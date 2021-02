Spokojny start w Europie, traderzy czekają na BoE

Na rynki akcji powrócił spokój po gwałtownych wahaniach, których byliśmy świadkami z powodu działań inwestorów detalicznych Reddit. Zmienność na Gamestop mocno spadła, co z kolei obniżyło temperaturę na rynkach. Uwaga traderów powróciła do takich tematów, jak lockdowny, wskaźniki szczepień, a także pakiet stymulacyjny w USA. Perspektywa podpisania przez administrację Bidena pakietu pomocy była ostatnio największym motorem napędowym akcji. Prezydent Biden jest zdeterminowany, aby wydać 1,9 biliona dolarów na pomoc dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, ale w najbliższym czasie być może będzie musiał zadowolić się pakietem wartym 618 miliardów dolarów - który miałby poparcie grupy republikańskich senatorów.

Wczoraj sporo się działo we włoskiej polityce, ponieważ ogłoszono, że były szef EBC, Mario Draghi, ma podjąć próbę powołania nowego rządu. FTSE MIB osiągnął lepsze wyniki, jednak sam fakt, że „Super Mario” odniósł sukces kierując euro przez kryzys zadłużenia państwowego, niekoniecznie oznacza, że powieli ten sukces w polityce wewnętrznej. W ostatnich latach na znaczeniu zyskały Ruch Pięciu Gwiazd i Partia Ligi, które nie podjęły jeszcze decyzji, czy będą współpracować Draghim, czy nie.

Ropa zaliczyła wczoraj kolejny dobry dzień, ponieważ OPEC+ zdecydował utrzymać produkcję. Raport EIA spowodował zmienność na rynku. Konsensus zakładał, że zapasy ropy wzrosną o 446 000 baryłek, jednak spadły one o 994 000 do 475,7 mln baryłek - najniższego poziomu od marca 2020 r. Spadające zapasy wspierały ceny energii, ale wzrostowy ruch został zrównoważony przez fakt, że zapasy benzyny wzrosły o 4,46 mln baryłek Trzymając się tematu towarów, srebro odnotowało wczoraj spory wzrost po poniedziałkowym rajdzie i bolesnym spadku we wtorek. Rynki akcji w Azji straciły na wartości. Krótkoterminowe koszty pożyczkowe w kraju wzrosły, co prowadzi do obaw, że administracja Pekinu próbuje ograniczyć kredyty, być może w celu zahamowania wzrostu cen nieruchomości i akcji. Europejskie indeksy są na dobrej drodze do otwarcia niżej.

Oczekuje się, że Bank Anglii (BoE) pozostawi politykę pieniężną bez zmian. Decyzja zostanie ogłoszona o godzinie 13:00, a 30 minut później rozpocznie się konferencja prasowa. Przewiduje się, że wszystkich dziewięciu członków RPP zagłosuje za pozostawieniem stóp procentowych na poziomie 0,1%, z programem zakupu aktywów na poziomie 895 miliardów funtów. W listopadzie Bank Anglii podniósł pakiet stymulacyjny z 745 miliardów funtów do 895 miliardów funtów, ale od tego czasu wiele się zmieniło. Obostrzenia dla gospodarki Wielkiej Brytanii były przedłużane do grudnia, a następnie na kolejne dni nowego roku. Podobne działania miały miejsce w innych krajach europejskich. Ostateczny odczyt raportu PMI dla usług w Wielkiej Brytanii za styczeń spadł do 39,5, najniższego poziomu od ośmiu miesięcy. Grudzień jest głównym miesiącem zakupowym ze względu na Święta Bożego Narodzenia, ale odczyt sprzedaży detalicznej wyniósł 0,3%, co było dalekie od prognozy 1,4%. Umowa handlowa między Wielką Brytanią a UE została ogłoszona pod koniec grudnia, co znacznie pomogło w handlu między Wielką Brytanią a blokiem. W Wielkiej Brytanii istnieje jeden z najlepszych systemów szczepień na świecie, zaszczepionych zostało już około 15% populacji, podczas gdy wskaźnik w Niemczech wynosi około 3%. Andrew Bailey, szef BoE, kilkukrotnie wspominał w 2020 roku o możliwości wprowadzenia ujemnych stóp procentowych. Bankier nie wydawał się przywiązany do tego pomysłu, ale samo wspomnienie o takim pomyśle wzbudzało zaniepokojenie. W zeszłym miesiącu Bailey określił ujemne stopy procentowe jako „kontrowersyjne”, co spowodowało wzrost wartości funta szterlinga. Traderzy uznali to za znak, że stopy prawdopodobnie nie spadną poniżej zera. Podsumowując, wydaje się, że perspektywy Wielkiej Brytanii są teraz bardziej pozytywne niż w listopadzie. Słyszeliśmy, jak Bailey wyraźnie dystansował się od idei ujemnych stóp procentowych. Funt szterling zyskał ostatnio na wartości, na początku tego tygodnia indeks CMC GBP osiągnął najwyższy poziom od marca 2020 r.

O 10:30 zostanie opublikowana aktualizacja PMI dla budownictwa w Wielkiej Brytanii, ekonomiści spodziewają się spadku do 52,9 z 54,6 w grudniu. Oczekuje się, że sprzedaż detaliczna w strefie euro wyniesie 1,6%, co oznaczałoby ogromne odbicie w porównaniu z -6,1% w listopadzie. Szczegóły zostaną ogłoszone o godzinie 11:00. Odczyt liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA ma spaść z 847 000 do 830 000, podczas gdy łączna liczba ma spaść do 4,7 miliona, z 4,77 miliona. Wczorajszy raport zatrudnienia ADP był miłym zaskoczeniem, ponieważ pokazał, że w zeszłym miesiącu dodano 174 000 miejsc pracy, przy prognozie 49 000. Raport grudniowy został skorygowany w górę z -123 000 do -78 000. Aktualizacje pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dodano 96 000 miejsc pracy.

EURUSD – dopóki utrzymujemy się poniżej 50-dniowej MA przy 1,2138, perspektywa pozostaje spadkowa. Poziom 1,2000 lub 1,1923 powinien stanowić wsparcie. Jeżeli szerszy trend wzrostowy utrzyma się, kurs może przetestować 1,2349

GBPUSD – od końca września poruszaliśmy się w trendzie wzrostowym, w zeszłym tygodniu para dotarła do 33-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywne nastawienie utrzyma się, celem może być poziom 1,4000.Odreagowanie może wyhamować na wsparciu przy 1,3532, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsze spadki mogą doprowadzić do 0,8800 lub 0,8670. Wzrost z tego miejsca może skierować kurs na 0,8995, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

USDJPY – od początku stycznia para notuje wzrosty docierając w ostatnim czasie do najwyższego poziomu od 11 tygodniu. Dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 103,89, trend wzrostowy powinien być kontynuowany i może doprowadzić kurs w okolice 106,00. Spadek poniżej 103,89 może skierować parę na 102,59.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 1 punkt do 6,508

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 7 punktów do 13,916

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 12 punktów do 5,551



