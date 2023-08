Amerykańska giełda przerwała passę strat trzech kolejnych tygodniowych strat w niestabilnym tygodniu. Opublikowane we wtorek dane pokazały, że liczba ofert pracy w USA spadła w lipcu do najniższego poziomu od 2,5 roku, podczas gdy nastroje konsumentów w sierpniu spadły najbardziej od dwóch lat w związku z pogarszającymi się nastrojami na rynku pracy, wyższymi kosztami pożyczek i utrzymująca się inflacja. Słabnący rynek pracy to dobra wiadomość dla Fed w walce z inflacją, a inwestorzy odebrali to jako dobry sygnał do kupna akcji.

Kolejnym czynnikiem napędzającym giełdy był skup własnych akcji, gdzie globalne dywidendy osiągnęły rekord w drugim kwartale, ciągnięte przez duże banki, które odpowiadały za połowę wzrostu. Indeks dywidend za drugi kwartał wskazał na wzrosły na całym świecie o 4,9% do 568,1 miliarda dolarów. Z raportu wynika, że w drugim kwartale 88% spółek albo podwyższyło dywidendę, albo utrzymało ją na stałym poziomie. Dywidendy banków odpowiadały za połowę światowego wzrostu, ponieważ rosnące stopy procentowe zwiększyły marże, a zakłócenia w płatnościach dywidend związane z pandemią w końcu przestały być uwzględniane.

Dziś kolejna porcja danych, która skupi uwagę inwestorów. Raport ADP, który jest forpocztą piątkowego raportu Departamentu Pracy, pokaże zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw. Oczekuje się spadku do 195 tys. z 324 tys. miesiąc wcześniej Również w środę poznamy wstępne dane o inflacji z Niemiec oraz wstępny odczyt PKB z USA za II kwartał.

Na giełdach powiało optymizmem po danych z USA.

Giełdy w Europie rozpoczęły tydzień solidnymi wzrostami które były były kontynuowane podczas wtorkowego handlu. Najwięcej zyskał FTSE 100 (1,72%) nadrabiając zaległości po dniu wolnym. Dax, nie oglądając się na problemy niemieckiej gospodarki, która wyraźnie spowalnia, zyskał 0,88%. Największa gospodarka Europy pogrąża się w stagnacji, a jej podzielona klasa polityczna stara się znaleźć rozwiązanie długoterminowych problemów i krótkotrwałych kryzysów, co z pewnością nie będzie łatwe. Pozostałe indeksy wzrosły od 0,67% (CAC40) do 1,21% (FTSE MIB).

Zieleń królowała również za oceanem. Po płaskim otwarciu, benchmarki obrały kierunek na północ, kończąc dzień w okolicach maksimów dziennego zakresu wahań. Dow Jones zyskał 293 pkt., czyli 0,85%, S&P500 wzrósł o 1,45%, a Nasdaq Composite finiszował z zyskiem 1,74%. Nawet będące pod presja małe spółki solidnie zyskały trzeci dzień z rzędu.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 30.08.2023.

W Azji trzecia sesja wzrostowa po piątkowej wyprzedaży.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku, po całej serii spadków, zapanował optymizm, a akcje rosną w ślad za wzrostami na Wall Street. Niemniej inwestorzy wyczekują dziś na dane z USA. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,52%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje wzrost o 1,33%, a południowokoreański KOSPI drożeje o 0,51%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,48%), Szanghaj (-0,13%) Singapur (0,18%), Sensex (0,52%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,64%.

Podsumowanie sesji na GPW - skromne zyski, ale zyski.

Wtorkowa sesja przy Książęcej nie była tak imponującą we wzrostach jak największe giełdy Europy, ale co ważniejsze, była kontynuacją poniedziałkowego odbicia. WIG20 przez cały dzień oscylował wokół poziomu odniesienia. Po siedmiu z rzędu sesjach, które przebiegały w atmosferze obrony wsparcia w okolicach 1990 - 2000 pkt., byki postarały się w poniedziałek i pokazały miśkom gdzie ich miejsce. Kupujących wspierały solidne wzrosty najpierw w Azji, później w Europie oraz udany start na Wall Street, po danych JOLTS i raporcie dotyczącym zaufania konsumentów w USA. Dane te pozwoliły wyciągnąć WIG20 nad kreskę, co skrzętnie wykorzystał obóz kupujących. To, co powinno martwić optymistów, to że wzrosty nie zostały poparte wzrostem aktywności inwestorów, co sugeruje, że wolą oni siedzieć na gotówce, niż angażować się w ryzykowne aktywa.

Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 819 mln zł. WIG zyskał 0,11%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,14%. WIG20fut zaliczył wzrost o 0,15%, osiągając na zamknięciu wartość 2041 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,04%. sWIG80 zamknął się 0,21% wyżej.

Od pięciu sesji, złoty do dolara broni poziomu 4,15.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,19.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,47.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,11.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,67.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.