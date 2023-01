Tydzień pod wpływem danych z amerykańskiego rynku pracy

Wczoraj pod nieobecność graczy z USA, Wielkiej Brytanii, Japonii i Chin, niewiele działo się na rynkach. Handlowano głównie na giełdach Europy i to w bardzo ograniczonym zakresie. Tak naprawdę, dopiero dzisiaj startuje traderski Nowy Rok.

Szok związany z restrykcyjną polityką banków centralnych zrujnował akcje w 2022 roku. Z pewnością pierwszy kwartał nowego roku również może być trudnym dla posiadaczy akcji. Inwestorzy będą wyceniać, czy działania bankierów centralnych uratują gospodarki przed głęboką recesją i czy Fed oraz inne banki zapewnią gospodarkom miękkie lądowanie. Jeśli tak, recesja może być płaska i krótkotrwała.

Dziś uwaga inwestorów skupi się na wstępnym odczycie inflacji w Niemczech. W środę poznamy decyzję RPP o wysokości stóp procentowych, a wieczorem zostaną opublikowane minutki z posiedzenia FOMC. Od czwartku będziemy spoglądać na dane z amerykańskiego rynku pracy. Wtedy zobaczymy raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw, a pierwszy tydzień miesiąca standardowo zakończy się rządowym raportem o kondycji amerykańskiego rynku pracy. Poznamy też raport ISM dla sektora usług oraz indeks aktywności biznesowej w USA.

Pierwsza sesja roku na głównych giełdach w Europie wypadła po myśli byków, jednak nie wniosła nic nowego w obraz rynków. Benchmarki pozostają w zakresie zmienności sprzed świąt, gdzie wszystkie giełdy zakończyły dzień nad kreską. Od 1,7% do 1,9% zyskały CAC40, FTSE MIB i IBEX 35. Dax i Stoxx 600 wzrosły o 1%.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje w oczekiwaniu na dane z amerykańskiego rynku pracy. Handel wciąż jest niestabilny, a inwestorzy spoglądają w kierunku kurczącej się światowej gospodarki oraz widma globalnej recesji. Giełda w Tokio jest dziś zamknięta z powodu święta, Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,27%, a indeks KOSPI giełdy w Korei traci 0,21%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (1,31%), Szanghaj (0,49%), Singapur (-0,59%), Indonezja (0,56%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,79%.

Na GPW niewiele ciekawego działo się podczas pierwszej sesji roku, przy mizernej aktywności inwestorów. Po trudnym 2022 roku wchodzimy w nowy rok z nadzieją, że uda się przełamać trudności gospodarcze, ale graczy jeszcze nie opuścił świąteczny nastrój po sylwestrowej zabawie.

Z technicznego punku widzenia nic się nie zmieniło. Po spokojnym otwarciu przez całą sesję WIG i WIG20 systematycznie rosły. To już siódmy tydzień gdzie WIG20 pozostaje w ruchu bocznym, a dwa długie, górne cienie od szczytów na interwale tygodniowym, mogą zwiastować głębsze cofnięcie na rodzimych blue chipach. Już wtorkowa sesja sprzed siedmiu tygodni pokazała, że byki łapią zadyszkę, co może skutkować pogłębieniem spadków w rajdzie rozpoczętym 13 października. Technicznie na wykresie dziennym Poland 20 powstały dwie luki, na przemian wzrostowa i spadkowa, tworząc układ który może sprowokować byki do realizacji zysków z trwającego nieco ponad miesiąc rajdu. Projekcje NBP i innych banków centralnych na przyszły rok nie napawają optymizmem, więc można przyjąć tezę, że wszystko co najgorsze jeszcze przed nami.

Ostatnie tygodnie upłynęły w poszukiwaniu przez blue chipy kierunku, oscylując wokół poziomu 1750 pkt Zadaniem dla byków jest trwały powrót powyżej poziomu 1800 pkt. i marsz w stronę 1850 pkt. W scenariuszu alternatywnym wciąż możliwy jest spadek do poziomu 1680 pkt.

To, co musi niepokoić inwestorów, to oczekiwania NBP mówiące o ujemnym PKB w przyszłym roku, utrzymana agresywna polityka banków centralnych w celu tłumienia inflacji, zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju. Nie bez znaczenie jest ryzyko wystąpienia globalnej recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł symboliczne 422 mln złotych. WIG zyskał 0,40%, a WIG20 oddał z dorobku symboliczne 0,03%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,22% meldując się na poziomie 1812 pkt. Najlepiej wypadły średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,07%, a sWIG80 o 2,18%.

Złoty lekko umacnia się do głównych walut poza jenem, który zyskuje do wszystkich walut :

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,28.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,67.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,38.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,73.

PLNJPY – para handlowana jest 29,90.



