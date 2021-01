Ważny tydzień dla giełdowych byków. Chiny prześcignęły USA w bezpośrednich inwestycjach.

Nadchodzący tydzień może być tym, w którym należy liczyć się zarówno ze wzrostem, jak i cofnięciem na Wall Street, co może wpłynąć na decyzje inwestorów do końca pierwszego kwartału 2021 roku. To najbardziej pracowity tydzień sezonu wyników. W sumie 118 firm ma ogłosić raporty kwartalne, w tym 13 komponentów z indeksu Dow Jones Industrial Average. Swoimi wynikami pochwalą się takie tuzy amerykańskiej gospodarki jak Tesla, AT&T, Apple, Facebook, General Electric, Microsoft, American Express, MasterCard, McDonald's, czy Visa. Ponad 60% wyników będzie opublikowane w dwa dni, pomiędzy 27 a 28 stycznia. Ten okres może stać się kluczowym dla rynku. Dobre wyniki mogą być zapalnikiem przyczyniającym się do wzrostów za oceanem, gdy nowo powołana administracja prezydenta Joe Bidena poprawia błędy Trumpa, opracowuje inicjatywy polityczne oraz musi stawić czoła pandemii COVID-19. Jak dotąd optymizm wśród inwestorów jest niebotyczny, a dane o nastrojach z badania Ned Davis Research sięgają 74,4%. Ned Davis Research twierdzi, że nastroje zakupowe najwyraźniej osłabły, jednak wskaźnik krótkiej sprzedaży, czyli liczba sprzedanych akcji podzielona przez łączną liczbę emisji, osiągnął w listopadzie najniższy poziom od 2011 roku. Z drugiej strony zagrożeniem jest skokowy wzrost zadłużenia amerykańskich graczy. Według Bank of America wzrost zadłużenia marżowego w ciągu ostatnich kilku miesięcy jest kolejnym sygnałem, że rynki oszalały, a wszyscy gonią za wszystkim niezależnie od tego co to jest, czy są to akcje groszowe, czy Tesli albo którykolwiek z producentów EV (pojazdów elektrycznych) lub domniemanych producentów pojazdów elektrycznych, którzy nigdy nie będą masowo produkować samochodów.

Chiny prześcignęły USA w bezpośrednich inwestycjach. Według danych ONZ opublikowanych w niedzielę, nowe inwestycje zagranicznych firm w USA, które przez dziesięciolecia zajmowały pierwsze miejsce, spadły o 49% w 2020 r., ponieważ kraj walczył o ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i spadła aktywność gospodarcza. W Chinach, które od dawna zajmują drugie miejsce, inwestycje bezpośrednie zagranicznych firm wzrosły o 4%, stwierdziła Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. Pekin zastosował ścisłe blokady, aby w dużej mierze powstrzymać COVID-19 po tym, jak pandemia po raz pierwszy pojawiła się w Wuhan. Po tym okresie produkt krajowy brutto Chin wzrósł, podczas gdy większość innych głównych gospodarek skurczyła się w zeszłym roku. Dane dotyczące inwestycji w 2020 r. podkreślają dążenie Chin do bycia nr 1, jako gospodarczej potęgi od dawna zdominowanej przez Stany Zjednoczone - zmiana przyspieszyła podczas pandemii, gdy Chiny ugruntowały swoją pozycję i zwiększyły swój udział w światowym handlu.

W bieżącym tygodniu zwracamy uwagę na kilka istotnych wydarzeń z USA. Będzie to decyzja FOMC o wysokości stóp procentowych oraz konferencja Jeromego Powella po posiedzeniu banku. Z danych szczególną uwagę przyciągnie odczyt PKB za czwarty kwartał. Mediana oczekiwań wskazuje na wzrost gospodarczy o 4,1%. Poza tym poznamy ilość wniosków o zasiłek dla bezrobotnych złożonych w ubiegłym tygodniu, a ostatnie dane napływające z rynku pracy wskazują na jego słabość.

