Wall Street świętuje. Tydzień pod znakiem BoC i EBC

Z okazji Święta Pracy handel akcjami na Wall Street, jak również obligacjami będzie wstrzymany. Notowania kontraktów na jankeskie indeksy będą skrócone do godz. 19. Tradycyjnie, podczas nieobecności graczy zza oceanu handel przebiega dość spokojnie w niewielkiej zmienności.

W tym tygodniu zwracamy uwagę na odczyty PMI dla sektora usług (dzisiaj i jutro). W środę poznamy PKB Australii za II kwartał oraz dane o chińskim eksporcie i imporcie. Bank Kanady zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Oczekuje się, że BoC podniesie koszt pieniądza o 0,75%. W czwartek na celowniku graczy znajdzie się EBC. Bank według oczekiwań podniesie stopę refinansową z 0,5% do 1,75%. O dalszej ścieżce polityki EBC dowiemy się na konferencji po posiedzeniu banku zaplanowanej na godz. 14:45.

Poza giełdą w Hongkongu akcje azjatyckie wzięły sobie urlop od zmienności, czekając na Amerykanów po dniu wolnym. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,02%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,22%, a południowokoreański KOSPI traci 0,33 %. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-1,49%), Szanghaj (-0,06%), Singapur (0,32), Nowa Zelandia (-0,08%), Indonezja (0,58%). Indeks Azja Dow traci 0,58%, któremu ciąży giełda w Hong Kongu.

Kończąca tydzień sesja na GPW zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów, niemniej wcale nie oznacza to powrotu optymizmu na parkiecie przy Książęcej. Ponad stu punktowa przecena kontraktów na WIG20 podczas pierwszych czterech sesji wciąż świadczy o słabości rynku, a odbicie można przypisać realizacji tygodniowych zysków z krótkich pozycji. Tym bardziej, że już po zamknięciu notowań, ostatnie godziny handlu na Wall Street przyniosły dynamiczny spadek amerykańskich benchmarków oraz kontraktów na europejski indeksy. Z technicznego punktu widzenia należy raczej upatrywać obrony okrągłego poziomu 1500 pkt. To, co musi niepokoić inwestorów, to możliwe zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim w kraju, a chaotyczne działania rządu, spóźnione o kilka miesięcy, nie napawają optymizmem.

Od początku handlu zarówno na WIG, jak WIG20 wspinały się ostro pod górę, a wzrosty po publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy na globalnych giełdach i słabnący dolar przyspieszyły marsz na północ, za to wciąż martwi niska aktywność inwestorów.

Obrót na szerokim rynku wyniósł tylko 1,09 mld złotych, a przecież wakacyjny sezon ogórkowy już się zakończył. WIG zyskał 2,46%, a WIG20 2,95%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 wzrósł o 2,95%, meldując się na poziomie 1503 pkt. Nad kreską wylądowały średnie i małe spółki, z zyskiem odpowiednio o 2,14% i 0,44%.

Złoty po kilku dni umacniania się do głównych walut, zaczyna tracić, a w perspektywie podwyżek stóp przez EBC może pozostać pod presją w stosunku do euro.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,47.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,72.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,77.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,86.

PLNJPY – para handlowana jest 29,40.



