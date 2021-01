Tydzień pod znakiem banków centralnych z FOMC na czele

Od początku tygodnia inwestorzy oczekiwali na rychłe uchwalenie w Stanach Zjednoczonych pakietu pomocowego. Niestety ciągle brak jest porozumienia co do wysokości wsparcia dla pozostających bez pracy. Dodatkowo nad rynkami wisiało niebezpieczeństwo zamknięcia rządu, co w sytuacji pandemii mogłoby przynieść opłakane skutki. I po części to mogło wpłynąć na pogorszenie nastrojów na globalnych rynkach akcji. Lekka poprawa nastąpiła, gdy Kongres uchwalił w piątek ustawę o przeznaczeniu środków na tygodniową działalność rządu, wysyłając decyzję do podpisu przez prezydenta Donalda Trumpa.

Bieżący tydzień przyniesie kilka bardzo interesujących wydarzeń, a szczególną uwagę inwestorów przyciągną banki centralne. Po Banku Kanady i EBC, kolejne banki centralne podejmą decyzję o wysokości stóp procentowych, jednak to nie polityka monetarna, ale polityka fiskalna będzie miała najważniejsze znaczenie w walce ze skutkami pandemii. We wtorek poznamy minutki z posiedzenia Banku Australii, z Chin dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, a po południu dane o produkcji przemysłowej w USA. W relacji miesięcznej oczekiwany jest spadek dynamiki z 1,1% do 0,5%. Środa będzie wypełniona po brzegi ważnymi wydarzeniami, szczególnie za Stanów Zjednoczonych. Po wstępnych odczytach PMI za grudzień z Niemiec, Francji, Strefy Euro, Wielkiej Brytanii i USA, popołudniowe godziny dadzą odczyty o listopadowej sprzedaży detalicznej, a Departament Energii poda raport o tygodniowej zmianie zapasów ropy, benzyny i destylatów. Jednak to dopiero wieczór może przynieść największą zmienność na dolarze i indeksach giełdowych. Wtedy to poznamy decyzję FOMC o wysokości stóp procentowych wraz z projekcjami makro na najbliższe kwartały. Na godz. 20:30 zaplanowana jest konferencja prasowa Jeromego Powella po posiedzeniu banku. Dzień później kolejne banki centralne znajdą się w centrum uwagi. Najpierw skupimy się na Banku Szwajcarii i wystąpieniu Thomasa Jordana. Chwilę później Bank Anglii ogłosi decyzję o stopach procentowych, ale najważniejsze będą kwestie jak bank widzi perspektywy dla gospodarki po Brexicie. Już nie raz Rada Gubernatorów sugerowała, że brytyjskie firmy są nieprzygotowane na opuszczenie wspólnoty. Ważny też będzie odczyt o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA złożonych w ubiegłym tygodniu. Poprzednie dane wskazały na pogorszenie kondycji amerykańskiego rynku pracy. Tydzień zakończymy wraz z Bankiem Japonii i konferencją prasową po posiedzeniu banku oraz danymi o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii.

Piątek okazał się dniem przeceny na głównych parkietach Europy. Miniony tydzień ani nie poprawił ani nie pogorszył sentymentu europejskich graczy. Od czterech tygodni DAX 30 (-1,36%) pozostaje w trendzie bocznym, ale na tygodniowym wykresie kontraktu na indeks niemieckiej giełdy pojawiła się formacja gwiazdy wieczornej. Jej potwierdzenie może zwiastować korektę. Londyński FTSE 100 stracił 0,80%, a paryski CAC 40 potaniał o 0,76%. W czerwieni zakończyły handel giełdy w Madrycie i Mediolanie. Indeks Stoxx 600 odnotował spadek o 0,77%.

Na Wall Street panowała huśtawka nastrojów. Dow Jones przez cały dzień walczył z psychologicznym 30000 punktów. Bykom udało się w drugiej części dania wyprowadzić blue chipy nieznacznie powyżej tego poziomu, co przełożyło się na wzrost o 0,16%.Pozostałe benchmarki uległy przecenie. S&P 500 stracił 0,13%, a Nasdaq Composite został przeceniony o 0,23%. Najsłabiej wypadły małe spółki. Russell 2000 potaniał o 0,57%.

Badanie Tankan przeprowadzane przez Bank Japonii wykazało poprawę koniunktury, dając okruch nadziei na odbicie z całorocznej recesji. Główna miara koniunktury dużych producentów wzrosła do -10 z -27. Pokazała ona odbicie we wszystkich kategoriach, zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i nieprodukcyjnych, dużych i małych. Była to wyraźna poprawa w porównaniu z kilkoma wcześniejszymi raportami kwartalnymi. To „ale” oznacza, że po wysokim otwarciu benchmarki oddawały zyski i wraz z upływem czasu przyjmowały niższe wartości. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,30%, australijski S&P/ASX 200 zyskuje 0,26%, a południowokoreański KOSPI jest pod kreską 0,28%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,54%), Szanghaj (0,63%), Singapur (1,29%), Tajwan (-0,36%), Indonezja (1,14%). Indyjski Sensex wzrasta o 0,05%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest pod kreską 0,31%.

Po mocnym początku tygodnia na GPW przyszedł czas na odreagowanie. Po spadkach w czwartek, ostatnia sesja tygodnia przyniosła kontynuację spadków. Jedynie małe spółki nie poddały się tej tendencji. Mieszane nastroje w Azji, przewaga czerwieni na wiodących parkietach Europy i słaby start za oceanem nie sprzyjały obozowi byków. Handlowi na GPW towarzyszył bardzo wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 2,43 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 2,17 miliarda złotych, a połowę obrotu wygenerował CD Projekcie po debiucie gry Cyberkpunk 77. Indeks WIG stracił 1,30 proc. Znacznie większej przecenie uległ WIG 20 Indeks otworzył się w okolicach poprzedniego zamknięcia i od samego początku przyjął kierunek na południe w ślad za pozostałymi europejskimi giełdami. Pozbywanie się akcji trwało do początku notowań na Wall Street, kiedy kontrakty na amerykańskie indeksy sporo traciły. Wtedy to zanotowano najniższą wartość dnia na poziomie 1927,53 pkt. Lekka poprawa nastrojów za oceanem i odrabianie strat dało impuls do działania kupującym, jednak na odrobienie dużych strat zabrakło czasu. Zamknięcie nastąpiło na poziomie 1950,85 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 1,67%. WIG20 fut stracił 1,51%, a WIG20usd oddał z dorobku 2,02%, przy lekkiej poprawie sentymentu do dolara. W czerwieni zakończyła dzień druga liga. mWIG40 stracił 0,97 proc. Na tym tle dobrze wypadły małe spółki. sWIG80 wzrósł o 0,22 proc. W gronie blue chipów 9 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski, a 11 odnotowało spadki. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły akcje JSW (2,96%), PGNiG (2,35%) i Cyfrowy Polsat (2,12%). Powodów do zadowolenia ponownie nie mieli posiadacze akcji CD Projektu, gdzie inwestorzy poczuli się rozczarowani debiutem Cyberpunk 2077 oraz KGHM i CCC. Walory te straciły odpowiednio 11,46%, 5,28% i 3,41%.

WIG 20 fut otworzył się na poziomie piątkowego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci 1,07%.

Po kilku dniach stabilizacji złotego ponownie się umacnia.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,79. Kluczowy opór to 5,12.

EURPLN –para jest powyżej wsparcia na 4,4160.

USDPLN – para podąża w stronę wsparcia na 3,59.

CHFPLN – para oscyluje pomiędzy 4,08, a 4,17.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



