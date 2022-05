Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii spadnie 3 miesiąc z rzędu

P od koniec kolejnego niestabilnego tygodnia na rynkach europejskich, nastroje wydają się być znacznie bardziej kruche, a ruchy obserwowane na rentownościach obligacji odzwierciedlają obawy, że czeka nas dalsze spowolnienie wzrostu.

Wczoraj zobaczyliśmy morze czerwieni na rynkach w Europie, po silnych stratach amerykańskiego sektora detalicznego. Walmart, Target i Kohl's odnotowały wyniki poniżej oczekiwań.

Giełdy amerykańskie również odnotowały silną wyprzedaż w tym tygodniu, przy czym zarówno S&P500, jak i Nasdaq100, zdołały się utrzymać powyżej minimów z zeszłego tygodnia, na odpowiednio 3858 i 11692 pkt., ale zakończyły drugi dzień z rzędu niżej. Rynki azjatyckie odnotowały dziś rano silne odbicie po tym, jak Chiny obniżyły oprocentowanie 5-letnich kredytów o 15 punktów bazowych.

W związku z tym, prawdopodobnie zobaczymy otwarcie sesji europejskiej nieco wyżej.

Jedyną pozytywną stroną wyprzedaży z ostatnich dwóch dni było to, że udało nam się zamknąć powyżej minimów z zeszłego tygodnia, co sugeruje ogólną niechęć do zbyt szybkiego ruchu spadkowego. Każde odbicie, które widzieliśmy od początku kwietnia, było płytsze niż poprzednie.

Rzeczą, która była niepokojąca w tym tygodniu jest wyraźna zmiana tonu komentarzy urzędników Fed, co wydaje się wskazywać na rosnące zaniepokojenie sztywnością obecnego poziomu inflacji.

Podczas dzisiejszej sesji inwestorzy prawdopodobnie będą szukać kolejnych informacji na temat szkód, jakie może wyrządzić rekordowy 9% CPI z Wielkiej Brytanii. Jak wynika z najnowszych danych dotyczących zaufania konsumentów za maj, widzieliśmy spadek do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego -40.

Po dobrym początku roku, sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii odnotowała spadki o 0,3% w lutym, co następnie zostało zrewidowane w dół do 0,5% i 1,4% w marcu, obciążona rosnącymi cenami i zaufaniem konsumentów, które powróciły do poziomów ostatnio obserwowanych w 2008 roku.

Marcowy spadek o 1,4% był spowodowany gwałtownym zmniejszeniem sprzedaży paliw, ponieważ rosnące koszty życia skłoniły konsumentów do ograniczania niepotrzebnych wydatków.

Najnowsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej BRC pokazały, że sprzedaż “like for like” spadła w kwietniu o 1,7%, więc wyższe ceny z pewnością mają wpływ na wzorce wydatków.

Plusem jest to, że okres wielkanocny może przynieść wzrost wydatków na podróże i wypoczynek, gdy konsumenci korzystają z późniejszej przerwy wielkanocnej.

EURUSD – wydaje się, że buduje wsparcie w okolicy 1,0340, ale musi wzrosnąć powyżej 1,0650, aby potwierdzić odwrócenie i otworzyć drogę do 1,0820. Pozostanie poniżej 1,0650 przemawia za dalszymi spadkami w stronę parytetu 1:1.

GBPUSD – wzrósł do 1,2520 ze wsparciami w okolicach 1,2320 oraz 1,2150. Pozostanie poniżej 1,2630 będzie przemawiać za ponownym testem 1,2150, a nawet zejściem do 1,2000.

EURGBP – znalazł opór tuż poniżej 0,8500, którego przełamanie pozwoli na ruch do 0,8520/30. Wsparcie pozostaje w okolicach 0,8420.

USDJPY – ciągle powyżej kluczowego wsparcia na 126,80, do czasu jego wyłamania nastawienie pozostaje do ruchu w stronę 131,35, a nawet 135,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 78 punktów wyżej, na poziomie 7380

DAX – oczekuje się otwarcia 118 punktów wyżej, na poziomie 14000

CAC40 – możliwe otwarcie 60 punktów wyżej, na poziomie 6332.



