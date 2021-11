Tsunami danych z USA i minutki Fedu w centrum uwagi

Rynki europejskie zanotowały wczoraj gwałtowny ruch w dół, a DAX nurkował już czwarty dzień z rzędu, osiągając dwutygodniowe minimum. Z drugiej strony, wydaje się, że kurs FTSE100 odnalazł bazę, odnotowując drugi dzień w tym tygodniu skromny wzrost. W ciągu ostatnich dwóch dni ceny akcji były szczególnie zmienne, przy czym akcje spółek technologicznych najbardziej odczuły spadki, ponieważ rosnące rentowności w USA oraz perspektywa zaostrzenia restrykcji dotyczących koronawirusa w Europie i obciążających aktywność gospodarczą, ponownie nadszarpnęły zaufanie inwestorów. Ten brak zaufania może mieć również swoje odzwierciedlenie w dzisiejszej niemieckiej ankiecie IFO dotyczącej klimatu biznesowego, która może wykazać dalsze osłabienie w listopadzie do 96,7 (z 97,7 w październiku), chociaż ankieta może być już nieaktualna, biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich kilku dni. Kiedy niemiecki minister zdrowia czuje się zmuszony publicznie powiedzieć, że do końca tej zimy wszyscy w Niemczech będą zaszczepieni, albo wyleczeni, albo martwi, nie sprzyja to na ogół pozytywnemu klimatowi biznesowemu, co oznacza, że grudniowa ankieta IFO może pokazać znacznie gorsze wyniki, nawet jeśli dzisiejsze dane będą lepsze. Słaby trend w sektorze technologicznym był kontynuowany w Stanach Zjednoczonych, gdzie Nasdaq spadł, mimo, że Dow zamknął się na plusie. S&P500 zakończył dzień bez zmian. Pozytywny rajd na głównym indeksie może spowodować, że rynki w Europie otworzą się nieco wyżej dziś rano. Giełdy azjatyckie również były mieszane, Nikkei spadł, podczas gdy RBNZ podniósł swoją główną stopę procentową o 0,25% do 0,75%, zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami.

W związku z nieobecnością USA w czwartek z powodu Święta Dziękczynienia, dziś czeka nas tsunami komunikatów gospodarczych, a także porządkowanie pozycji przed weekendem, którego kulminacją będzie publikacja minutek Fed. Choć protokoły nie przyniosą zbyt wielu niespodzianek, to mogą stanowić wgląd w obrady FOMC na temat procesu decyzyjnego przy podejmowaniu decyzji o wielkości wstępnego taperingu. Ograniczenie skupu aktywów było powszechnie oczekiwane - początkowa miesięczna redukcja miała opiewać na 10 mld USD w obligacjach skarbowych i 5 mld USD w papierach zabezpieczonych hipoteką - interesujące będzie dowiedzieć się, ilu członków FOMC chciało szybszego działania. Będzie to szczególnie istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że na ostatnim posiedzeniu komitet był podzielony co do podwyżki stóp w przyszłym roku. Wiemy już, że wielu przedstawicieli Fed jest zaniepokojonych tempem wzrostu cen i wydaje się, że istnieje znaczna różnica zdań co do tego, jak trwałe są niektóre z tych presji cenowych. Dzisiejszy protokół może pokazać, gdzie są te podziały, a dzisiejsze dane gospodarcze dodadzą paliwa do argumentów za szybszym ograniczeniem wzrostu cen na posiedzeniu Fed w przyszłym miesiącu. Wcześniej jednak poznamy najnowszą rewizję PKB za III kwartał w USA, która powinna przynieść niewielką korektę w górę do 2,2% z 2%. Ostatnie dane o CPI i PPI nie były wsparciem dla narracji Rezerwy Federalnej o przejściowej inflacji, którą bank wykorzystał do uzasadnienia decyzji o rozpoczęciu spowolnienia programu skupu obligacji. Coraz wyraźniej słychać głosy, że bank centralny powinien zmniejszać skalę skupu obligacji szybciej niż do 15 mld USD miesięcznie. Jeśli dzisiejsze dane o PCE wzrosną do 31-letnich maksimów, podobnie jak ostatnie dane o CPI na początku tego miesiąca, możemy spodziewać się, że głosy te będą coraz głośniejsze. We wrześniu deflator PCE osiągnął 30-letni rekord na poziomie 4,4% i oczekuje się, że w październiku przekroczy 5%, podczas gdy deflator bazowy wzrósł do 3,6% i oczekuje się, że jeszcze silniej przekroczy 4%. Lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej za październik powinny przełożyć się na równie pozytywny wzrost wydatków osobistych, które powinny wzrosnąć o 1%, podczas gdy dochody osobiste powinny powrócić do poziomu sprzed spadku o 1% we wrześniu i wzrosnąć o 0,2%. Oczekuje się, że tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadnie do 260 tys. z 268 tys.

EURUSD – para kontynuuje spadki na bazie umocnienia dolara i wygląda na to, że wkrótce przetestuje dołki z czerwca 2020 przy 1,1160/70. By zminimalizować presję spadkową kurs musi powrócic powyżej 1,1400.



GBPUSD – kurs wybił nowy dołek przy 1,3342 z możliwością dalszych spadków w kierunku 1,3160. Musimy wyjść trwale powyżej 1,3500 i następnie przełamać 1,3520, by otworzyć sobie drogę na okrągły 1,3600.

EURGBP – kurs odbił od 0,8380 powracając do 0,8430 przed spadkiem. Przełamanie 0,8440 może skierować parę na 0,8480. Para pozostaje w ruchu w kierunku 0,8280. Jedynie wybicie 0,8470 może otworzyć drogę na 200-dniową MA i 0,8580.

USDJPY – para wybiła stopy przy 115,00 jednak nie przełamała jeszcze 115,20. Przebicie w górę tego poziomu może skierować kurs na 116,00. Wsparcie dla odreagowania znajduje się przy dołkach w okolicy 113,60.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 15 punktów do 7,281

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 48 punktów do 15,985

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 21 punktów do 7,065



