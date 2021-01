Stymulacja gospodarcza Bidena o wartości 1,9 bln dolarów studzi sentyment

Europejskie rynki akcji notowały wczoraj umiarkowane wzrosty. Nastroje podtrzymywane były przez oczekiwania, że prezydent elekt, Joe Biden, ogłosi szczegóły nowego pakietu stymulacyjnego. Indeksy w USA były na plusie przez większą część sesji, ale zakończyły niewielkim spadkiem. Zmienność na giełdach była niska przez cały tydzień, ponieważ inwestorzy czekali na dalsze informacje ze strony Bidena. Nastrój był nieco stłumiony, ponieważ zajmowanie bardzo agresywnych długich pozycji przed ogłoszeniem decyzji było uważane przez niektórych inwestorów za strategię wysokiego ryzyka.

W nocy Biden ogłosił pakiet stymulacyjny w wysokości 1,9 biliona dolarów. Przed ogłoszeniem spekulowano, że pakiet wyniesie około 1,3 - 2 biliony dolarów. Program obejmuje bezpośrednie płatności w wysokości 1400 USD dla większości Amerykanów. Warto zauważyć, że pakiet pomocy w wysokości 900 miliardów dolarów z zeszłego miesiąca obejmuje płatności w wysokości 600 USD. Ostatniej nocy poinformowano również o 350 miliardach dolarów pomocy stanowej i lokalnej I 170 miliardach dolarów na edukację. Federalny zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie do 400 dolarów tygodniowo do września, a 50 miliardów dolarów przeznaczono na testy Covid-19. Decyzja z wczorajszej nocy ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarki zniszczonej przez koronawirusa. Oczekuje się, że prezydent Biden ogłosi kolejny plan ogromnych wydatków w ciągu pierwszych kilku tygodni swojej prezydencji. Drugi program będzie koncentrował się na poprawie infrastruktury, a także przeciwdziałaniu zmianie klimatu.

Kontrakty terminowe na indeksy w USA spadły po ogłoszenia planu wydatków na 1,9 biliona dolarów. Związane to było z kupowaniem plotek i sprzedawaniem faktów. Główne indeksy na Dalekim Wschodzie wykazują niewielkie straty. Europejskie indeksy są na dobrej drodze do otwarcia na minusie.

Relacje USA-Chiny zostały ponownie nadwyrężone, ponieważ prezydent Trump umieścił Xiaomi - producenta smartfonów - na czarnej liście ze względu na obawy, że firma jest powiązana z chińską armią.

Waluty notowały wczoraj bardziej ekscytującą sesję niż akcje. Euro spadło do najniższego od siedmiu tygodni poziomu w stosunku do funta, a następnie do najniższego od miesiąca poziomu w stosunku do dolara amerykańskiego. Jerome Powell, prezes Fed, spowodował osłabienie amerykańskiej waluty. Bank centralny koncentruje się na powrocie na silny rynek pracy. Uderzając w dość optymistyczną nutę, bankier powiedział, że rynek pracy powinien ożywić się wcześniej niż oczekiwano. Powell nie pozostawił wątpliwości, że stopy procentowe nie zostaną w najbliższym czasie podniesione i że to nie jest czas na rozmowę o ograniczaniu miesięcznego planu zakupu obligacji o wartości 120 miliardów dolarów. To wywarło presję na dolara, zapewniając jednocześnie wzrost cen akcji, ropy i złota.

Wczorajszy wstępny raport o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych był rozczarowujący. Odczyt wzrósł z 784 000 do 965 000 - to najwyższy poziom od sierpnia. Konsensus szacowany był na 795 000, więc raport był szokiem. Odczyt ciągły wzrósł z 5,07 mln do 5,27 mln. Środowy raport Beżowej Księgi wykazał, że w kilku regionach nastąpił wzrost bezrobocia. Biorąc pod uwagę wynik -140 000 NFP, a także aktualizację ADP -123 000, jest oczywiste, że rynek pracy w USA przechodzi cięższy moment. Dane dotyczące zatrudnienia uzasadniają pakiet stymulacyjny Bidena.

Ropa wahała się wczoraj między dodatnim a ujemnym terytorium. Chiny odegrały dużą rolę w ruchu surowca, ponieważ według doniesień, import do kraju wzrósł o 7% w 2020 r. Przeciwdziałało temu ogłoszenie, że Chiny zanotowały największą liczbę nowych przypadków Covid-19 w ciągu 10 miesięcy. Obawy o przyszły popyt spowodowały, że energia znalazła się w tarapatach. Ropa zamknęła się na plusie, ponieważ komentarze Jerome'a Powella pomogły rynkowi.

O 8:00 Wielka Brytania opublikowała szereg raportów ekonomicznych. Odczyt PKB wyniósł -2,6% za listopad, co oznacza gwałtowny spadek w porównaniu z 0,4% odnotowanym w październiku.

Odczyt PMI dla usług w Wielkiej Brytanii w listopadzie wyniósł 41,7 - to największy spadek od sześciu miesięcy.

Sprzedaż detaliczna w USA będzie w centrum uwagi, ponieważ inwestorzy będą chcieli zobaczyć, jaki był apetyt konsumentów w grudniu, który jest kluczowym miesiącem dla detalistów. Ekonomiści spodziewają się wyniku 0,0%, wobec -1,1% w listopadzie. Aktualizacja, która wyklucza sprzedaż samochodów, ma wynieść -0,1%, podczas gdy ostatnia aktualizacja wyniosła -0,9%. Oczekuje się, że indeks nowojorskiego przemysłu w styczniu wyniesie 6. Warto zauważyć, że grudzień przyniósł odczyt na poziomie 4,9 - najniższy od czterech miesięcy. Ostatnio pojawiły się obawy, że ożywienie gospodarcze w USA słabnie, więc raporty dadzą nam lepszy wgląd w popyt wewnętrzny. Raporty zostaną opublikowane o godzinie 14:30.

Wstępny odczyt nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan na styczeń ma wynieść 80,0, w porównaniu z 80,7. Poznamy go o godzinie 16:00.

EUR/USD – wczoraj kurs zanotował spadek do miesięcznego dołka jeżeli ostatnie niedźwiedzie ruchy będą kontynuowane, celem może być poziom 1,2000. Wczorajsza świeca ma relatywnie długi cień, który może sugerować brak zdecydowania. Jeżeli utrzymamy się powyżej 1,2110, kolejnym przystankiem może być poziom 1,2349.

GBP/USD – od końca września para pozostawała w trendzie wzrostowym, a w zeszłym tygodniu dotarliśmy do 32-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywne nastawienie będzie kontynuowane, kolejnym celem może być 1,3792. Wsparcie znajduje się przy 1,3429. Większe odreagowanie może dotrzeć do 1,3411, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EUR/GBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsze spadki mogą doprowadzić do poziomu 0,8864 lub 0,8800. Wzrosty z tego miejscą mogą doprowadzić notowania w okolice 0,9000.

USD/JPY – para dotarła do miesięcznego szczytu w poniedziałek, jednak wtorkowa świeca może sugerować dziedźwiedzie odwrócenie. Jeżeli dojdzie do spadków z tego miejsca, celem może być 102,59 lub 102,00. Jeśli trend wzrostowy utrzyma się, kolejny opór znajduje się przy 100-dniowej MA na poziomie 104,67.

FTSE 100 oczekiwany spadek na otwarcie o 31 punktów, przy 6,770

DAX 30 oczekiwany spadek na otwarcie o 96 punktów, przy 13,892

CAC 40 oczekiwany spadek na otwarcie o 39 punktów, przy 5,642