Akcje gwałtownie rosną w Hongkongu i Seulu. Po piątkowych spadkach w rejonie Azji i Pacyfiku, poniedziałek przynosi spora dawkę wzrostów. Rynek akcji rośnie w związku z pewnymi nadziejami na ożywienie gospodarek, które zostały uderzone przez pandemię, gdy uwaga rynku skierowała się na wyniki amerykańskich spółek. Ale obawy, które rozprzestrzeniły się na rynkach w związku z pandemią koronawirusa pozostają, w tym nowe przypadki w niektórych rejonach Chin oraz w Japonii. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,67%, australijski S&P/ASX 200 zyskał 0,36%, a południowokoreański KOSPI jest nad kreską 2,28%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (1,93%), Szanghaj (0,14%), Singapur (-0,37%), Tajwan (-0,45%), Indonezja (-1,37%). Indyjski Sensex spada o 0,25%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest nad kreską 0,89%.

Kończąca tydzień sesja na warszawskim parkiecie w żaden sposób nie wpłynęła na układ sił w starciu optymistów ze sceptykami, a wręcz pokazała, że scenariusz pogłębienia korekty ostatniej fali wzrostowej może się zmaterializować. Na wykresie kontraktów na WIG 20, tygodniowa świeczka zamknęła się poniżej zamknięcia z poprzedniego tygodnia, a poniedziałkowa i wtorkowa próba kontry byków pozostawiła długi, górny cień. Rodzimi inwestorzy obserwowali raczej to, co działo się na wiodących giełdach Europy, a tutaj optymizm z biegiem czasu przygasał. DAX 30 bezskutecznie zmagał się w wyjściem powyżej 14000 punktów. Madryt wraz z Mediolanem stracił najwięcej z największych giełd Starego Kontynentu. Oczywiście ta zależność może być przypadkową, niemiej w ostatnich dniach taka korelacja się pojawiła. Z technicznego punktu widzenia spadkom sprzyjała uformowana na wykresie dziennym kontraktów na WIG 20 formacja głowy z ramionami i jeśli ma się ona zmaterializować, to przed nami pogłębienie korekty ostatnich wzrostów. Kolejnym sygnałem do pogłębienia korekty może być wcześniej przebita od góry strefa 2000 – 2060 punktów. Strefa ta od 2009 roku jest miejscem, gdzie spotyka się podaż z popytem. Na chwilę obecną wygląda na to, że w krótkim terminie stała się ona oporem, co może spowodować spadek w stronę 1900 – 1850 punktów.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,03 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 829 milionów złotych. Indeks WIG zyskał 0,14 proc. Symboliczna strata przypadła w udziale WIG 20. Spadkowa sesja w Azji wpłynęła na to, ze indeks otworzył się z luką spadkową. Czerwień, która panowała w Europie, nie dawała impulsu do poprawy nastrojów i do początku sesji w USA WIG 20 snuł się poniżej zera w niewielkiej zmienności, broniąc wsparcia intraday na poziomie 1935 punktów. Dopiero start notowań na Wall Street zmobilizował kupujących, którym na chwilę udało się wyjść powyżej poziomu odniesienia. Jednak w ostatniej fazie handlu benchmark powrócił poniżej kreski. Zamknięcie nastąpiło w bezpośredniej bliskości czwartkowego zamknięcia na poziomie 1952,67 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,04%. WIG20 fut zyskał 0,31%, a WIG20usd dodał do dorobku skromne 0,06%. W zieleni zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG 40 zyskał 0,85%, sWIG 80 wzrósł o 0,27%. W gronie blue chipów 9 spółek pochwaliło się zyskami, a 11 rozczarowało posiadaczy ich akcji. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły LPP (5,43%), Dino (3,92%) i Santander (3,80%) Najwięcej stracili akcjonariusze KGHM, CD Projektu i Lotosu. Walory te potaniały odpowiednio o 2,49%, 1,22% i 1,16%.

WIG 20 fut otworzył się luką wzrostową, po czym spadł poniżej poziomu zamknięcia z piątku. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,3%.

Zła passa złotego trwa, przy chwilowej stabilizacji.

GBPPLN – Para zatrzymała w okolicach 5,12, czyli na kluczowym oporze. Wsparcie jest na poziomie 4,79.

EURPLN – para jest powyżej 4,50.

USDPLN – para powyżej wsparć na 3,64 i 3,59.

CHFPLN – para wychodzi powyżej oporu na 4,18.

PLNJPY – opór usytuowany nieco powyżej 28 skutecznie powstrzymuje marsz na północ. Umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



