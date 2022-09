W tym tygodniu wszystko zależy od banków centralnych

P od nieobecność inwestorów z Wielkiej Brytanii z powodu pogrzebu królowej Elżbiety II, rynki europejskie rozpoczęły tydzień w mieszanych nastrojach, gdzie wszystkie oczy skierowały się w stronę posiedzenia Rezerwy Federalnej, które rozpoczyna się dzisiaj. Rynki amerykańskie również rozpoczęły ostrożnie, po najgorszym tygodniu od czerwca. Indeksy ponownie przetestowały swoje 2-miesięczne minima z zeszłego tygodnia, ale nie przebiły się poniżej nich.

Wygląda na to, że wczorajsze późne odbicie w USA przełoży się na pozytywny start rynków europejskich dziś rano, jednak to, czy wzrosty się utrzymają, będzie prawdopodobnie zależeć od wydarzeń z najbliższych kilku dni. W ciągu ostatnich kilku dni narracja rynkowa zaczęła się dość wyraźnie zmieniać od optymizmu związanego z jakąś formą pivotu Fedu, do rosnących obaw o twarde lądowanie gospodarki światowej, w tym amerykańskiej. Rynki akcji okazały się na razie stosunkowo odporne na te obawy, pomimo rosnących rentowności obligacji. Wczoraj rentowność 10-letnich obligacji w USA przebiła swój poprzedni szczyt z początku tego roku, a rentowność 2-letnich obligacji zbliżyła się do poziomu 4% i najwyższych poziomów od 2007 roku.

Posiedzenia banków centralnych w tym tygodniu będą prawdopodobnie kluczowe w kontekście tego, co nastąpi później, począwszy od posiedzenia Rezerwy Federalnej, które rozpoczyna się dzisiaj, a także następujących po nim posiedzeń Banku Japonii, Banku Anglii i Narodowego Banku Szwajcarii.

W ciągu najbliższych dni dojdzie do kolejnych podwyżek stóp, to nie ulega wątpliwości, pytanie jednak o ile? Oczywiście nie spodziewamy się niczego takiego po Banku Japonii, pomimo osunięcia się japońskiego jena i wzrostu inflacji do 3% w dzisiejszych danych. Głównym czynnikiem poruszającym rynki jest obecnie to, jak bardzo stopy będą musiały wzrosnąć i czy pojawią się kolejne informacje o spadających zyskach spółek, takie jak otrzymaliśmy od FedEx w zeszłym tygodniu. Zeszłotygodniowy skok podstawowego wskaźnika CPI w USA spowodował znaczące przeszacowanie dotyczące tego, gdzie stopa Fed może się znaleźć do końca tego roku. Z przedziału 3,5%-4% oczekiwania zmieniły się do nawet 4,5% do końca pierwszego kwartału 2023 r., co zwiększyło obawy, że Fed może podnieść stopy o 100 pb. Ta ponowna wycena spowodowała również powrót dolara amerykańskiego do najwyższych poziomów od 20 lat, co z kolei wpływa na wzrost inflacji w reszcie świata. Funt osiągnął 37-letnie minimum w stosunku do dolara, euro jest na 20-letnim minimum, a japoński jen jest na poziomach ostatnio obserwowanych 24-lata temu. To właśnie ta zmiana, wraz z obawami o spowolnienie gospodarki światowej, spowodowała gwałtowne spadki cen ropy i gazu w ciągu ostatnich kilku tygodni, pomimo obaw o ograniczoną podaż. Pod pewnymi względami jest to bardzo dobra wiadomość, biorąc pod uwagę spadek dochodów konsumentów - ceny gazu ziemnego w Wielkiej Brytanii spadły wczoraj do najniższego poziomu od trzech miesięcy, co oznacza spadek o ponad 60% w stosunku do szczytów z sierpnia.

EURUSD – nadal wygląda słabo, po tym jak w zeszłym tygodniu nie udało mu się pokonać oporu stawianego przez linię trendu rozciągniętą od tegorocznych maksimów, która obecnie znajduje się w okolicach 1,0180. Przebicie 1,0200 jest potrzebne, aby zasygnalizować dalsze zyski, ale nastawienie pozostaje do ruchu w kierunku poprzednich minimów przy 0,9865 i okolic 0,9620.

GBPUSD – nadal wygląda słabo, osuwając się poniżej obszaru 1,1400, co otwiera drogę do 1,1000. Musimy zobaczyć ruch powyżej 1,1800, aby się ustabilizować.

EURGBP – przełamanie powyżej 0,8720/30 daje szanse na ruch w stronę 0,8800. Obszar 0,8720/30 staje się teraz kluczowym wsparciem, broniącym przed zejściem do 0,8670.

USDJPY – nie oddalił się zbytnio od zeszłotygodniowych szczytów mimo potencjalnej interwencji ze strony banku Japonii. Musimy zobaczyć zejście poniżej 141,00, aby opóźnić kontynuację wzrostów w kierunku maksimów z 1998 roku przy 147,70. Kolejny poziom wsparcia znajduje się na 139,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 43 punkty wyżej, na poziomie 7280.

DAX – oczekuje się otwarcia 87 punktów wyżej, na poziomie 12890.

CAC40 – możliwe otwarcie 40 punktów wyżej, na poziomie 6101.



