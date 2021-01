Ważą się losy umowy handlowej - będzie porozumienie?

Nowy tydzień rozpoczął się dla rynków akcji spadkowo z powodu niepokojów związanych z rosnącą liczbą zachorowań w USA oraz ryzykiem, że Wielka Brytania i UE wydają się zmierzać w kierunku braku porozumienia wraz ze zbliżającym się końcem miesiąca. Od początkowego optymizmu niedzielnego wieczoru i rozmów o możliwym porozumieniu w sprawie połowów, atmosfera między Wielką Brytanią a UE ochładzała się coraz bardziej w miarę upływu dnia w poniedziałek, a obie strony najwyraźniej otwarcie pogrywają między sobą. Od podziałów dotyczących połowów, po równe szanse i doniesienia, że UE chciała usunąć własny, jeszcze nie uzgodniony, fundusz naprawczy związany z pandemią, nie dając Wielkiej Brytanii takiej samej swobody, po groźby ze strony Francji, że zawetuje całe porozumienie, jeśli uzna, że umowa zaszła za daleko. Spoglądając z boku na tę sytuację, podziały wydają się być prawie nie do pokonania, pomimo wyjazdu premiera Borisa Johnsona, który udał się w środę do Brukseli, aby spotkać się z Ursulą Von Der Leyen, przewodniczącą Komisji UE, aby spróbować przełamać impas. Jeśli premier uważa, że wizyta w Brukseli jest warta zachodu, oznacza to, że drzwi do porozumienia pozostają otwarte. Patrząc przez ten pryzmat i na uciekający czas, jest prawie niezrozumiałe, że żadna ze spornych kwestii nie zbliżyła się do rozwiązania. Być może w tych dziwnych czasach pandemii tak właśnie ma wyglądać choreografia umowy, w której obie strony grają zgodnie ze swoimi własnymi programami wewnętrznymi, świadome faktu, że ze już mały kompromis po drugiej stronie otworzy drogę do porozumienia. Wielka Brytania ze swojej strony zaproponowała wycofanie się z groźby złamania prawa międzynarodowego poprzez ustawę o rynku wewnętrznym, co jest postrzegane jako kompromis, jednak tylko wówczas, gdy porozumienie zostanie zawarte. Pozostaje jednak obawa, że Francja może chcieć wystąpić przeciwko takiemu rozwiązaniu, co jest niebezpieczną strategią w czasie szalejącej pandemii.

Regularnie słyszymy, o ile bardziej szkodliwy byłby scenariusz braku porozumienia dla Wielkiej Brytanii i nie ma wątpliwości, że miałby on negatywne konsekwencje, jednak szkody dla UE byłyby podobnie dotkliwe. Po pierwsze, Wielka Brytania ma do wykorzystania pełen zestaw dźwigni dla polityki fiskalnej i monetarnej, które mogą w pewnym sensie złagodzić wszelkie spadki produkcji. UE nie ma podobnego mechanizmu ze względu na niepełny charakter unii walutowej. W obecnej sytuacji UE nie zdążyła nawet samodzielnie podpisać funduszu naprawczego związanego z pandemią w wysokości 750 mld euro. Mimo wszystkich tych wydarzeń z obu stron, w interesie żadnej z nich nie leży, aby dążyć do braku porozumienia, jednak biorąc pod uwagę obecny stan negocjacji, ta opcja pozostaje bardzo realna. Urzędnicy UE nalegali, aby ostateczny termin zawarcia jakiejkolwiek umowy przypadał na środę, jednak podobnie jak w przypadku wszystkich spraw związanych z UE, może się to również spowolnić. Funt znalazł się pod presją w wyniku wczorajszych zawirowań związanych z Brexitem, zanim odreagował po informacji, że premier jedzie jutro do Brukseli, przed czwartkowym szczytem UE.

Otrzymaliśmy również więcej informacji na temat szkód, jakie listopadowa kwarantanna spowodowała w sprzedaży detalicznej, z najnowszymi danymi sprzedaży detalicznej, które były zaskakująco odporne, pokazując wzrost o 7,7% z 5,2% w październiku Pojawiły się obszary słabości, jednak sprzedaż online zanotowała wystrzał o 47% w górę, co pomogło zrównoważyć 56% spadek wydatków w restauracjach, pubach i barach. Sprzedaż artykułów elektronicznych również wzrosła wraz z pojawieniem się nowej konsoli Xbox i PlayStation 5. Dzisiejsze dane będą prawdopodobnie dość przyzwoitym przedsmakiem wyników sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii w przyszłym tygodniu.

Rynki w Azji odnotowały dość stonowaną sesję, ponieważ inwestorzy pozostają z boku wydarzeń w oczekiwaniu na kolejny ruch w ostatniej rundzie amerykańskich rozmów stymulacyjnych, przy stale rosnącej liczbie przypadków koronawirusa w USA oraz najnowszych postępach w rozmowach handlowych na linii UE-Wielka Brytania. Oczekuje się, że ta niepewność przełoży się na nieco niższe otwarcie w Europie dziś rano. Jeśli chodzi o dane, będzie to dość skromny dzień, z ponownym potwierdzeniem PKB UE w III kwartale na poziomie 12,6%, podczas gdy najnowszy odczyt niemieckiego ZEW za grudzień ma wykazać poprawę do 46, z poziomu 39.

EURUSD – para spadła wczoraj do wsparcia przy 1,2070. Dopóki znajdujemy się powyżej tego poziomu i 1,2020 istnieje perspektywa powrotu w kierunku kolejnego oporu przy 1,2230, a następnie do 1,2550 i szczytów z 2018 roku.

GBPUSD – kurs spadł wczoraj odbijając się od 1,3225 z możliwością dalszej zniżki w kierunku 1,3100 i powrotu do listopadowych dołków przy 1,2850. Musimy skierować się z powrotem powyżej 1,3420, by doszło do stabilizacji.

EURGBP – wybicie powyżej 0,9080 w dniu wczorajszym doprowadziło do retestu 0,9150 z możliwością powrotu w kierunku poprzednich szczytów poniżej 0,9300. Wsparcie znajduje się przy 0,8980 i dołkach z ostatniego piątku.

USDJPY – para znajduje się poniżej oporu w szerszym trendzie spadkowym 104,70 i jeśli będzie on respektowany, może skierować kurs z powrotem na listopadowe dołki przy 103,81.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 10 punktów do 6,540

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 28 punktów do 13,270

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 10 punktów do 5,599



