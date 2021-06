Sprzedaż detaliczna w Wlk. Brytanii może spowolnić Michael Hewson (Główny Analityk CMC Markets UK)

R

ynki w Europie początkowo uwzględniły wczorajszą słabość giełd w USA, co było następstwem niespodzianek w przekazie Fedu dotyczącego potencjalnego podniesienia stóp procentowych. Podczas gdy indeks FTSE100 wypadł najgorzej, głównie w wyniku dużej wyprzedaży na metalach szlachetnych w sektorze wydobywczym, reszta Europy w większości zakończyła dzień na plusie, a Euro Stoxx 50 zanotował nowy szczyt. Rentowności 10-letnich obligacji w USA, które również zaliczyły gwałtowny ruch w górę w następstwie tej decyzji, straciły znaczną część swojego wzrostu, ponieważ rynki zaczęły akceptować uzasadnienie tego, co faktycznie zrobił Fed w środę. Rzeczywistość jest taka, że Fed jest daleki od wycofania bodźców, a jedynie zasiewa grunt pod przyszłe działania, które mogą rozpocząć się pod koniec tego roku, jeśli pozwolą na to dane. Z drugiej strony wydaje się, że dolar amerykański utrzymuje swoją siłę, co jest konsekwencją oczekiwania na podjęcie odpowiednich działań, gdy gospodarka zacznie wykazywać oznaki poprawy w ciągu najbliższych kilku lat. Ostatnia sesja w USA spowodowała spadek indeksu Dow czwarty dzień z rzędu, podczas gdy Nasdaq zanotował wzrost, z perspektywą, zamknięcia na plusie piątego z rzędu tygodnia. Patrząc na dzisiejsze otwarcie giełd w Europie, spodziewamy się mieszanego początku, koncentrując się na danych dotyczących sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, które zakończą tydzień dość mocnych publikacji gospodarczych z tego kraju, przed przyszłotygodniową decyzją w sprawie polityki pieniężnej Banku Anglii. Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii powoli odbudowuje się po dużym spadku o 8,2% odnotowanym w styczniu, głównie w wyniku całkowitego lockdownu nałożonego na początku roku. Od tego czasu obserwowaliśmy wiosenne odbicie ze wzrostem o 2,2% w lutym, a następnie 5,1% w marcu, co było spowodowane głównie zakupami w centrach ogrodniczych i DIY, o czym świadczył 16% wzrost sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego. Marzec przyniósł również duże odbicie w sprzedaży odzieży, ponieważ konsumenci oczekiwali dalszego znoszenia ograniczeń w kwietniu, wraz z wyższą sprzedażą paliw, ponieważ zaczęli się więcej przemieszczać. Kierunek zmian dla kwietniowej sprzedaży detalicznej był jeszcze lepszy, ze wzrostem 9,2% po złagodzeniu obostrzeń 12 kwietnia. Według British Retail Consortium, majowa sprzedaż rosła w najlepszym tempie od początku pandemii. Całkowita sprzedaż wzrosła o 10% w maju, w porównaniu do 2019 r. i nawet więcej w kwietniu w ujęciu dwuletnim, przy czym detaliści odzieżowi najbardziej skorzystali na powrocie na High Street. Mogliśmy również zaobserwować wzrost rezerwacji w hotelach w okresie poprzedzającym majowe ponowne otwarcie. Również ponowne otwarcie kin mogło działać jako impuls. Jeśli ostatnie majowe indeksy PMI dla usług są jakąkolwiek wskazówką, nadal możemy spodziewać się dość mocnego miesiąca dla wydatków konsumenckich w maju, choć oficjalne szacunki wydają się być bardziej konserwatywne z oczekiwanym wzrostem o 1,5%, z powodu obaw, że spowolnienie sprzedaży w supermarketach może działać jak hamulec wydatków. W Azji Bank Japonii pozostawił politykę pieniężną bez zmian, przedłużając swój specjalny program kredytowy dla firm dotkniętych pandemią do marca 2022 r. EURUSD – kurs przełamał w dół 50-dniową MA i kieruje się na 200-dniową MA przy 1,1980. Będzie to kolejny obszar wsparcia a jego przebicie może wyznaczyć cel na 1,1850. Opór znajduje się przy 1,2070. GBPUSD – para spadła poniżej 1,4000 i kieruje się na 1,3870, jednak tendencja wciąż jest pozytywna Opór znajduje się przy 1,4200, a przełamanie 1,4240 może skierować parę na szczyty z 2018 roku w okolicy 1,4375. EURGBP – opór znajduje się przy 0,8640 z tendencją na południe i testem 0,8560. Przełamanie poniżej 0,8550 otworzy drogę na ostatnie dołki przy 0,8480. USDJPY – tendencja pozostaje wzrostowa w kierunku 111,00 dopóki znajdujemy się powyżej 109,80. Spadek poniżej wsparcia linii trendu znajdującego się obecnie przy 109,70 otworzy drogę na powrót w okolice 108,60 po przełamaniu obszaru przy 109,20. FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 7 punktów do 7,146 DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 5 punktów do 15,722 CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 5 punktów do 6,671



