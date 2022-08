Szybkie zyski na SudoRare

S udoRare, zdecentralizowana udoRare, zdecentralizowana platforma NFT, została dziś wyłączona. Zdarzenie to nastąpiło ”zaledwie” sześć godzin po jej uruchomieniu. Powodem było wypłynięcie z niej Etherów o wartości ponad 800 tys. dolarów.

Inwestorzy giełdy padli ofiarą tzw. ”rug pulla”, czyli zdarzenia, w którym założyciele projektu DeFi wyprowadzają wszystkie zgromadzone środki i porzucają projekt. Wiele osób komentujących całe zajście spekuluje, że za upadkiem platformy stoją bezpośrednio jej twórcy. Komentujący powołują się na fakt, że założyciele SudoRare byli jedynymi osobami, które miały dostęp do płynności giełdy niewymiennych tokenów, a do ataku na platformę doszło chwilę po jej uruchomieniu. Co więcej, jej deweloperami był anonimowy zespół, który zdążył już usunąć wszystkie konta w mediach społecznościowych i powiązane strony internetowe chwilę po tym wydarzeniu.

Przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - Gary Gensler – twierdzi, że nie ma powodu, aby traktować rynek kryptowalut inaczej niż pozostałe rynki kapitałowe tylko dlatego, że korzysta z innej technologii. Jak powiedział, chociaż sam Bitcoin jest towarem, większość blockchainowych tokenów ma atrybuty papierów wartościowych, więc powinny być traktowane w podobny sposób.

Największa pula wydobywcza drugiej co do wielkości kryptowaluty chce całkowicie zrezygnować z wydobywania jakiejkolwiek planowanej alternatywy dla ETH po tym, gdy sieć zmieni mechanizm osiągania konsensusu na Proof of Stake (PoS).

Jej klienci będą mogli kontynuować proces miningu Ethera dotąd, aż wraz z wprowadzeniem The Merge będzie to już niemożliwe. Następnie sama platforma przełączy się w tryb tylko do wypłaty środków. The Merge jest zaplanowane na 15 września br.

Bitcoin po dotarciu do poziomu 25 tys. USD i utworzeniu serii górnych cieni rozpoczął silne spadki. Aktualnie najbliższe znaczące poziomy to wsparcia na 21 i 19 tys. USD, potencjalne wzrosty mogą się zatrzymać w okolicy dołka z 4 sierpnia przy 22,5 tys. USD.

Ethereum po dotarciu do 1530 USD przechodzi w ruch korekcyjny, który może pozwolić na ponowny test 1820 USD, ale do czasu wyjścia ponad 1960 USD nastawienie pozostaje do dalszych spadków w stronę 1360 USD.

Bitcoin Cash rozbił dolne ograniczenie konsolidacji, co przemawia za pogłębieniem spadków. Najbliższe znaczące poziomy to 144 USD oraz 111 USD.

Ripple zszedł poniżej wsparcia na 0,36 USD, ten poziom będzie stanowił kluczową zaporę przed powrotem do szczytu z poprzedniego miesiąca na 0,41 USD. Celem dla sprzedających mogą być okolice 0,325 i 0,3 USD.

Litecoin powrócił do trendu spadkowego, o którego załamaniu będzie świadczyć pokonanie oporu na 64,5 USD. Do tego czasu możemy zobaczyć ponowny atak na dołek przy 52 USD i poziom 46 USD.

Dash odreagowuje część bardzo dynamicznych spadków z końca poprzedniego tygodnia, ale nadal tygodniowa zmiana wynosi -6,3%. Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut został utworzony trend spadkowy, w ramach którego możemy zobaczyć dalsze spadki w stronę 42 i 39,5 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.