Tydzień banków centralnych

D ziś w USA dzień wolny z okazji Święta Pracy. Tradycyjnie pod nieobecność graczy zza oceanu można spodziewać się niewielkiej zmienności na wszystkich klasach aktywów.

W bieżącym tygodniu uwaga skupiona będzie na bankach centralnych. We wtorek decyzję podejmie Bank Australii, a przy wzroście zachorowań polityka monetarna prawdopodobnie pozostanie bez zmian. Jednak można się spodziewać powrotu do wyższych kwot skupu aktywów. Dzień później taką decyzję podejmie Bank Kanady i to co nam najbliższe - Rada Polityki Pieniężnej. W czwartek uczyni to Europejski Bank Centralny. Poza bankami zwrócimy uwagę na dane o dynamice importu i eksportu Chin. Czy ostatnie gorsze dane z gospodarki Państwa Środka będą miały odbicie w handlu międzynarodowym? W piątek poznamy dane z kanadyjskiego rynku pracy.

Na rynku surowcowym złoto dotarło do oporu na poziomie 1834 USD za uncję. Ropa WTI, pomimo bałaganu jakiego narobił huragan Ida, po piątkowym wzroście do 70,75 USD cofnęła się poniżej 69 USD za baryłkę. Pozostałe surowce jak miedź, platyna czy pallad poruszają się w ruchu bocznym.

Dziś rynek amerykańskich obligacji jest zamknięty. Na rynku długu od dłuższego czasu również jest bardzo spokojnie. Po NFP rano rentowność amerykańskich obligacji wzrosła. Rentowność trzydziestoletnich wyniosła 1,946%, a najpopularniejszych 10-latek utrzymała się powyżej 1,3%, osiągając 1,326%

Piątek nie okazał się łaskawym dla głównych parkietów Europy, a najważniejsze indeksy zakończyły dzień spadkami: FTSE 100 (-0,36%), DAX30 (-0,37%), CAC40 (-1,08%), , FTSE MIB (-1,31%), IBEX 35 (-0,64%). Stoxx 600 spadł o 0,56%. Niemniej od połowy sierpnia benchmarki pozostają w trendzie bocznym.

Dane z amerykańskiego rynku pracy nie wpłynęły na bywalców na Wall Street. Najważniejsze benchmarki zakończyły niewielką zmianą wartości. Dow Jones zyskał 74 pkt., czyli 0,21%. S&P500 spadł o 0,03%%, a technologiczny Nasdaq zyskał 0,21%. Najsłabiej wypadły małe spółki. Russell 2000 spadł o 0,52%.

Azjatyckie giełdy są dziś w lekko optymistycznych nastrojach, ponieważ niektórzy inwestorzy mają nadzieję, że po NFP Rezerwa Federalna odłoży w czasie cięcie stymulacji gospodarczej. Tokio dalej rośnie po decyzji premiera o niekandydowaniu na stanowisko szefa rządzącej partii. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 1,78%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,46%, południowokoreański KOSPI traci 0,26%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (0,79%), Szanghaj (0,94%), Singapur (0,13%), Tajwan (-0,12%), Indonezja (-0,28%). Indeks Asia Dow jest nad kreską 0,72%.

Hossa w Warszawie przerwana została spadkami wszystkich benchmarków, czego można było się spodziewać. Niemniej apetyt byków na dalsze wzrosty nie wydaje się być zagrożony i póki co inwestorzy poczekają na decyzję RPP, czy bank wreszcie podniesie stopy procentowe. Ta decyzja może być kluczową, czy korekta pogłębi się, czy czeka nas kolejna fala hossy.

Handlowi na GPW towarzyszył bardzo niski obrót, który na szerokim rynku wyniósł raptem 767 mln złotych, z tego na blue chipy przypadało 1,01 mld złotych. Indeks WIG stracił 0,36%. Nieco większy spadek odnotował WIG20. Indeks otworzył się poniżej poziomu odniesienia i przez całą sesję pozostawał pod kreską. Cofnięcie nastąpiło niespełna 8 punktów od pułapu 2400 pkt. Zamknięcie wypadło na poziomie 2380,82 pkt., w okolicach środka dziennego zakresu wahań. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,46%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,55%, a WIG20usd oddał z dorobku 0,27%. W czerwieni zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 spadł o 0,17%, a sWIG80 stracił 0,10%.

W gronie blue chipów 7 spółek dało akcjonariuszom powód do zadowolenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły JSW (1,69%), PKN Orlen (1,17%) i KGHM (1,06%). Pozostałe 13 spółek zakończyło dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się Tauron, CCC i Allegro. Walory te zostały przecenione zostały odpowiednio o 4,77%, 3,06% i 2,94%.

WIG20fut otworzył się powyżej wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,31%.

Dla dalszych losów PLN najważniejszym wydarzeniem będzie decyzja RPP o koszcie pieniądza. Czy przy stale rosnącej inflacji Rada zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych, co zrobiły już banki centralne Czech i Węgier? Ostatnie umocnienie złotego jest być może próbą grania pod taki krok RPP.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,26.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,51.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,80.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,15.

PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe dla dalszych losów pary.



