Walt Disney i UBER – jak wyglądają oczekiwania przed wynikami tych spółek?

Po wynikach Netflixa przyszedł czas na publikację wyników spółki Walt Disney, która obecnie jest głównie kojarzona (oprócz bajek) za swoim serwisem streamingowym Disney+. Oprócz tego spółka posiada parki tematyczne, ale to jednak streaming zdaje się przyciągać największą uwagę inwestorów.

DIS publikując wyniki, z jeszcze wcześniejszego kwartału podał, że usługa Disney+ zyskała 12,1 miliona klientów w ostatnim kwartale, podczas gdy ESPN+ dodał 7 milionów abonentów, a Hulu dodał 3,4 nowych kont. Łącznie na dzień 1 października Walt Disney Co. powiedział, że jego wspomniane wyżej trzy główne usługi streamingowe zwiększyły liczbę swoich abonentów do ponad 235 milionów, co jest wartością wyższą niż 223 miliony abonentów Netflixa w tamtym czasie. Łącznie na koniec 2022 r., jak wynika z danych Netflixa, ten miał mieć 231 mln abonentów, a więc mniej niż DIS jeszcze kwartał wcześniej. Niemniej spółka Walt Disney w ostatnim czasie publikowała dość mieszane wyniki kwartalne, nie spełniając pokładanych w niej przez analityków oczekiwań. Tak było w dwóch z ostatnich czterech publikacji.

Cena akcji DIS i szacunki Wall Street

Cena akcji DIS w marcu 2021 r. jeszcze niecały rok temu kosztowała około 200 USD. W międzyczasie potaniała do 85 USD, choć w międzyczasie nie spadały tak gwałtownie wyniki spółki, a wręcz były dość stabilne. Można zatem powiedzieć, że spółka była przewartościowana, a inwestorzy mogli przeszacować wzrost dynamiki zysków, bardzo gwałtownie urealniając wycenę w ostatnich miesiącach. Dołek ceny akcji wypadł na przełomie roku w okolicach 85 USD. Z tego miejsca rozpoczął się wzrost do obecnych prawie 110 USD. Szacunki dla kwartalnych wyników DIS, to EPS na poziomie 0,79 USD przy poprzednim odczycie równym 0,3 USD. Z kolei szacunek dla kolejnego kwartału to EPS na poziomie 1,18 USD.

Konsensus dotyczący przychodów wynosi za kwartał 23,36 mld USD przy sprzedaży rok temu na poziomie 21,82 mld USD. W całym 2023, według analityków z Wall Street, spółka może osiągnąć przychód na poziomie 90,57 mld USD względem 82,72 mld rok wcześniej. Na Wall Street średni poziom ceny docelowej dla DIS to 122,98 USD przy najniższym poziomie 94,00 oraz najwyższym 177,00 USD. Spółka ma 30 wydanych rekomendacji, z czego 19 to kupuj, 6 silne kupuj, 5 trzymaj i 0 sprzedaj.

CFD na akcje Walt Disney Co. Platforma Next Generation CMC Markets

UBER Technologies

Przejedźmy się teraz razem po danych dotyczących spółki Uber Technologies, która w ostatnim czasie ma duże problemy z zyskownością. Niemniej jednak środowy raport może pozytywnie zaskoczyć, jak to już miało miejsce w tym sezonie wyników, gdzie „niepewne” spółki potrafiły po raporcie drożeć.

Wydaje się, że spółka jest na dobrej drodze do zaraportowania lekkiego wzrostu w stosunku do konsensusu szacunków dotyczących przychodów. Rok temu spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 5,78 mld USD, a w raportowanym kwartale rok później oczekiwany przychód wynosi 8,48 mld USD. W międzyczasie spółka również zwiększyła koszty prowadzenia działalności, co w rezultacie może zakończyć się nadal ujemną wartością wskaźnika zysku na akcję. Szacowany EPS to -0,18 USD przy wartości -0,26 USD rok temu. W kolejnym kwartale szacuje się wzrost EPS do -0,15 USD. Dopiero w czwartym kwartale 2023 r. może pojawić się szansa, że spółka odnotuje dodatni wynik EPS.

Na Wall Street spółka ma średni poziom ceny docelowej na poziomie 45,87 USD, czyli o około 35 proc. powyżej ceny zamknięcia z poniedziałku 6 lutego. Najwyższy poziom ceny docelowej to 75 USD, a najniższy to 26 USD. Spółka posiada 27 rekomendacji kupna wśród analityków z USA i żadnej rekomendacji sprzedaj.

CFD na akcje UBER Technologies. Platforma Next Generation CMC Markets

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets Polska



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.