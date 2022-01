Strach przed BTC

B itcoin Fear and Greed Index, który wskazuje nastroje inwestorów w stosunku do BTC, utrzymuje się na poziomie ekstremalnego strachu. Co mogło spowodować tak negatywne nastroje?

Być może jest to związane z informacją, że Rezerwa Federalna wkrótce zacznie podnosić stopy procentowe, by walczyć z inflacją w USA, która obecnie wynosi prawie 7% i jest najwyższa od 40 lat.

Założony prawie dekadę temu N26 jest niemieckim internetowym bankiem, który w ciągu ostatnich kilku lat rozszerzył działalność na Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Jego głównym celem pierwotnie było ukierunkowanie się na międzynarodowych klientów, teraz planuje ponowne wycofanie z UK i utworzenie platformy brokerskiej obsługującej kryptowaluty, która powinna rozpocząć swoje działanie do końca 2022 r.

Wydaje się, że Jerome Powell zmienił jedno ze swoich poprzednich stanowisk w sprawie CBDC i stablecoinów. Zeznając przed Kongresem USA, zasugerował, że oba z nich mogą współistnieć. Jest to znacznie mniej jastrzębi stosunek do stablecoinów, niż ten, który reprezentował w lipcu 2021 r., kiedy zasugerował, że główną korzyścią z powstania CBDC byłoby zastąpienie kryptowalut – w tym stablecoinów. Teraz poinformował, że nie ma zamiaru pójść w ślady Chin i zakazywać innych cyfrowych aktywów.

Firma deweloperska z Waszyngtonu – Harbor Custom Development, Inc. - od 24 stycznia zacznie akceptować cyfrowe waluty jako zapłatę za swoje mieszkania, apartamenty i inne nieruchomości. Należą do nich m.in. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin i Shiba inu.

Bitcoin spadł do poziomu 40 tys. USD, gdzie tworzą się cienie poniżej świec. Do czasu wyjścia powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem na wysokości 52 tys. USD nastawienie rynku pozostaje do dalszych spadków w kierunku 37,4 tys. USD.

Ethereum zareagowało na wsparcie z okolic 3000 USD, ale tak jak w przypadku BTC, dopiero po wyjściu powyżej 3900 USD będziemy mogli rozważać utworzenie nowego trendu wzrostowego. Do tego czasu mamy szanse na dalsze spadki w stronę 2680 USD.

Bitcoin Cash powróciło do okolic dołków z końca stycznia 2021 r., kiedy wartość BCH wynosiła 370 USD. Rozbicie wsparcia na tym poziomie otworzy drogę do 325 USD, a potencjalne wzrosty mogą się zatrzymać w okolicach 475 USD.

Ripple kontynuuje trend spadkowy, w trakcie ostatniego tygodnia tracąc kolejne 1,6% swojej wartości. Najbliższe znaczące poziomy dla tego aktywa to 0,7 i 0,865 USD.

Litecoin podobnie jak reszta głównych kryptowalut w ostatnim tygodniu stracił na wartości, schodząc do okolic 120 USD. Kluczowe poziomy na tej kryptowalucie to 153 i ponownie 120 USD, którego rozbicie będzie zapowiedzią zejścia do nawet 106 USD.

Dash prezentuje się najlepiej z analizowanej grupy aktywów, w trakcie weekendu udało mu się załamać trend spadkowy wzrastając powyżej 155 USD, teraz znaczącymi poziomami są 130 i 165 USD.



