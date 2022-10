Tydzień w oczekiwaniu na dane o inflacji w USA i rozpoczęcie sezonu wyników

Dziś w USA świętowany jest Columbus Day, jednak poza zamkniętym rynkiem obligacji wszystkie inne giełdy pracują normalnie.

Tak jak można było się spodziewać, ostatnia sesja tygodnia zdominowana była przez dane Departamentu Pracy na temat kondycji amerykańskiego rynku pracy, które wskazały na to, że wciąż pozostaje napięty, zatem jest prawie pewne, że Fed na listopadowym posiedzeniu podniesie stopy procentowe o 75 pb. W reakcji na dane, globalne rynki akcji finiszowały w czerwieni, a dolar umocnił się w stosunku do koszyka walut rezerwowych.

W tym tygodniu inwestorzy będą czekać na wyniki finansowe amerykańskich spółek za trzeci kwartał, wrześniowy odczyt indeksu cen towarów i usług konsumenckich. Te dane makro powinny pomóc nam określić, czy Fed będzie w stanie zapewnić gospodarce Stanów Zjednoczonych miękkie lądowanie.

W środę PepsiCo jako pierwsze przedstawi raport za III kw tego roku, a w piątek wynikami pochwalą się banki: Citigroup, JP Morgan i Wells Fargo.

Giełda w Tokio jest zamknięta z okazji święta. Rynki akcyjne w rejonie Azji i Pacyfiku tracą w ślad za spadkami na Wall Street. Inwestorzy chcąc nie chcąc muszą się zmierzyć z perspektywą możliwej recesji. Australijski S&P/ASX 200 potaniał o 1,18%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,22%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-2,62%), Szanghaj (-0,53%), Singapur (-1,05%), Nowa Zelandia (-1,67%), Indonezja (-0,63%). Indeks Azja Dow traci 1,29%.

Ostatnia sesja tygodnia na GPW zakończyła się spadkami wszystkich indeksów. Tak jak można było się spodziewać, wciąż silny rynek pracy w USA zaszkodził nie tylko naszej giełdzie, ale również umocnił dolara, co wraz z decyzją RPP o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, przełożyło się na osłabienie złotego i spadek WIG20USD o 0,86% Wygląda na to, że bessa na warszawskim parkiecie ma się dobrze, po chwilowym odbiciu z początku poprzedniego tygodnia.

Od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, kapitał inwestycyjny szerokim łukiem omija naszą giełdę, a po NFP stało się bardzo prawdopodobne, że Fed pozostanie jastrzębi. Inflacja i dane napływające ze światowych gospodarek nie napawają optymizmem, toteż wiele giełd w następnych dniach może się znaleźć pod presją.

Pierwsza przeszkodą dla polskich byków jest krótkoterminowy opór w okolicach 1500 pkt. i dopiero jego pokonanie otworzy drogę do poziomów 1550 i 1600 punktów. To, co musi niepokoić rodzimych inwestorów, to wciąż prawie pewność związana z oczekiwaniami, że Fed na listopadowym posiedzeniu podniesie koszt pieniądza o 75 pb, zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju i niespójne działania rządu i NBP.

Ponownie spadł obrót, który na na szerokim rynku wyniósł raptem 724 mln złotych. WIG stracił 0,82%, a WIG20 oddał z dorobku 0,89%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1,18%, meldując się na poziomie 1421 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki tracąc odpowiednio 0,90% i 0,14%.

Po decyzji RPP o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie i publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy, presja na osłabienie PLN wciąż jest w grze:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,53.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,86.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,99.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 5,03.

PLNJPY – para handlowana jest 29,10.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.