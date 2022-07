USDT odzyskał peg

S tablecoin USDT w dniu 20 lipca odzyskał swój peg z USD, od tego momentu utrzymuje się na stałym poziomie 1 USD.

Był to pierwszy odnotowany przypadek od upadku algorytmicznego stablecoina TerraUSD, który miał miejsce na początku maja tego roku. Token UST ekosystemu Terra, będący swego czasu trzecim pod kątem wielkości stablecoinem na świecie, w dniu 12 maja utracił swoje powiązanie z amerykańskim dolarem, co wywołało natychmiastowo panikę na rynku cyfrowych monet, jednak USDT było w stanie przetrwać w skrajnych warunkach na rynku i odbudować swoją pozycję, co w długim terminie może pozytywnie wpłynąć na ogólne zaufanie do stablecoinów.

Na początku czerwca kryptowalutowy pożyczkodawca Celsius poinformował o zamrożeniu wypłat swoich klientów, a w zeszłym tygodniu o złożeniu wniosku o upadłość. Było to następstwo panującego kryzysu na rynku kryptowalut. Teraz dowiadujemy się, że kanadyjski fundusz emerytalny był jednym z inwestorów Celsiusa, a w następstwie upadku firmy poniósł stratę w wysokości 150 mln dolarów. Jest to informacja, która może negatywnie wpłynąć na plany amerykańskich banków, które od dłuższego czasu starają się wprowadzić aktywa firm prowadzących działalność w obszarze kryptowalut, do swoich programów emerytalnych.

Monetary Authority of Singapore (MAS) opublikuje w przyszłym miesiącu plan zawierający szczegółowe wytyczne dla Singapuru, które w założeniu mają sprawić, że kraj ten stanie się centrum rynku Bitcoina i innych kryptowalut w regionie. Czy władze będą w stanie odbudować wizerunek kraju, w którym powstały TerraForm Labs oraz Three Arrows Capital?

Pozytywny sentyment na rynku kryptowalut uległ nagłemu osłabieniu w obliczu informacji o sprzedaży przez Teslę 75% rezerw Bitcoina, wartych blisko 936 mln USD.

Do niedawna Tesla była jednym z największych i prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnych posiadaczy Bitcoina, a sprzedaż rezerw w celu poprawienia sytuacji płynnościowej może wskazywać, że spółka przestała wierzyć w jego wzrostowy potencjał w obecnym otoczeniu makroekonomicznym. Decyzja została podjęta mimo tego, że według danych pochodzących z Glassnode, długoterminowi inwestorzy Bitcoina (Long-Term Holder, LTH) ciągle trzymają w swoich portfelach 80% podaży BTC znajdującej się na rynku.

Bitcoin dotarł do poziomu 24,5 tys. USD, skąd widzieliśmy silną reakcję podażową i przecenę do wsparcia na 20,8 tys. USD. Dzisiaj zmienność na tym aktywie pozostaje niska ze względu na zbliżającą się decyzję w sprawie stóp procentowych Stanów Zjednoczonych.

Ethereum sprawdza wsparcie na wysokości szczytu z 16 lipca, jego rozbicie otworzy drogę do 1280 USD, natomiast w razie wystąpienia wzrostów, celem może być poziom, który kilkukrotnie wywołał reakcję rynku tj. 1700 USD.

Bitcoin Cash podczas tego tygodnia utworzył bardzo wysoką świecę podażową, co sugeruje powrót do spadków na tym aktywie. Najbliższe znaczące poziomy to 135, 113 i 100 USD.

Ripple w ostatnim tygodniu stracił prawie 10% swojej wartości, poziomy oporowe dla XRP to 0,348 i 0,366 USD, a wsparcia znajdują się na 0,326 i 0,301 USD.

Litecoin zbliża się do oporu na 55 USD, jego wyłamanie pozwoli na ponowny test szczytu przy 60 USD i może doprowadzić tę kryptowalutę do 62 USD. Celem dla sprzedających prawdopodobnie jest wsparcie na wysokości dołka z 13 lipca przy 46,5 USD.

Dash zareagował na wsparcie przy 43 USD, poziomy na drodze do szczytu z okolic 50 USD to 45,5 i 47,1 USD. Powrót do spadków będzie przemawiał za ruchem do 41 USD.



