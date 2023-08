Spowolnienie na rynku pracy w USA? Kurs dolara zareagował spadkiem. Czy ADP i NFP to potwierdzą?

Wiadomości rynkowe

Raport ADP i wstępny odczyt PKB PKB z USA w centrum uwagi

Opublikowane we wtorek dane pokazały, że liczba ofert pracy w USA spadła w lipcu do najniższego poziomu od 2,5 roku, co inwestorzy odebrali jako sukces Fed w walce z inflacją i sygnał do kupna akcji.