Triple A - czyli wyniki Apple, Amazon i Alphabet

W tym tygodniu poznany wyniki gigantów z amerykańskiego sektora technologicznego. Mowa o trzech spółkach na literę A, czyli Apple, Amazon i Alphabet.

Łączna waga tych spółek w indeksie Nasdaq 100 wynosi około 26 proc., zatem ich rezultaty mogą wpłynąć istotnie na zachowanie całego indeksu spółek technologicznych. Łączna kapitalizacja spółek AAA to ponad 4,6 bln USD. Za ostatnie dwanaście zaraportowanych miesięcy łączny przychód wymienionych spółek wyniósł prawie 1,2 bln USD.

Wyniki Apple

Po tym, jak Apple podał swoje dane za IV kwartał w październiku, jego akcje osiągnęły najniższy poziom od maja 2021 roku, po czym wróciły do obecnego poziomu. Podczas gdy akcje spadły o 10% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym roku wzrosły już o 14%. Wyniki Q1, które obejmują trzy miesiące do Bożego Narodzenia i mają tendencję do bycia najlepszym kwartałem Apple, często dają akcjom nowe paliwo.

Jednak oczekiwania inwestorów zostały stłumione przez problemy z łańcuchami dostaw w Chinach. Tajwańska firma Foxconn, która dostarcza iPhone'y do Apple, poinformowała, że produkcja w fabryce w Zhengzhou w Chinach kontynentalnych została przerwana przez epidemię wirusa Covid-19 w listopadzie. To skłoniło Apple do ostrzeżenia o niedoborze nawet 6 mln iPhone'ów.

Apple — największa amerykańska firma pod względem kapitalizacji rynkowej — podała wyniki za IV kwartał, które były zasadniczo zgodne z oczekiwaniami, choć przychody z usług, iPhone'ów i iPadów okazały się niższe. Przychody główne wyniosły 90,15 mld dolarów, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podczas gdy sprzedaż netto wzrosła rok do roku w obu Amerykach i Europie, spadła w Wielkich Chinach i Japonii.

Rok temu przychody za I kwartał wyniosły 123,95 mld USD, z czego 71,6 mld USD przypadło na iPhone'y, a zysk wyniósł 2,10 USD na akcję. Czy tegoroczne dane z pierwszego kwartału zbliżą się do tych poziomów, czy też inwestorzy zmierzają do sprawdzenia rzeczywistości? To drugie wydaje się bardziej prawdopodobne. Oprócz problemów z łańcuchem dostaw, konsumenci w USA i Chinach ograniczyli wydatki. Te czynniki częściowo tłumaczą, dlaczego według konsensusu szacunki dotyczące zysków Apple w I kwartale spadły rok do roku do 1,95 USD za akcję. Apple poda swoje wyniki po sesji w USA w czwartek 2 lutego.

Wyniki Amazona za IV kwartał

Kiedy Amazon podał swoje wyniki za III kwartał, nie tylko ujawnił, że sprzedaż netto nie spełniła oczekiwań, pomimo 15% wzrostu rok do roku, ale także obniżył swoje prognozy na IV kwartał. Wiadomość ta odbiła się na cenie akcji Amazon, która 6 stycznia spadła do 81,43 dolarów — najniższego poziomu od marca 2020 roku.

Sprzedaż w III kwartale wyniosła 127,1 mld dolarów, ale wyższe koszty operacyjne sprawiły, że zysk operacyjny spadł do 2,15 mld dolarów. Usługi internetowe, jedyny dział, w którym zysk operacyjny uległ poprawie, odnotowały skromny wzrost do 5,4 mld USD przy sprzedaży na poziomie 20,5 mld USD. Marża operacyjna również okazała się niższa i wyniosła 2%. Amazon szacuje, że sprzedaż w okresie przedświątecznym wyniesie 140-148 mld USD, czyli znacznie poniżej prognoz na poziomie 155,5 mld USD.

Koszty Amazona w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku wzrosły do 355,27 mld dolarów, co oznacza wzrost o 14% z 311 mld dolarów rok wcześniej. Aby obniżyć koszty, firma ogłosiła tysiące zwolnień w ciągu ostatnich kilku tygodni, choć te zwolnienia bledną, gdy weźmiemy pod uwagę, że od 2019 roku zwiększyła zatrudnienie o prawie 1 milion osób. Firma inwestuje również w swoją jednostkę Amazon Web Services, z planami wydania dodatkowych 35 mld dolarów do 2040 roku w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych, oraz w producenta pojazdów elektrycznych Rivian. Zyski za IV kwartał mają wynieść 0,17 dolara na akcję. Spółka poda wyniki 2 lutego.

Wyniki Alphabetu w IV kw.

Po tym, jak Alphabet nie spełnił oczekiwań w zakresie swoich podstawowych działalności w III kwartale, akcje spółki matki Google spadły do najniższych poziomów od listopada 2020 roku. Od tego czasu akcje częściowo odbiły, choć trend spadkowy, który trwa od rekordowych szczytów sprzed roku, pozostaje bardzo silny.

Przychody z reklam w III kwartale wyniosły 54,48 mld USD, czyli poniżej oczekiwań na poziomie 56,98 mld USD, ale wzrosły z 53,13 mld USD w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei przychody z YouTube spadły do nieco ponad 7 mld dolarów z 7,2 mld dolarów rok wcześniej. Z kolei przychody z działalności w chmurze wzrosły do 6,87 mld USD z 4,99 mld USD.

Marża operacyjna spadła do 25% z 32%. W ciągu ostatnich trzech miesięcy spółka ogłosiła redukcję tysięcy miejsc pracy w związku ze spadkiem przychodów i wzrostem kosztów. Zyski za IV kwartał mają wynieść 1,21 USD na akcję. Spółka poda wyniki 2 lutego po sesji w USA.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets Polska



