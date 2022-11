Wall Street rośnie przed wyborami parlamentarnymi w USA, z wizją ponownego otwarcia Chin na horyzoncie

Komentarz rynkowy

Chiny, a nie Powell napędzały rynki. Inflacja w USA w centrum uwagi

Optymizmowi na ryzykownych aktywach nie przeszkodziły dane Departamentu Pracy. Co prawda stopa bezrobocia wzrosła z 3,5% do 3,7%, jednak wciąż jest to najniższy wskaźnik od 50 lat.