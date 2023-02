Tąpnięcie na nowojorskiej giełdzie oraz indeksie DAX

Indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych długo zdawały się opierać spadkom wraz z rosnącymi oczekiwaniami na podwyżki stóp procentowych przez Fed. Jednak dziś po godzinie 14:30, przynajmniej w krótkim terminie, byki zdają się kapitulować.

Ceny producentów w USA wzrosły o 0,7% w ujęciu miesięcznym w styczniu 2023 r., najmocniej od siedmiu miesięcy i wyżej niż prognozy rynkowe na poziomie 0,4%. Ceny towarów skoczyły o 1,2%, głównie przez 6,2% wzrost kosztów benzyny. W ujęciu nieskorygowanym indeks dla popytu końcowego wzrósł o 6,0% w ciągu 12 miesięcy, które zakończyły się w styczniu 2023 r.

Kontrakty futures na akcje związane z indeksem Dow spadły w czwartek o 0,8%, a te związane z S&P 500 i Nasdaq spadły odpowiednio o 1,1% i 1,6%, ponieważ mniejszy spadek od oczekiwań co do inflacji ponownie podgrzały obawy o jastrzębią politykę banku centralnego. Dodatkowo wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, najbardziej aktualny obraz rynku pracy, wyniosły 194 000 w tygodniu zakończonym 11 lutego, wskazując na ciasny rynek pracy. Po stronie korporacyjnej Shopify spadł o ponad 10% w przedsprzedaży po tym, jak platforma handlowa w podała przychody za pierwszy kwartał, które nie spełniły oczekiwań.

Dodatkowo rozpoczęte budowy domów w Stanach Zjednoczonych spadły o 4,5 proc. w porównaniu z miesiącem wcześniej do wyrównanego sezonowo annualizowanego wskaźnika 1,309 mln w styczniu 2023 r., najniższego od czerwca 2020 r. i znacznie poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 1,36 mln. Rozpoczęte budowy domów jednorodzinnych spadły o 4,3% do 841 tys. a rozpoczęte budowy lokali w budynkach z pięcioma lub więcej lokalami spadły o 5,4% do 457 tys.

Powyższe dane zatrząsły indeksami giełdowymi po obu stronach Atlantyku. Oprócz indeksów w USA, spada również niemiecki DAX40, którego przecena sięga ponad 0,5 proc.



