Po publikowanych od początku tygodnia słabych danych z amerykańskiego rynku pracy, które pokazały, że zaczyna się schładzać, inwestorzy będą czekać na oficjalne dane Departamentu Pracy. Słabnący rynek może cieszyć Powella, gdzie inwestorzy będą musieli ponownie wycenić perspektywy dla gospodarki. Oczekuje się, że zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym ponownie spadnie i wyniesie 170 tys., przy stopie bezrobocia wynoszącej 3,5%.

Zanim poznamy dane z USA, czeka nas seria ostatecznych odczytów z przemysłu poszczególnych gospodarek strefy euro. O godz. 10:00 poznamy wstępne szacunki PKB Włoch. Analitycy oczekują spadku wzrostu gospodarczego w ujęciu kwartalnym z 0,6% do minus 0,3% w drugim kwartale.

Sierpień w Europie w przewadze niedźwiedzi.

Wczorajszy handel na giełdach w Europie zakończył się przewagą spadków. Czyżby inwestorów martwił fakt, że od pandemii największa gospodarka Starego Kontynentu znalazła się w kłopotach i potrzebny jest plan ratunkowy? W protokole po posiedzeniu EBC można było przeczytać między wierszami, że bankierów niepokoi fakt iż wysokie stopy procentowe wpłyną negatywnie na gospodarkę Eurolandu. Wiodące benchmarki poza Dax (0,35%) zaświeciły czerwienią tracąc od 0,20% (Stoxx 600) do 0,65% (CAC40).

Na Wall Street po dobrym otwarciu z godziny na godzinę było już tylko gorzej. Dow Jones stracił 168 pkt., czyli 0,48%, S&P500 spadł o 0,16%, a Nasdaq Composite finiszował z zyskiem wynoszącym skromne 0,11%. Russell 2000 (-0,19%) walczył o utrzymanie okrągłego poziomu 1900 pkt, który na chwile obecną jest lokalnym oporem.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 01.09.2023.

W Azji umiarkowane wzrosty.

Giełda w Hongkongu została zamknięta w związku ze zbliżającym się tajfunem Saola. Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku obserwujemy umiarkowane wzrosty po tym, jak odczyt PMI dla przemysłu Chin powrócił powyżej poziomu 50. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,52%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje spadek o 0,28%, a południowokoreański KOSPI drożeje o 0,20%. Na pozostałych parkietach: Szanghaj (0,23%) Singapur (0,41%), Sensex (0,27%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,72%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Czwartkowa sesja przy Książęcej zakończyła się porażką byków, a odbicie zapoczątkowane w poniedziałek było marnej jakości, nie poparte wzrostem obrotów, wręcz zobaczyliśmy ich drastyczny spadek. Indeks Nastrojów Inwestorów wskazuje na spadek byczo nastawionych graczy. Wczorajsza sesja nie przesądziła jeszcze o kierunku WIG20, ale wskazała na powrót niepewności co do dalszych losów indeksu blue chipów, jak i szerokiego rynku. WIG20 otworzył się na poziomie poprzedniego zamknięcia i przez dwie godziny próbował utrzymać się na powierzchni. Od tego czasu systematycznie tracił na wartości, ostatecznie kończąc notowania w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań. Poziom 2050 pkt. okazał się na tą chwilę barierą nie do przebicia i wiele wskazuje na powrót w stronę strefy 1990 - 2000 pkt., poziomu bronionego przez siedem poprzednich sesji. Spadkowi towarzyszył wzrost aktywności i to może być złą wiadomością dla strony popytowej.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,58 mld zł. WIG stracił 0,79%. Indeks blue chipó w oddał z dorobku 1,10%. WIG20fut zaliczył spadek o 1,02%, osiągając na zamknięciu wartość 2029 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 spadł o 0,19%. Honoru byków broniły maluchy. sWIG80 zamknął się 0,11% wyżej.

Od tygodnia złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,22.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,47.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,12.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,67.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,30.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.