radziły sobie wręcz wyśmienicie. Inwestorzy za nic wzięli sobie ostrzeżenia ekonomistów, że tak agresywna polityka banku centralnego będzie prowadzić, o ile nie do recesji, to przynajmniej do znacznego ochłodzenia gospodarki. Inflacja jest najwyższa od 40 lat, a rynek pracy boryka się z brakiem siły roboczej. Dane z amerykańskiego rynku pracy pokazały, że w USA liczba pobierających zasiłek dla bezrobotnych spadła do najniższego poziomu od 1970 roku. Optymizm kupujących widać było na finiszu sesji na Wall Street, gdzie wszystkie najważniejsze benchmarki zakończyły na dziennych maksimach, zyskując sporo ponad 1%, a będące pod presją spółki technologiczne ponownie zyskały ponad 2%.

Nie tak oczywista sytuacja panowała na głównych rynkach akcyjnych Starego Kontynentu. O ile za sukces kupujących można uznać zakończenie dnia na zielonym terytorium, to już skala zysków, a także sam przebieg handlu wskazywał na mieszane nastroje. Jaki wpływ na graczy miało rozliczanie marcowych kontraktów trudno ocenić.

Dość spokojnie jest na rynku długu. Rentowności amerykańskich obligacji utrzymują się na najwyższych poziomach od wielu lat. Popyt na papiery dłużne rządu USA jest wciąż wysoki, a inwestorzy w perspektywie przyspieszonej ścieżki podwyżek stóp procentowych zwiększają ekspozycję na bezpieczne aktywa. Począwszy od 3-letnich papierów, wszystkie mają rentowność powyżej 2%. Rentowność 30-letnich papierów wynosi dziś rano 2,427%. Najpopularniejsze dziesięciolatki dają stopę zwrotu 2,153%. Dwuletnie papiery, które są najbardziej wrażliwe na stopy procentowe osiągnęły rentowność 1,944%.

Na rynku surowcowym ceny ropy powróciły do wzrostów. Międzynarodowa Agencja Energii wydała komunikat, że w kwietniu możliwe są niedobory surowca. Atak rebeliantów na instalacje energetyczne Saudi Aramco może sprzyjać wzrostowi cen surowca.

Giełda w Tokio jest dziś zamknięta z powodu święta. Azjatyckie rynki akcji poszukują kierunku po tym, jak Wall Street odnotowała największy tygodniowy wzrost od 16 miesięcy, gdy inwestorzy obserwowali wysiłki zmierzające do wynegocjowania zakończenia wojny Rosji z Ukrainą i zastanawiają się, w którą stronę zmierza rynek. Australijski S&P/SPX200 potaniał o 0,22%, a południowokoreański KOSPI traci 0,76%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,87%), Szanghaj (-0,03%), Singapur (0,43%), Tajwan (0,59%), Indonezja (-0,21%). Indeks Asia Dow traci 0,59%.

Kończąca tydzień sesja na GPW przyniosła cofnięcie wszystkich benchmarków, poza średnimi spółkami, gdzie mWIG40 zyskał 0,38%.

Wszystko to działo się przy bardzo wysokim obrocie, który na szerokim rynku wyniósł 2,8 mld złotych. Może to oznaczać, że krótkoterminowy kapitał spekulacyjny realizował zyski z solidnego odbicia blue chipów. Po dobrym otwarciu od początku handlu za oceanem benchmarki poruszały się dość płasko, by nie powiedzieć że wiało nudą. Dobre nastroje na Wall Street niestety nie dały impulsu do głębszego sięgnięcia do kieszeni i kupna akcji. Już do gongu kończącego handel przy Książęcej zarówno WIG, jak i WIG20, przyspieszyły wędrówkę na południe. Indeks blue chipów, podobnie zresztą jak szeroki WIG, zakończył notowania na minusie. Z technicznego punktu widzenia benchmark dotarł do ważnego miejsca, testując w czwartek od spodu wsparcie wyznaczone dołkami z listopada ubiegłego roku i 14 lutego. Tym samym WIG20 odrobił połowę fali spadkowej. To kolejna przeszkoda, która pojawiła się przed bykami. Jest nią poziom w okolicach 2130 pkt. Czy uda się ją bezboleśnie pokonać? Jak na razie piątek potwierdził ważność tego miejsca.

Od piątku złoty traci do głównych walut po tym, jak dotarł do istotnych poziomów wsparć.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,62.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,71.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,27.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para powraca ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 27,90.



