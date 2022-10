Walka z krypto oszustwami

Mastercard prezentuje nowe rozwiązanie, które pomoże bankom i wydawcom kart w zwalczaniu oszustw związanych z kryptowalutami. Crypto Secure system wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji w celu określenia ryzyka przestępstwa związanego z wymianą kryptowalut w sieci płatniczej Mastercard. Działanie programu opiera się na danych z łańcucha bloków, publicznym zapisie transakcji kryptograficznych, a także innych źródłach. Usługę obsługuje CipherTrace, startup zajmujący się bezpieczeństwem blockchain, nabyty w zeszłym roku przez Mastercard, który oferuje bankom i wydawcom kart specjalny pulpit nawigacyjny. Jego funkcją jest wizualne wyszczególnienie, w jakim stopniu aktywność związana z kryptowalutami jest podejrzana. Warto zauważyć, że sam system nie podejmuje działań — interweniować może tylko wydawca karty.

XRP, szósta pod kątem kapitalizacji rynkowej kryptowaluta, skoczyła o ponad 9% po korzystnym dla firmy orzeczeniu sądu okręgowego w sprawie z SEC. W grudniu 2020 r. Komisja wniosła pozew przeciwko Ripple, w tym również pozwała byłych i obecnych prezesów – Bradowa Garlinghouse’a i Chrisa Larsena, zarzucając im naruszeniu przepisów dotyczących papierów wartościowych. Odnosi się to do sytuacji, gdy w 2013 r., projekt ubiegał się o zbiórkę funduszy. Firma swoją obronę oparła na argumencie, że skoro ether nie był wówczas traktowany jako papier wartościowy, to z jakiego powodu token XRP, który ich zdaniem stanowi walutę, miałby być uznawany za papier wartościowy.

Kazachstan aspiruje do stania się międzynarodowym liderem w dziedzinie technologii cyfrowej, ekosystemu kryptowalut oraz regulowanego miningu. Rząd Kazachstanu przygotował poprawki do ustawy regulacyjnej, dzięki której przeprowadzony zostanie pilotaż mechanizmu konwersji kryptowalut w Międzynarodowym Centrum Finansowym Astana.

Bitcoin ciągle walczy w okolicach poziomu 20 tys. USD, utrzymanie powyżej niego może pozwolić na ruch w stronę oporu stawianego przez 22,8 tys. USD, natomiast pierwszy cel dla sprzedających znajduje się na 19 tys. USD, kolejny to dopiero 18 tys. USD.

Ethereum pozostaje poniżej oporu na 1400 USD, co przemawia za ruchem w stronę do 1200 USD i równego poziomu 1000 USD. W razie wystąpienia wzrostów, kolejny ważny poziom to 1475 USD.

Bitcoin Cash zareagował na linię trendu rozciągniętą od szczytu z końca lipca br. Do czasu jej rozbicia nastawienie pozostaje do kontynuacji spadków i testu okolic 95 USD.

Ripple zacieśnia zakres, w jakim się porusza, co może pozwolić na znaczny wzrost dynamiki ruchu po publikacji dzisiejszego raportu ADP. Kryptowaluta nadal jest w trendzie wzrostowym, dopiero zejście poniżej 0,4 USD będzie pierwszym sygnałem o jego potencjalnym załamaniu i powrocie do 0,36 USD. Kluczowy opór jest na wysokości szczytu z 23 września.

Litecoin pozostaje w trendzie spadkowym, o którego załamaniu będzie świadczyć wzrost powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem na 58,5 USD. Do tego czasu możemy zobaczyć dalszą przecenę w stronę dołków na 46,4 i 40,4 USD.

Dash ciągle zbliża się do poziomów ostatni raz notowanych w 2020 i 2017 r., o zmianie sentymentu na tym aktywie będzie świadczyć wyjście ponad poziom 45 USD.



