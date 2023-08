Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział w piątek, że bank centralny nie jest pewien, czy potrzebne są dalsze podwyżki stóp procentowych. W przemówieniu rozpoczynającym sympozjum w Jackson Hole Powell obiecał, że bank centralny podejmie ostrożne działania, biorąc pod uwagę „mętne” perspektywy gospodarcze, i dodał, że bank centralny oceni napływające dane. „Na podstawie tej oceny będziemy ostrożnie postępować, podejmując decyzję, czy dalej zaostrzyć politykę pieniężną, czy zamiast tego utrzymać stopy procentowe na stałym poziomie i czekać na dalsze dane”. Powell powtórzył, że główne zadanie to sprowadzenie inflacji z powrotem do celu na poziomie 2%. Odrzucił wezwania do podniesienia celu Fed powyżej poziomu 2%. Analitycy i inwestorzy stwierdzili, że przesłanie nie różniło się zbytnio od jego poprzednich komentarzy. Jednak nie było to muzyką dla uszu wielu zarządzających portfelami, którzy oczekiwali, że cykl podnoszenia stóp procentowych w końcu dobiegł końca.

W tym tygodniu uwaga inwestorów skupi się na danych z amerykańskiego rynku pracy. W środę raport ADP, który jest forpocztą piątkowego raportu Departamentu Pracy, pokaże zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw, jednak często jest on sprzeczny z danymi rządowymi. Również w środę poznamy wstępne dane o inflacji z Niemiec oraz wstępny odczyt PKB z USA.

Powell nie poprawił nastrojów na giełdach

Giełdy w Europie zamknęły się oczekując na wystąpienia szefa Rezerwy Federalnej. Po wysokim otwarciu, główne europejski indeksy zyskiwały, jednak druga połowa sesji skierowała benchmarki na południe, tym samym oddając cały zysk. FTSE 100 i Dax zyskały solidarnie po 0,07%. Paryż i Madryt poradziły sobie nieco lepiej, rosnąc odpowiednio o 0,21% i 0,15%. Stoxx 600 zaliczył spadek o 0,04%.

Zdecydowanie lepsza atmosfera panowała za oceanem, kiedy benchmarki odrabiały część strat z czwartku. Dow Jones zyskał 247 pkt., czyli 0,73%, S&P500 wzrósł o 0,67%, a Nasdaq Composite finiszował z zyskiem 0,94%. S&P500 i Nasdaq po trzech tygodniach spadków wymalowały zielona świecę, jednak długi górny cień może straszyć kupujących.

W Azji zielono po piątkowej wyprzedaży

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 28.08.2023

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku po całej serii spadków zapanował optymizm, a akcje rosną w ślad za wzrostami na Wall Street. Niemniej ciąży sytuacja gospodarcza największej gospodarki regionu. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,63%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje wzrost o 0,54%, a południowokoreański KOSPI drożeje o 0,67%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,62%), Szanghaj (2,13%) Singapur (0,92%), Sensex (0,21%). Indeks Asia Dow zyskuje 1,55%.

Podsumowanie sesji na GPW

Na GPW piątkowa sesja nie wniosła nic nowego w obraz rynku. Inwestorzy wyczekiwali na słowa Powella i dopiero ten tydzień może wnieść większa dynamikę zmian. Po trzech spadkowych tygodniach nad Wisłą, za nami kolejna sesja pod tytułem obrony wsparcia. Po niskim otwarciu byki wyprowadziły na chwilę WIG20 nad kreskę i nawet wydawało się, że na fixingu uda się utrzymać lekki wzrost. To już siódma z rzędu sesja z próbą obrony wsparcia w okolicach poziomu 2000 pkt. Teraz przyjdzie nam poczekać na dane z amerykańskiego rynku pracy oraz na wyniki CD Projekt i PZU.

Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 780 mln zł. WIG stracił 0,44%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,46%. WIG20fut zaliczył spadek o 0,99%, osiągając na zamknięciu wartość 1991 pkt. Pod kreską znalazły się średnie spółki. mWIG40 spadł o 0,81%. Honoru byków bronił sWIG80, który zamknął się 0,24% wyżej.

Złoty do dolara broni się na poziomie 4,15

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,21.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,47.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,15.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,68.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,45.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.