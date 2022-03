Sprzedaż detaliczna Wielkiej Brytanii spadnie w lutym

R ynki europejskie walczyły wczoraj o kierunek, utrzymując się tuż poniżej ostatnich szczytów, gdy w Brukseli odbywały się różne spotkania przywódców NATO, UE i G7.

NATO zgodziło się na zwiększenie ilości swoich sił na wschodnich granicach sojuszu, jednocześnie patrząc na ręce prezydenta Putina, czy nie planuje użycia broni chemicznej lub innej broni masowego rażenia.

Rynki amerykańskie zlekceważyły wczorajszą niepewność, wzrastając po publikacji najniższej liczby bezrobotnych od 53 lat i wstępnych wskaźników PMI powyżej oczekiwań.

Wzrosty na rynkach akcji nastąpiły pomimo ciągłej wyprzedaży amerykańskich obligacji skarbowych, gdy rentowności powróciły do ostatnich maksimów. Wydaje się, że inwestorzy powoli godzą się z perspektywą wyższych stóp procentowych i ich prawdopodobnego dalszego wzrostu o kolejne 50 punktów bazowych w maju. Stopy Fed powoli zbliżają się do poziomów sprzed pandemii.

Ceny ropy ponownie spadły poniżej 120 dolarów za baryłkę, gdy stało się jasne, że jakakolwiek zgoda UE na wstrzymanie rosyjskiego importu ropy jest mało prawdopodobna.

Patrząc na dzisiejsze otwarcie Europy, oczekujemy niewielkich zmian po pozytywnym zamknięciu USA. Dzisiaj uwaga inwestorów pozostanie skupiona na sprzedaży detalicznej Wielkiej Brytanii za luty oraz najnowszym niemieckim badaniu nastrojów biznesowych za marzec.

Wydatki konsumentów w Wielkiej Brytanii odnotowały w styczniu silne odbicie, po spowolnieniu o 0,4% w grudniu. Nie tylko wzrosła sprzedaż paliw, ale także zauważyliśmy silne ożywienie w zakresie sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego i mebli.

Liczby pokazują również, że chociaż popyt wydaje się rosnąć, sektor detaliczny będzie musiał stawić czoła poważnym wyzwaniom w nadchodzących miesiącach, gdy ceny rosną szybciej niż dochód dyspozycyjny.

Dane o sprzedaży detalicznej BRC pokazały, że całkowita sprzedaż wzrosła o 6,7% w lutym, dzięki całkowitemu usunięciu ograniczeń związanych z „planem B” pod koniec stycznia, ale spadek dochodów był widoczny w porannych danych dotyczących zaufania konsumentów Gfk za marzec, które wykazały spadek do -31, czyli najniższego poziomu od 2020 r., z -26 w lutym.

Sprzedaż odzieży i obuwia odnotowała przyzwoity wzrost w lutym, podczas gdy sprzedaż żywności spadła. Dane Barclaycard pokazują, że w lutym tego roku wydano o 13,7% więcej pieniędzy niż w lutym 2020 roku.

Niemiecka gospodarka do tej pory odnotowuje odbicie od początku roku, po słabym końcu 2021 r. To odbicie zaczyna teraz napotykać problemy z rosnącymi kosztami produkcji, przestojami fabryk i sankcjami dla Rosji.

Chociaż raczej nie pojawi się to w najnowszych danych PMI, Bundesbank obniżył prognozy wzrostu dla niemieckiej gospodarki. Przejawi się to prawdopodobnie dalszym osłabieniem i pogorszeniem nastrojów wśród przedsiębiorców.

Dzisiejszy niemiecki sondaż IFO prawdopodobnie przyniesie dalszy spadek klimatu biznesowego do 94,2 z 98,9, podczas gdy indeks oczekiwań ma powrócić do poziomów z początku ubiegłego roku, ze spadkiem do 92 z 99,2.

EURUSD – znalazło wsparcie w okolicach 1,0960, zejście poniżej 1,0950 zasygnalizuje ruch w kierunku 1,0900, przebicie przez 1,1120 otworzy drogę do 1,1250. Dalsze wsparcie jest na linii trendu rozciągniętej od minimów z 2017 r. w pobliżu 1,0810.

GBPUSD – spadł poniżej 1,3200, ale na razie jest powyżej 50-dniowego MA i 1,3160, co pozwala na utrzymanie perspektyw do ruchu w kierunku 1,3420. Wsparcie nadal znajduje się w okolicach 1,3000, jego rozbicie będzie sygnalizować zejście do 1,2980, a nawet 1,2800.

EURGBP – do tej pory utrzymywał się powyżej wsparcia w okolicach 0,8280, spadek poniżej niego będzie zapowiadać ponowny test dołków na 0,8200. Opór pojawia się w przy 0,8420.

USDJPY – nadal rośnie i zbliża się do poziomu 123,70/80 oraz szczytów z grudnia 2015 r. Wsparcie jest na wysokości szczytów z 2016 r. na 121,70.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się bez zmian, na poziomie 7467.

DAX – oczekuje się otwarcia 30 punktów wyżej, na poziomie 14303.

CAC40 – możliwe otwarcie 15 punktów wyżej, na poziomie 6570.



