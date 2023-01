Styczniowy rajd na GPW trwa w najlepsze

Wystrzał optymizmu po danych z amerykańskiego rynku pracy, które pokazały spadek dynamiki wynagrodzeń, został przez część inwestorów zinterpretowany jako przesłanka, że USA uniknie recesji, a miękkie lądowanie gospodarki jest już prawie pewne. Jednak trudno po wypowiedziach członków Fed zakładać, że Rezerwa Federalna odejdzie w tym roku od restrykcyjnej polityki monetarnej. Nieco więcej światła rzucą czwartkowe odczyty inflacji konsumenckiej z USA za grudzień. Ostatnie dwa odczyty CPI z USA wykazały, że inflacja spowalnia i takie też są oczekiwania analityków przed jutrzejszym odczytem grudniowej inflacji.

Od dwóch sesji widoczna jest ostrożność inwestorów przed danymi o inflacji w Chinach, a przede wszystkim w USA. Po poniedziałkowych wzrostach na europejskich parkietach wtorek przyniósł niewielką zmienność i spadek na wszystkich głównych giełdach. Poza Madrytem (IBEX35 0,2%) pozostałe benchmarki zakończyły dzień pod kreską. Najwięcej stracił CAC40 (0,55%) Stoxx 600 (0,59%). Pozostałe benchmarki spadły od 0,1% do 0,4%. Zgoła odmienne nastroje panowały na Wall Street. Po wcześniejszych spadkach wtorek zakończył się w zieleni. Dow Jones zyskał 186 pkt., czyli 0,56%. S&P500 zaliczyło wzrost o 0,7%, a Nasdaq Composite finiszował z zyskiem 1,01%

Od kilku miesięcy utrzymuje się inwersja na krótkiej krzywej rentowności. Rentowność krótkoterminowych obligacji znacząco przewyższa te o dłuższym terminie wykupu. Począwszy od miesięcznych, a skończywszy na dwuletnich papierach rządu USA, wszystkie mają rentowność powyżej 4%. Najpopularniejsze wśród inwestorów 10-latki mają dziś rano rentowność 3,589%, a 30-latki 3,717%. Spread 2/10 wynosi dziś rano 65 pb.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś dobre nastroje w ślad za wzrostami na Wall Street, gdy inwestorzy oczekują na dane o inflacji w USA. Niemniej handel w regionie pozostaje niestabilny, a inwestorzy spoglądają w kierunku kurczącej się światowej gospodarki oraz widma globalnej recesji. Indeks giełdy w Tokio napędzany słabym jenem zyskuje 0,52%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,90%, a indeks giełdy w Korei rośnie o 12%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (1,42%), Szanghaj (0,27%), Singapur (0,19%), Tajwan (-0,27%), Indonezja (-0,51%). Indeks Asia Dow rośnie o 1%.

Za nami kolejna wzrostowa sesja na parkiecie przy Książęcej. Od pierwszej tegorocznej sesji na GPW widać, że zdecydowaną przewagę mają optymiści. Siedem tygodni marazmu zakończyło się solidnym wzrostem aktywności inwestorów. Po trudnym 2022 roku wchodzimy w nowy rok z nadzieją, że uda się przełamać trudności gospodarcze. Póki co efekt stycznia działa, a rozpędzona lokomotywa musi kiedyś zwolnić. Pytanie tylko czy się nie wykolei.

Nie oglądając się na marazm panujący na europejskich giełdach, inwestorzy znad Wisły wciąż ochoczo kupują akcje, chociaż przez ponad połowę sesji zarówno WIG i WIG20 snuł się poniżej poziomu odniesienia. Dopiero udany start na Wall Street wsparł byki w marszu na północ.

Miniony i bieżący tydzień to nieustanny wzrost blue chipów. Pierwszym zadaniem dla byków był trwały powrót powyżej poziomu 1800 pkt., co zostało już wykonane. Drugi cel tj. 1850 pkt został wzięty z marszu i utrzymany, a poziom 1900 pkt. pękł pod koniec poniedziałkowej sesji. Do kolejnego pułapu na poziomie 1950 brakuje już tylko 12 pkt.

To, co musi niepokoić inwestorów, to oczekiwania NBP mówiące o ujemnym PKB w przyszłym roku, utrzymana agresywna polityka banków centralnych w celu tłumienia inflacji, zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju. Nie bez znaczenie jest ryzyko wystąpienia globalnej recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,45 mld złotych. WIG zyskał 0,98%, a WIG20 dodał do dorobku 1,33%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 1,81%, meldując się na poziomie 1972 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,01%, a sWIG80 o 0,44%.

Od początku tygodnia, złoty pozostaje stabilny do do głównych walut:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,31.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,69.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,36.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,74.

PLNJPY – para handlowana jest 30,30.



