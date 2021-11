TOP5: Najsilniejsze i najciekawsze kryptowaluty 2021 roku

Z bliża się koniec roku, więc to dobry czas na rynkowe podsumowania. W branży kryptowalutowej działo się i nadal dzieje bardzo dużo. Choć na medialne nagłówki trafiają przede wszystkim informacje o cenowych rekordach i spektakularnych stopach zwrotu, najciekawsze zmiany zdają się zachodzić od strony technologicznej. Na rynku tym cały czas prężnie rozwijają się projekty spod znaku zdecentralizowanych finansów, tokenów NFT i wirtualnej rzeczywistości (metaverse). Na których przedstawicieli tych segmentów warto zwrócić uwagę i dlaczego?

1. Terra, czyli stablecoiny przyszłości

Pod względem stopy zwrotu jest to absolutnie numer jeden 2021 roku. Kryptowaluta tego projektu – Luna – zyskała w ciągu 12 miesięcy aż 11 500 proc. i w połowie listopada Terra była na 14 miejscu w rankingu kapitalizacji serwisu coinpaprika.com. Projekt ten reprezentuje segment zdecentralizowanych finansów (DeFi), a konkretnie – jest to blockchain służący do tworzenia stablecoinów. Te ostatnie to tokeny o stabilnej wartości, dzięki którym możliwa jest zapłata bez narażania się na ryzyko zmienności notowań. Terra rozwiązuje więc istotny problem wysokich wahań kursowych, który bardzo dobrze znamy z rynku bitcoina (jednego dnia potrafi on kosztować rekordowe 68 500 USD, by następnego być 10 proc. tańszym). Nie jest to pierwszy projekt tego obszaru. Najbardziej znanym stablecoinem jest bowiem Tether. Problem z tym ostatnim i jemu podobnymi jest jednak taki, że jest on projektem scentralizowanym i stoi za nim jedna firma gwarantująca stabilność notowań. Terra natomiast jest projektem zdecentralizowanym, który do owej stabilizacji wykorzystuje algorytm i zaangażowaną społeczność. Fakt, że funkcjonuje dopiero od 2019 r., a już jest wysoko w rankingu kapitalizacji sugeruje, że cieszy się dużym zainteresowaniem i zaufaniem użytkowników.

2. Solana, czyli blockchain wysokiej częstotliwości

Projekt ten, choć działa dopiero od 2020 r., w listopadzie dotarł do piątego miejsca w rankingu kapitalizacji. Jego kryptowaluta – SOL – podrożała w ciągu roku o blisko 10 000 proc. Projekt ten reprezentuje segment DeFi, a konkretnie – jest blockchainem służącym do przeprowadzania szybkich i tanich transakcji. Jest on odpowiedzią na problemy ze skalowalnością i przepustowością innych znanych blockchainów, w tym przede wszystkim Ethereum (z uwagi na ogromną liczbą projektów uruchomionych na Ethereum sieć ta ma problemy z obsługą popytu, jak chociążby w 2017 r. gdy źródłem przeciążenia byli grający w CryptoKitties). Solana reklamuje się jako najszybciej rosnący ekosystem kryptowalutowy na świecie. Zgodnie z danymi na stronie solana.com, 22 listopada sieć obsługiwała 2705 transakcji na sekundę przy średniej prowizji 0,00025 USD. Wysoka przepustować to zasługa nowych rozwiązań technologicznych, w tym m. in. unikatowej metody szeregowania transakcji tzw. Proof Of History. Solana reprezentuje blockchainy 3 generacji, które oprócz funkcjonalności bitcoina i ethereum zapewniają także znacznie wyższą efektywność działania.

3. Decentraland, czyli digitalizacja rzeczywistości

Decentraland to wirtualna rzeczywistość (metaverse) zbudowana na blockchainie Ethereum. Jest to gra 3D, w której użytkownik – przy pomocy avatara – może kreować swoją rzeczywitość, w tym . in. nabywać nieruchomości, rozwijać biznesy, a następnie monetyzować tę działalność. Kryptowalutą w tej grze jest MANA. W ciągu 12 miesięcy podrożała ona o blisko 4500 proc. Za wirtualne prawa właności w tym wirtualnym świecie odpowiadają natomiast tokeny NFT. W tym kontekście Decentraland jest połączeniem segmentów NFT i metaverse. W tym roku padło kilka rekordów dotyczących tego projektu. Otórz w czerwcu wehikuł inwestycyjny Republic Realm kupił parcele w Decentralandzie za 900 000 USD, a w październiku rząd Barbadosu, jako pierwszy na świecie, otworzył w tym wirtualnym świecie swoją ambasadę.

Kryptowlutowy segment metaverse był w połowie listopada warty – według rynkowej kapitalizacji – około 40 mld USD. Za 50 proc. tej kwoty odpowiadały cztery projekty – Axie Infinity, Decentraland, Enjin Coin i Sandbox. Silnym impulsem wzrostowym dla tych projektów była informacja, że Mark Zuckerberg wchodzi z Facebookiem właśnie w obsza metaverse.

4. Dogecoin, czyli żart miliardy wart

Ta kryptowaluta nie stanowi żadnej konkurencji pod względem technologicznym i innowacyjnym dla wymienionych wyżej projektów. Pod względem wzbudzania na twarzy uśmiechu jest to jednak swoisty fenomen w kryptowalutowym świecie. Dogecoin powstał dla żartu i ku zaskoczeniu wielu, zyskał sobie szerokie grono fanów, w tym m. in. najbogatszego człowieka świata – Elona Muska. Pod względem użyteczności jest czasem wykorzystywany do płacenia napiwków w sieci i urządzania zbiórek społecznościowych (najbardziej znaną była ta zorganizowana przez jamajskich bobsleistów, którzy za zgromadzone pieniędze chcieli pojechać na igrzyska do Soczi). Dzięki silnej społeczności i akcjom spod znaku #dogecointoonedollar jego kapitalizacja wzrosła w tym roku o 6700 proc., co jest siódmym wynikiem w branży. Warto pamiętać, że ekspozycja na dogecoina ma charakter czysto spekulacyjny i należy liczyć się z bardzo wysokim ryzykiem zmienności i podatnością na manipulacje typu „pump and dump”.

5. Ethereum, czyli globalny super komputer

Ethereum to od lat numer dwa pod względem kapitalizacji rynkowej. I choć w tym roku podrożał„tylko” o 680 proc., to wielu twierdzi, że bitcoin coraz bardziej czuje jego oddech na swoich plecach. W połowie listopada jego kapitalizacja wynosiła 0,5 bln USD, a bitcoina 1,1 bln USD. Są dwie kwestie, które mocno przemawiają na korzyść Ethereum. Po pierwsze – na jego blockchainie bazuje zdecydowana większość alternatywnych kryptowalut. Zgodnie z danymi serwisu icobench.com 87 proc. wszystkich przeprowadzonych emisji tokenów wykorzystało do tego Ethereum. Po drugie – Ethereum jest w trakcie ważnej zmiany technologicznej, której celem jest przejście z konsensusu PoW (Proof Of Work) na PoS (Proof Of Stake). Choć proces ten wydłuża się w czasie, to oczekuje się finalizacji w przyszłym roku. Jeśli zakończy się to sukcesem, znacznie zwiększy przepustowość i skalowalność blockchaina Ethereum, umacniając i ugruntowując jego pozycję jako globalnego super komputera.



