Spółka dnia – Tesla. Jakie są oczekiwania przed wynikami?

Dziś po sesji swoje wyniki opublikuje producent samochodów elektrycznych – Tesla. Spółka rozpala emocje inwestorów, stąd tak duże oczekiwania na dzisiejszy raport. Według konsensusu rynkowego zysk na akcję spółki wyniesie 1,15 USD, zaś przechody wyniosą 24,7 mld USD.

W ostatnim kwartale analitycy na Wall Street systematycznie obniżali szacunki dla EPS Tesli. Jeszcze 90 dni temu konsensus znajdował się na poziomie 1,25. Taki poziom był także oczekiwany jeszcze miesiąc temu, a dopiero tydzień temu został zrewidowany do obecnego poziomu. Spółka dziś handlowana jest ze wskaźnikiem P/E na poziomie 44,41. Z kolei forward P/E jest szacowany na poziomie 34. Jeszcze w grudniu wskaźnik forward znajdował się na poziomie 20x. Konsensu zakłada przychody za następne 12 miesięcy na poziomie 100,4 mld USD. W grudniu oczekiwania wynosiły 111 mld. Obecna wartość jest tym samym najniższa od lipca 2022 r.

Najnowsze rekomendacje z Wall Street dla Tesli

Dziś pojawiły się dwie nowe rekomendacje dla ceny akcji Tesli, czyli tuż przed wynikami. Morgan Stanley obciął poziom ceny docelowej z 250 USD do 220 USD. Z kolei JPMorgan dostosował poziom ceny docelowej ze 125 USD do 120 USD. 23 stycznia z kolei UBS ściął poziom ceny docelowej z 350 USD do 220 USD. 19 stycznia Citigroup dostosowało poziom ceny docelowej ze 140 USD do 137 USD.

Jak podaje portal Market Screener średni poziom ceny docelowej dla Tesli to 190 USD. Znajduje się on o około 32 proc. od obecnej ceny akcji spółki Elona Muska. Natomiast najwyższy poziom to 320 USD, a najniższy to 85 USD. Rozrzut wydaje się dość znaczący.

Implikowana zmienność ceny akcji Tesli

Spoglądając na implikowaną zmienność dla opcji, które wygasają w piątek, można oszacować, że zmiana ceny akcji Tesli do 27 stycznia może wynieść około 13,5 proc. z 70 proc. prawdopodobieństwem.

Tesla, D1, platforma CMC Markets Next Generation

Z punktu widzenia wykresu cena akcji spółki odbiła się w rejonie 100 USD, gdzie w wakacje 2021 roku notowania tworzyły lokalną konsolidację. Również w tym miejscu wypadało dolne ograniczenie w kanale spadkowym. Potencjalne opory mogą wypadać w rejonie 163 USD oraz przy środkowym przedziale dla kanału spadkowego.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets



