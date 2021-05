Sprzedaż detaliczna z Wlk. Brytanii u PMI w centrum uwagi

Rynki europejskie odnotowały wczoraj przyzwoite odbicie, któremu w niemałej mierze pomogły dobre wyniki z giełd amerykańskich, gdzie Nasdaq osiągnął najwyższe poziomy od dwóch tygodni, a akcje w USA przełamały trzydniową passę spadkową. Dzisiejsze otwarcie w Europie zapowiada się ostrożnie, ale na plusie, co jest charakterystyczne dla kończącego się tygodnia, w którym widzieliśmy gwałtowne ruchy w górę i w dół, gdy inwestorzy zmagali się z niezdecydowaniem, uwięzieni między optymizmem co do ponownego otwarcia gospodarczego oraz obawami, że banki centralne będą działać zbyt późno, aby stawić czoła wzrostowi inflacji. Dzisiaj skupiamy się na najnowszych wstępnych indeksach PMI za maj z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej poznamy również sprzedaż detaliczną z Wielkiej Brytanii w kwietniu.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii powoli rosła od czasu dużego spadku -8,2% odnotowanego w styczniowych raportach, który był wynikiem całkowitego lockdownu na początku roku. Od tego czasu obserwujemy powolne i stabilne ożywienie, ze wzrostem o 2,1% w lutym, a następnie o 5,4% w marcu, głównie w wyniku zakupów w centrach ogrodniczych i budowlanych. W marcu nastąpiło również duże odbicie w sprzedaży odzieży, ponieważ konsumenci oczekiwali dalszego łagodzenia ograniczeń w kwietniu, a także wyższej sprzedaży paliw, ponieważ ludzie zaczęli się więcej przemieszczać. Dalsze luzowanie obostrzeń obserwowane w kwietniu prawdopodobnie spowoduje dalszy wzrost sprzedaży detalicznej, przy oczekiwanym wzroście miesięcznej liczby o 4,5% i rocznym wzroście do 36,8%. W odniesieniu do liczby zannualizowanej należy pamiętać, że sprzedaż detaliczna spadła o tej porze w zeszłym roku, więc dzisiejszy odczyt będzie miał znaczny efekt bazy. Kierunek sprzedaży detalicznej w kwietniu prawdopodobnie będzie dodatni po nowych środkach łagodzących z 12 kwietnia, co zostało potwierdzone przez duży skok ostatnich raportów sprzedaży detalicznej BRC, które pokazały przyzwoitą poprawę w kwietniu.

Dzisiaj poznamy również najnowsze wstępne dane PMI za maj, które prawdopodobnie będą podobnie pozytywne. Kwietniowe wskaźniki PMI nakreśliły solidny obraz, w którym aktywność w usługach osiągnęła najwyższy od sześciu i pół roku poziom 61, podczas gdy przemysł wzrósł do 60,9, najwyższy od 8 miesięcy. Brytyjskie firmy zgłaszały wyższy popyt zarówno na towary, jak i usługi, co z kolei powoduje pewną inflację kosztów, podczas gdy rynek pracy również wygląda dobrze, a firmy są zachęcane do zatrudniania dodatkowych pracowników w tempie niespotykanym od ponad 3 lat. Oczekuje się, że dzisiejsze wstępne indeksy PMI z maja będą pozytywne, a aktywność w usługach wzrośnie do 62,2, podczas gdy produkcja w przemyśle pozostanie stabilna na poziomie 60,8. Podsumowując, optymizm jest wysoki, a jedynym pytaniem jest, czy to, co widzimy, będzie trwało przez całe lato.

W Europie również sytuacja zaczyna wyglądać nieco bardziej pozytywnie, jednak zarówno Francja, jak i Niemcy nadal stoją w obliczu wielu przeciwności, które brytyjska gospodarka zdołała przezwyciężyć. Ich programy szczepień są nieco opóźnione, a wskaźniki zakażeń wyższe. Zaczynamy widzieć tutaj powolną poprawę, szczególnie w PMI dla usług, jednak obraz jest niejednolity. Produkcja nadal wyróżnia się, a Niemcy i Francja utrzymały odporność w kwietniu, jedynie nieznacznie spadając do odpowiednio 66,2 i 58,9. Usługi nadal pozostają w tyle i chociaż podejmowano próby ponownego otwarcia niektórych części gospodarek, wysoki poziom infekcji wciąż stanowi przeszkodę. Na szczęście program szczepień, szczególnie w Niemczech, zyskuje na popularności. Nie powstrzymało to jednak spadku aktywności gospodarczej w ostatnich kwietniowych danych, które odnotowały niewielki zjazd do 49,9, podczas gdy francuska aktywność gospodarcza poprawiła się nieznacznie z 48,2 do 50,3. Ponieważ znaczna część niemieckiej gospodarki pozostaje w lockdownie do czerwca, możemy zauważyć pewną poprawę, ale nie oczekuje się, że będzie ona silna, przy oczekiwanym odczycie 52. Oczekuje się, że we Francji zobaczymy odczyt na poziomie 53, w porównaniu z 50,3. Oczekuje się również, że najnowsze wstępne indeksy PMI z USA za maj utrzymają swoją niedawną odporność, a zarówno produkcja, jak i usługi wyniosą odpowiednio 60,8 i 62,2.

EURUSD – opór znajduje się przy 1,2250. Jeżeli dojdzie do wybicia w górę 1,2250, otworzy się perspektywa powrotu w kierunku 1,2345. Niepowodzenie może skierować notowania z powrotem na 1,2040.

GBPUSD – funt wciąż walczy by przełamać 1,4200, a wybicie w górę otworzy perspektywę ruchu w kierunku szczytów z 2018 przy 1,4375. Niepowodzenie w przełamaniu 1,4240 utrzyma ruch w okolice 1,4000.

EURGBP – para nadal znajduje się w okolicy 0,8640 utrzymując tendencję do spadków z możliwym ruchem w kierunku 0 8560 i przełamaniem 0,8600. Powyżej 0,8640 otwiera się perspektywa ruchu w okolice szczytów ze stycznia przy 0,8730.

USDJPY – kurs może wybić w dół wsparcie linii trendu poprowadzonej od styczniowych dołków w okolicy 108,60. Musimy powrócić powyżej 109,80, by skierować się na 111,00. Spadek poniżej 108,00 otworzy drogę w okolice 106,80.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 4 punkty do 7,023

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 5 punktów do 15,375

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 15 punktów do 6,358



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.