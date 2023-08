Po publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy, które pokazały, że zaczyna on słabnąć, inwestorzy muszą poczekać na jutrzejsze, oficjalne dane Departamentu Pracy. Słabnący rynek może cieszyć Powella, ale nie inwestorów, którzy będą musieli ponownie ważyć perspektywy dla gospodarki.

Dziś uwaga uczestników rynku skupi się na wstępnym odczycie inflacji w strefie euro. Oczekuje się, że inflacja spadnie w ujęciu rocznym, ale wciąż pozostanie znacznie powyżej celu EBC. Bank będzie musiał na wrześniowym posiedzeniu podjąć kluczową decyzję, czy dalej podnosić stopy procentowe, gdzie nie wie jak dokładnie one wpłyną na poszczególne gospodarki Eurolandu. Szczególnie będzie to dotyczyć największej gospodarki kontynentu, która od pandemii się pogrąża. PMI przemysłowe i usługowe nie pozostawiają wątpliwości, że Niemcy radzą sobie coraz gorzej. Eksport do Chin drastycznie spadł, a kanclerz Scholz ogłosił 10-cio punktowy plan ratunkowy, by powstrzymać niepokojące tendencje. Nastroje konsumentów wciąż są negatywne. Największa gospodarka Europy pogrąża się w stagnacji i wyraźnie spowalnia, a jej podzielona klasa polityczna stara się znaleźć rozwiązanie długoterminowych problemów i krótkotrwałych kryzysów, co z pewnością nie będzie łatwe.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 31.08.2023.

Na giełdach powiało optymizmem po danych z USA.

Wczorajszy handel na giełdach w Europie zakończył się w mieszanych nastrojach, pomimo że tydzień rozpoczął się solidnymi wzrostami. Czyżby inwestorów martwił fakt, że od pandemii największa gospodarka Starego Kontynentu znalazła się w kłopotach i potrzebny jest plan ratunkowy? Wiodące benchmarki przez cały dzień szukały kierunku, a większość z nich zakończyła dzień pod kreską na nieznacznym minusie. Na plusie zakończyły handel FTSE 100 i FTSE MIB, jednak wzrost o 0,12% i 0,09% trudno uznać za sukces. Pozostałe benchmarki nieznacznie spadły od 0,12% (Stoxx 600) do 0,31% (IBEX35).

Za nami czwarta z rzędu sesja wzrostowa na Wall Street, ale bez historii. Pierwsze pół godziny notowań wyznaczyły maksima i minima dziennego zakresy wahań i do końca dnia benchmarki pozostały w tym przedziale. Dow Jones zyskał 38 pkt., czyli 0,11%, S&P500 wzrósł o 0,38%, a Nasdaq Composite finiszował z zyskiem wynoszącym 0,54%. Nawet będące pod presja małe spółki zyskały czwaty dzień z rzędu.

W Azji mieszane nastroje.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku, po kilku sesjach wzrostowych, dziś zapanowały mieszane nastroje. Giełdy w Hong Kongu i Chinach tracą, gdy powracają obawy o stan gospodarki Państwa Środka. Na przeciwnym biegunie jest japońska giełda, która zyskuje po danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, w ślad za wzrostami na Wall Street. Niemniej inwestorzy wyczekują dziś na dane z USA. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,99%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje wzrost o 0,04%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,40%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,35%), Szanghaj (-0,52%) Singapur (0,53%), Sensex (-0,5%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,38%.

Podsumowanie sesji na GPW - z mozołem po górę.

Środowa sesja przy Książęcej w ostatecznym rozrachunku przyniosła niewielkie wzrosty, co i tak cieszy jeśli spojrzymy na względną słabość na największych giełdach Europy i co ważniejsze, była kontynuacją poniedziałkowego odbicia. WIG20 do południa oscylował wokół poziomu odniesienia, by po danych ADP usadowić się nad kreską i tam pozostać do końcowego gongu. Po siedmiu z rzędu sesjach, które przebiegały w atmosferze obrony wsparcia w okolicach 1990 - 2000 pkt., byki od poniedziałku kontynuują odbicie. WIG20 dotarł do kolejnego poziomu 2050 pkt., jednak już widać lekką zadyszkę i ostrożność strony popytowej. Próbując określić scenariusz na następne dwa dni, można oczekiwać, że inwestorzy czekają na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. To co powinno martwić optymistów, to że wzrosty nie zostały poparte wyższą aktywnością inwestorów, co sugeruje, że wolą oni siedzieć na gotówce, niż angażować się w ryzykowne aktywa.

Obrót na szerokim rynku wyniósł skromne 607 mln zł. WIG zyskał 0,27%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,39%. WIG20fut zaliczył wzrost o 0,44%, osiągając na zamknięciu wartość 2050 pkt. W obraz rynku wpisały się małe spółki. sWIG80 zamknął się 0,18% wyżej. Pod kreską finiszował mWIG40, który spadł o 0,06%.

Od tygodnia złoty pozostaje stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,21.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,47.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,09.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,66.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,60.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.