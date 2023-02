Świetne nastroje na giełdach akcji – wyniki spółek pomogły mimo jastrzębich komentarzy

Europejskie akcje, patrząc przez pryzmat indeksów, dziś zwyżkowały. Szeroki paneuropejski indeks STOXX 600 wspiął się na nowy dziewięciomiesięczny szczyt, a niemiecki DAX 40 wzrósł powyżej poziomu 15600 po raz pierwszy od lutego ubiegłego roku. Spoglądając na pozostałe europejskie indeksy, jak CAC40 czy FTSE MIB możemy zaobserwować, że w ujęciu rocznym są już one na plusie. Z kolei brytyjski FTSE100 po raz kolejny ustanowił nowy rekord.

Inwestorzy z zadowoleniem przyjęli dane o niemieckiej inflacji, która w styczniu wzrosła do 8,7%, ale pozostała poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 8,9%, co może zmniejszyć presję na Europejski Bank Centralny, by nadal podnosił stopy. Jednak według zharmonizowanej miary HICP inflacja w Niemczech spadła z 9,6% do 9,2%.

Wydaje się także, że rynki zlekceważyły również jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiego Fedu, którzy potwierdzili swoje zaangażowanie w walkę z inflacją poprzez kolejne podwyżki stóp:

Christopher Waller

Członek Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Christopher Waller stwierdził w środę, przemawiając na konferencji w Arkansas State University, że gospodarka USA będzie rosła w umiarkowanym tempie w ciągu 2023 roku „wspierana przez silny rynek pracy i przez zachęcający postęp w obniżaniu inflacji".

Niemniej jednak podkreślił, że inflacja „pozostaje dość podwyższona". Waller powiedział, że nie ma oznak, że inflacja szybko spadnie, dodając, że Fed powinien przygotować się "na dłuższą walkę".

Wyjaśnił, że bank centralny będzie musiał utrzymać "twarde stanowisko polityki monetarnej przez jakiś czas”, aby spowolnić aktywność w tym roku i doprowadzić do tego, że podaż i popyt "będą lepiej dopasowane".

Waller zauważył, że stopy procentowe być może będą musiały pozostać wyższe "dłużej niż niektórzy obecnie oczekują”. Mówiąc o wzroście płac, urzędnik Fed zauważył, że choć w ostatnich miesiącach widać było pewien umiar, to jest on „niewystarczający".

Neel Kashkari

Prezes Banku Rezerw Federalnych w Minneapolis, Neel Kashkari, skomentował w środę podczas wydarzenia w Boston Economic Club, że większość jego współpracowników spodziewa się, że stopa końcowa przekroczy 5% i dodał, że taki scenariusz jest "z pewnością możliwy".

Podkreślił, że potrzeba więcej, aby inflacja wróciła do poziomu 2%, zaznaczając jednak, że to, ile jeszcze trzeba zrobić, pozostaje niejasne. "Nie chcemy wywoływać recesji, ale mamy pracę do wykonania w sprawie inflacji” - stwierdził Kashkari.

Gdy inflacja ustąpi do poziomu zbliżonego do celu Fed, bank centralny będzie wtedy ewentualnie utrzymywał wysokie stopy procentowe przez "długi czas", a następnie zdecyduje, czy dalej je podnosić, czy obniżać, wyjaśnił.

Lisa Cook

Gubernator Zarządu Rezerwy Federalnej Lisa Cook stwierdziła w środę, przemawiając na wydarzeniu zorganizowanym przez Joint Center for Political and Economic Studies, że choć inflacja złagodniała, to "wciąż jest zbyt wysoka" i bank centralny nie skończył jeszcze z podwyżkami stóp procentowych.

Zauważyła, że Fed będzie musiał utrzymać restrykcyjną politykę „przez jakiś czas", aby cel 2% został osiągnięty. Cook zapewniła, że jej zdaniem możliwe będzie powstrzymanie inflacji „bez dużego wzrostu bezrobocia", gdyż „połączenie silnego rynku pracy i umiarkowanych płac" zwiększa nadzieje na miękkie lądowanie.

Urzędniczka Fed podkreśliła, że ważne jest, aby nie „brać zbyt wiele sygnałów z dwóch lub trzech punktów danych" w czasach niepewności. Powiedziała, że widzi dalszy spadek inflacji zarówno w 2023 jak i 2024 roku, choć "postęp może być nierównomierny".

W sektorze przedsiębiorstw Credit Agricole odnotował wyższy niż oczekiwano zysk dzięki niższym rezerwom kredytowym i dobrym wynikom w dziale bankowości inwestycyjnej. W Wielkiej Brytanii Unilever odnotował wyższy od oczekiwań wzrost sprzedaży kwartalnej.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych kontrakty terminowe na indeks Dow Jones wzrosły w czwartek o 0,7%, a na S&P 500 i Nasdaq zwyżka wyniosła odpowiednio 0,9% i 1,4%, ponieważ inwestorzy przeanalizowali szereg raportów o zyskach i najnowsze dane o liczbie bezrobotnych. Walt Disney wzrósł o ponad 6%, po tym jak przekroczył szacunki i ogłosił plan restrukturyzacji, który obejmuje redukcję zatrudnienia i oszczędności. PepsiCo zyskało około 1,5% po tym jak producent napojów gazowanych podał wyniki kwartalne, które zaskoczyły inwestorów na plus. Tymczasem wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, najbardziej aktualny obraz rynku pracy, wyniosły 196000 w tygodniu zakończonym 4 lutego, co oznacza wzrost o 13000 w stosunku do poprzedniego tygodnia.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.