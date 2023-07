Giełdy wzrosły w ubiegłym tygodniu jako dowód, że inflacja spada, dając inwestorom nadzieję, że bank centralny może powstrzymać presję cenową bez pogrążania gospodarki w recesji, ale czy ból spowodowany inflacją i kampanią podnoszenia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, naprawdę się skończył? Inwestorzy od dawna oczekiwali, że inflacja stosunkowo szybko spadnie do celu Fed na poziomie 2%, co teraz zaczyna wyglądać lepiej niż kilka miesięcy temu. Największym pytaniem dla inwestorów pozostaje jednak to, jak wysoko będą musiały wzrosnąć stopy procentowe. Rentowności amerykańskich obligacji ściśle odzwierciedlają oczekiwania inwestorów co do stóp procentowych i one gwałtownie spadły, gdy obligacje zwyżkowały w zeszłym tygodniu po opublikowaniu niższych niż oczekiwano odczytów cen konsumpcyjnych i inflacji cen hurtowych. Rentowności pozostają w tym roku znacznie powyżej swoich minimów, co sugeruje, że wielu nie jest przekonanych, czy walka Fed z inflacją jest zakończona.

W tym tygodniu zwrócimy uwagę na dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w USA, stopy procentowe w Chinach, dane z australijskiego rynku pracy i inflację w Japonii.

Przyglądniemy się też wynikom kwartalnym pozostałych banków z wielkiej szóstki, ale inwestorów będą interesować wyniki i prognozy taki kolosów jak IBM, Tesla, Netflix czy American Express.

Giełdy w Europie i Wall Street dostały wiatru w żagle.

W trakcie ostatniego tygodnia kontrolę nad rynkiem przejęły byki, wspierane danymi z USA co sprawiło, że indeksy zakończyły dzień w zieleni. Niemniej piątkowa sesja na głównych europejskich parkietach przyniosła schłodzenie optymistycznych nastrojów. Wszystkie wiodące indeksy poza skromnym zyskiem CAC40 (0,06%) zaliczyły zatrzymanie i być może część inwestorów realizowała solidnie tygodniowe zyski. Najwięcej straciły IBEX35, FTSE MIB i Dax tracąc odpowiednio o 0,43%, 0,39% i 0,22%. FTSE100 spadł nieznacznie o 0,08%.

Za oceanem statystyka sesji wskazała na zadyszkę byków. Na NYSE i giełdzie Nasdaq trzy razy więcej spółek straciło niż wrosło. Amerykańskie indeksy po czterech sesjach z rzędu zakończyły dzień w mieszanych nastrojach. Dobre wyniki kilku spółek z indeksu Dow Jones napędziły benchmark, który zyskał 114 pkt., czyli 0,33%, S&P500 zakończył dzień stratą 0,10% utrzymując się powyżej 4500 pkt. Nasdaq Composite odnotował spadek o 0,18%. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się mała spółki. Russell 2000 spadł o 1,01%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 17.07.2023

W Azji mieszane nastroje.

Dziś giełdy w Tokio są zamknięte z powodu Święta Morza. Na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku, po niemrawej sesji na Wall Street, widać niewielka zmienność. Inwestorzy wyczekują na wyniki i prognozy największych amerykańskich koncernów. Australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,03%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,43%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,33%), Szanghaj (-1,09%) Singapur (-0,20%), Sensex (0,25%). Indeks Asia Dow traci 0,17%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wakacje i lipiec miały być nudne. Kto przyjął takie założenie srodze się rozczarował. Piątek przyniósł kolejną sesję wzrostową. Warszawskie byki nie oglądały się na to, że główne europejskie parkiety i Wall Street tracą parę we wspinaczce pod górę i na tym tle parkiet przy Książęcej wypadł niezwykle okazale, zaliczając solidne wzrosty wszystkich głównych indeksów. Skala wzrostów nad Wisłą z ostatnich dni mogła zadowolić nawet największych optymistów. Martwić może to, że zdecydowanie spadły obroty, a w drugiej połowie sesji WIG20 nie utrzymał najwyższego pułapu i w końcówce handlu cofnął się. Po blisko 100 punktowym spadku w ubiegłym tygodniu, WIG20 z nawiązką odrobił straty z poprzedniego tygodnia. Zarówno WIG, jak i WIG20 ustanowiły w piątek 52-tygodniowe maksima, Oczywiście, nikt nie ma wątpliwości, że to dane z USA wpłynęły na szerokie otwarcie kieszeni i pęd do zakupu akcji. Jeśli nie napłyną rozczarowujące dane z USA, jest spora szansa na ponowny atak na tegoroczne maksimum, a celem byków będzie kolejny okrągły poziom 2200 pkt. WIG20 i WIG20fut już wcześniej z marszu przebiły lokalny opór na poziomie 2080 pkt., tym samym otwierając sobie drogę na północ.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 844 mln zł. WIG zyskał 0,72%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 0,45%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,66%, finiszując na poziomie 2120 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,57%. sWIG80 zameldował się nad kreską z zyskiem 1,02%.

Silny złoty stabilizuje się na poziomach piątkowego zamknięcia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,19.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,97.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,61.

PLNJPY – para handlowana jest po 34,90.



