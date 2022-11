Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii ma szansę na skromne odbicie

Reakcja rynku brytyjskich obligacji na wczorajszy budżet była łagodna, w przeciwieństwie do reakcji na budżet Kwartenga, co być może nie było zbyt zaskakujące, biorąc pod uwagę, że większość z niego została wcześniej wstępnie przedstawiona.

Przewodniczęcy St. Louis FED, James Bullard, powiedział, że bank centralny musi posunąć się znacznie dalej w podnoszeniu stóp, twierdząc, że aby naprawdę opanować inflację, stopa Federalna musi wzrosnąć do poziomu między 5% a 7%. Obecny poziom wynosi 3,75% do 4%. Nie dziwi więc, że rynki amerykańskie zakończyły drugi dzień z rzędu na minusie, kiedy rentowności obligacji silnie wzrosły, przy czym rentowności 2-letnie i 10-letnie odbiły od 6-tygodniowego minimum. Komentarze Bullarda są tym bardziej zaskakujące, że istnieją wyraźne dowody na to, że presja inflacyjna zaczyna zwalniać bardziej niż oczekiwano. W rezultacie, poglądy Bullarda mogą być w tym momencie poglądem mniejszościowym. Silniejszy dolar amerykański przyniósł kilka dobrych wiadomości w postaci niższych cen ropy naftowej, przy czym obawy dotyczące popytu również ciążyły na cenach ze względu na ciągły wzrost liczby przypadków Covid w Chinach.

Po odreagowaniu spadków w Stanach Zjednoczonych rynki w Europie otwierają się z niewielkim wzrostem, a w centrum uwagi znajduje się gospodarka Wielkiej Brytanii, skąd otrzymamy najnowsze dane o sprzedaży detalicznej za październik. Wczoraj usłyszeliśmy jak Kanclerz Skarbu Jeremy Hunt opisuje wysoką inflację jako wroga stabilności, jednocześnie zamrażając progi podatkowe na następne 5 lat, w czasie gdy inflacja nie powinna spaść poniżej 7% do 2024 roku według OBR. OBR stwierdził, że Wielka Brytania jest już w recesji i że w ciągu najbliższych dwó ch lat nastąpi spadek dochodów do dyspozycji brytyjskich konsumentów o 7%, a także spadek cen domów o 9%. Będzie to mieć ogromny wpływ na popyt w gospodarce, który jest w dużej mierze napędzany przez konsumentów. Liczba dotycząca cen domów wydaje się nieco optymistyczna, być może dlatego kanclerz utrzymał obniżkę opłat skarbowych aż do marca 2025 roku. Patrząc na koniec roku, presja na brytyjskiego konsumenta raczej się nie zmniejszy, chociaż możemy zobaczyć wzrost sprzedaży detalicznej w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. Nie bez powodu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy odnotowano słabe wyniki sprzedaży detalicznej tj. spadek o 1,7% w sierpniu i -1,4% we wrześniu. Z nowym limitem cen energii wprowadzonym na początku października, nie trudno zauważyć, że konsumenci ograniczali wydatki z powodu niepewności związanej z politycznym chaosem, który trwa od końca września.

Podczas gdy wrześniowe dane zostały zepchnięte na dalszy plan z powodu dodatkowego święta związanego z pogrzebem królowej Elżbiety II, w dzisiejszych październikowych danych nie oczekuje się aż tak dużej poprawy, choć spodziewany jest wzrost o 0,5%. Przy zaufaniu konsumentów, które jest już na rekordowo niskim poziomie, jest prawdopodobne, że konsumenci, jeśli mają pieniądze do wydania, prawdopodobnie wstrzymają się przed końcem roku i okresem świątecznym.

EURUSD – nadal znajduje lekkie wsparcie powyżej 1,0400 i 200-dniowej SMA. Zamknięcie ponad 1,0430 jest potrzebne, aby ta para walutowa mogła ruszyć w stronę 1,0600. Dalsze wsparcie znajduje się w rejonie 1,0180.

GBPUSD – zszedł wczoraj do poziomu 1,1760 po czym odbił, ale obecnie ma trudności z dalszymi wzrostami. Obszar 1,2030 jest kluczową barierą dla jakichkolwiek dalszych zysków. Wsparciem pozostają okolice 1,1640/50.

EURGBP – nadal porusza się pomiędzy oporem w rejonie 0,8820/30, a wsparciem na 0,8690.

USDJPY – musi pokonać obszar 141,00, aby zminimalizować ryzyko powrotu do niedawnych dołków przy 137,65.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 16 punktów wyżej, na poziomie 7362.

DAX – oczekuje się otwarcia 56 punktów wyżej, na poziomie 14322.

CAC40 – możliwe otwarcie 30 punktów wyżej, na poziomie 6606.



