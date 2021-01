Trump schodzi ze sceny, rozpoczyna się czas Bidena

Powrót rynków amerykańskich po święcie Martina Luthera Kinga spowodował wzrost cen akcji, podczas gdy Stany Zjednoczone przygotowują się do zaprzysiężenia nowego prezydenta na najbliższe cztery lata. Pozytywne nastroje wynikają z optymizmu, że zobowiązanie do działania na rzecz stymulacji zapewni wymagane głosy na Kapitolu i stanie się rzeczywistością. Z drugiej strony rynki europejskie miały problem utrzymać wzrosty, ponieważ rosnące wskaźniki infekcji i śmiertelności spowodowały, że Niemcy jeszcze bardziej rozszerzyli swoje obostrzenia, przedłużając je do połowy przyszłego miesiąca.

Gdy prezydent Trump przygotowuje się do opuszczenia sceny, a jego kadencja przechodzi do historii, może z pewnością powiedzieć, że “zrobił to po swojemu” i jakkolwiek daleki jest od ponownego “uczynienia Ameryki wielką”, opuszcza kraj prawdopodobnie bardziej podzielony niż wówczas, gdy obejmował urząd cztery lata temu. Teraz to Demokraci, pod przywództwem Joe Bidena, muszą podjąć wyzwanie uzdrowienia kraju i zebrać razem społeczeństwo, które wydaje się niezdolne lub niechętne do słuchania tego, co ma do powiedzenia druga strona. Dzisiejsza inauguracja 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych jest zatem przełomowym momentem, w którym nowy prezydent będzie musiał wypełnić lukę tworzącą się pomiędzy 74,2 milionami ludzi, którzy uważali, że nie mogą na niego głosować, bez odrzucania dobrej woli 81,2 mln osób, które pozyskał. Mamy już pierwsze informacje na temat niektórych priorytetów nowego prezydenta wraz z ogłoszeniem w zeszłym tygodniu nowej ustawy stymulacyjnej o wartości 1,9 biliona dolarów, a także spekulacje, że anuluje on pozwolenie na ropociąg Keystone XL o wartości 9 miliardów dolarów w jednym ze swoich pierwszych aktów jako prezydent. Wczorajsze zeznania nowej Sekretarz Skarbu i jednocześnie byłej szefowej Rezerwy Federalnej, Janet Yellen, również dały wgląd w nowe priorytety administracji Bidena, ponieważ potwierdziła ona determinację, by „działać na wielką skalę” i nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Potwierdziła również, że polityka nowej administracji USA wobec Chin będzie prawdopodobnie równie bezkompromisowa jak poprzednia, nawet jeśli ton i podejście będą prawdopodobnie inne. Co istotne, powtórzyła również, że nowa administracja USA nie będzie szukała słabszej waluty, aby uzyskać przewagę konkurencyjną, co stanowi wyraźną zmianę tonu ze strony poprzedniej administracji, która konsekwentnie próbowała obniżyć wartość dolara. Niewiele było szczegółów na temat przyszłych długoterminowych zobowiązań dotyczących wydatków na infrastrukturę i inne rodzaje inwestycji, w tym edukację, energię i zielone inwestycje, jednak prawdopodobnie pojawią się w najbliższych dniach, gdy Biden zasiądzie za biurkiem w owalnym gabinecie.

Wygląda na to, że pozytywne zakończenie ostatniej nocy w USA przełoży się na mieszane otwarcie w Europie dziś rano, ponieważ ciągłe opóźnienia w powrocie do pewnego pozoru normalności gospodarczej, spowodowane powolnym wprowadzaniem szczepionek w Europie i dalszym rozszerzaniem ograniczeń, sprawiają, że znacznie trudniej jest oszacować czas ożywienia. Oczekuje się, że dzisiejsze dane o CPI w Wielkiej Brytanii i UE za grudzień pokażą, że presja inflacyjna po obu stronach kanału jest nadal bardzo słaba, chociaż w przypadku Europy siła euro oznaczała, że istnieje znacznie wyższe nastawienie deflacyjne. W Wielkiej Brytanii inflacja nadal była dość łagodna, chociaż ceny bazowe były wyższe niż powszechnie stosowane wartości zasadnicze. Trudno było również śledzić inflację w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 12 miesięcy ze względu na niedostępność niektórych produktów, które są zwykle używane do obliczania cen w koszyku inflacyjnym. Niemniej presja cenowa została stłumiona, a listopadowe ceny spadły z powrotem do 0,3%, chociaż ceny bazowe są wyższe i wyniosły 1,1%. Dzisiejsze dane z grudnia mogą przynieść niewielki wzrost cen w wyniku wyższych cen paliw, do 0,5% i 1,3%, chociaż słaby popyt prawdopodobnie ograniczy wzrost. W Europie niewiele jest dowodów na wzrost cen, a ostateczne dane z grudnia wskazują na spadek CPI o -0,3% i wartości bazowych na poziomie 0,2% w ujęciu rocznym, co prawdopodobnie wywrze dalszą presję na EBC, by podnieść oczekiwania inflacyjne do wyższych wartości.

EURUSD – para znalazła wsparcie przy 1,2040 i 50-dniowej MA. Spadek poniżej 1,2040 może dać sygnał do dalszej zniżki w okolice 1,1980 i dalej do 1,1800.Obecne odbicie musi przełamać opór przy 1,2170 by dotrzeć do 1,2230.

GBPUSD – opór znajduje się wciąż przy szczytach z ostatniego tygodnia przy 1,3710. Dopóki znajdujemy się poniżej tego poziomu, możliwy jest ruch niżej, do wsparcia przy 1,3420. Przełamanie może skierować kurs na 1,3200.Wybicie powyżej 1,3720 otworzy drogę na 1,4000.

EURGBP – poziom 0,8860 wciąż jest broniony, jednak obecne odreagowanie musi przełamać 0,8930, by doszło do stabilizacji. Spadek poniżej 0,8850 otworzy drogę na 0,8780. Przełamanie 0,8930 skieruje kurs na 0,8980.

USDJPY – para pozostaje w ruchu spadkowym z oporem przy 104,40. Poziom ten jest kluczową barierą dla dalszych wzrostów w kierunku 105,20. Dopóki znajdujemy się poniżej 104,40, tendencja pozostaje spadkowa w okolice styczniowych dołków przy 102,60.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 15 punktów do 6,728

DAX - otwarcie oczekiwane na niezmienionym poziomie 13,815

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 8 punktów do 5,590



