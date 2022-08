Sympozjum w Jackson Hole na horyzoncie

Z a nami kolejna ciekawa sesja, podczas której mimo niepewności związanej ze zbliżającymi się raportem na temat sprzedaży detalicznej w USA i dzisiejszych minutek FOMC, podczas których możemy otrzymać kilka wskazówek na temat kolejnych decyzji w sprawie stóp procentowych, FTSE100 i DAX osiągnęły nowe dwumiesięczne maksima.

Nie bez znaczenia dla zachowania giełd powinno być również nadchodzące przyszłotygodniowe sympozjum w Jackson Hole, którego wynik może zadecydować o narracji Rezerwy Federalnej w średnim terminie. Czy według amerykańskich decydentów widzieliśmy już wystarczające dowody na to, że inflacja jest pod kontrolą? Jeśli tak, to czy rynki zaczną wyceniać potencjalne obniżki stóp procentowych w przyszłym roku?

Wczoraj godne uwagi było zachowanie amerykańskich indeksów, gdzie US30 wzrósł o 0,85%, S&P500 o 0,37%, US2000 o 0,21%, a Nasdaq100, który w ostatnich tygodniach przewodził wzrostom, zamknął się na ujemnym terytorium tracąc 0,07%. Jeśli dzisiaj ten spadkowy trend na spółkach technologicznych będzie kontynuowany, możliwe, że zobaczymy przecenę w stronę wsparć z interwału dziennego, gdzie najbliższe znaczące poziomy znajdują się na 12950 pkt. (ponad 600 punktów od ceny) i 12650 pkt. (ponad 900 punktów od ceny.

Giełdy w Azji były w znacznie lepszych nastrojach, gdzie indeks japońskiej giełdy wzrósł o 0,28%, południowokoreański KOSPI zyskał 0,22%, Hong Kong (-0,64%), Szanghaj (0,45%), Singapur (-0,09%), Nowa Zelandia (0,49%), Australijski S&P/ASX 200 (0,58%), a Indonezja odnotowała zmianę na poziomie (-0,5%). Indeks Azja Dow jest aktualnie na wysokości wczorajszego zamknięcia

Inflacja CPI Wielkiej Brytanii kontynuuje kolejny miesiąc wzrostów, gdzie podczas dzisiejszej publikacji widzieliśmy zmianę do poziomu 10,1% przy oczekiwaniach wynoszących 9,8%.

Sytuacja wyglądała podobnie w przypadku RPI, które wzrosło do najwyższego poziomu od ponad 40 lat wynoszącego 12,3%, gdzie szacunki były na poziomie 12%. Bank Anglii otrzymał kolejny argument do utrzymania wyższego, niż to początkowo zakładano, tempa podwyżek stóp procentowych. Podczas wrześniowego posiedzenia prawdopodobnie zobaczymy kolejny ruch o 50 punktów bazowych.

Po pierwszej godzinie handlu kontraktami na Wig20 można zauważyć tworzącą się formację spadającej gwiazdy (z interwału dziennego), której potwierdzenie będzie przemawiać za ponownym testem okolic 1628 pkt. Sytuacja nie wygląda zbyt optymistycznie biorąc pod uwagę to, że już zniwelowano połowę wzrostów z poprzedniego tygodnia. Zmiana na ten moment wynosi (-1,46%).

Złoty kontynuuje spadki w stosunku do głównych walut, czy jest to początek ruchu powrotnego w kierunku szczytów z lipca?

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,60.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,70.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,63.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,87.

PLNJPY – kurs jego wymiany jest na poziomie 29.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.