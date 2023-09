Niepisaną regułą jest, że podczas nieobecności graczy z USA na rynkach panuje spokojny handel w niewielkiej zmienności. Giełdy NYSE i Nasdaq oraz rynek surowców rolnych będą nieczynne w poniedziałek 4 września w związku ze Świętem Pracy. Również giełda w Toronto zostanie zamknięta z tego samego powodu. Handel kontraktami na indeksy oraz na amerykańskie obligacje będzie skrócony do godz 19:00, a obrót surowcami przemysłowymi będzie skrócony do godz. 19:30.

W tym tygodniu uwagę inwestorów przykują Bank Rezerw Australii oraz Bank Kanady, które podejmą decyzje o wysokości stóp procentowych. Oczekuje się, że oba banki centralne pozostawią stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Poznamy też ostateczne odczyty PMI dla sektora Usług. Wstępne dane pokazały, że podobnie jak przemysł, usługi zaczynają przeżywać regres. Bardzo istotnym będzie raport o wynikach handlu zagranicznego Chin. Ostatnie dane pokazują, że gospodarka Chin nie może odbić się po odejściu od polityki zero covid.

Po odbiciu od wsparcia, akcje Tesli dotknęła w piątek przecena po tym, jak firma podała, że obniży ceny samochodów w Chinach. Dla Muska liczy się teraz udział w rynku, ale inwestorzy obawiają się, że znacząco spadnie marża, co wpłynie na wyniki finansowe. W piątek akcje Tesli wyraźnie traciły na wartości.

Sierpień w Europie w przewadze niedźwiedzi.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 04.09.2023.

Piątkowy handel na giełdach w Europie ponownie zakończył się przewagą spadków. Czy inwestorów martwił fakt, że od pandemii największa gospodarka Starego Kontynentu znalazła się w kłopotach i potrzebny jest plan ratunkowy? W protokole po posiedzeniu EBC można było przeczytać między wierszami, że bankierów niepokoi fakt iż wysokie stopy procentowe wpłyną negatywnie na gospodarkę Eurolandu. Również dane z Niemiec pozostawiają wiele do życzenia. Wiodące benchmarki poza FTSE100 (0,34%) zaświeciły czerwienią tracąc od 0,01% (Stoxx 600) do 0,67% (Dax).

Na Wall Street w perspektywie długiego weekendu, handel przebiegał w nudnej atmosferze. Dow Jones zyskał 116 pkt., czyli 0,33%, S&P500 wzrósł o 0,18%, a Nasdaq Composite finiszował ze stratą wynoszącą skromne 0,02%.

W Azji powiało optymizmem.

Giełda w Hongkongu została otwarta gdy tajfun Saola ucichł. Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku obserwujemy wzrosty. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,45%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje wzrost o 0,41%, a południowokoreański KOSPI drożeje o 0,44%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (2,55%), Szanghaj (1,12%) Singapur (0,19%), Sensex (-0,06%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,90%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Kończąca tydzień sesja przy Książęcej zakończyła się przewagą byków, jednak nie była to sesja przełomowa. Zapoczątkowane w poniedziałek odbicie było marnej jakości, nie poparte wzrostem obrotów, a wręcz zobaczyliśmy ich drastyczny spadek. Piątkowa sesja nie przesądziła jeszcze o kierunku WIG20, ale wskazała na powrót niepewności co do dalszych losów indeksu blue chipów, jak i szerokiego rynku. WIG20 otworzył się na poziomie poprzedniego zamknięcia i przez przez cały czas systematycznie zyskiwał na wartości, ostatecznie kończąc notowania w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań. Kluczowym poziomem dla kupujących jest 2050 pkt., którego trwałe pokonanie otworzy drogę do kolejnego pułapu w okolicach 2100 pkt. Kluczowym wsparciem jest strefa między 1990 a 2000 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 870 mln zł. WIG zyskał 0,86%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,16%. WIG20fut zaliczył wzrost o 0,79%, osiągając na zamknięciu wartość 2045 pkt. W obraz rynku wpisały się małe spółki. sWIG80 zamknął się 0,85% wyżej. Kroku nie dotrzymały średniaki. mWIG40 spadł o 0,19%.

Od ubiegłego tygodnia złoty jest stabilny do walut rezerwowych.

Rynki wyceniają, że NBP zetnie w środę stopy procentowe o 25 pb. Czy decyzja RPP osłabi złotego?

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,22.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,47.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,14.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,68.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,30.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.