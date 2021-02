Spokojny start sesji w Europie, dane o bezrobociu w USA w centrum uwagi

Rynki akcji w Europie odnotowały wczoraj niewielką zniżkę, a spadek zaufania pod koniec sesji zniwelował odnotowane wcześniej wzrosty. Przez większą część dnia benchmarki akcji były na plusie, optymistyczne nastroje utrzymywały się, ponieważ inwestorzy sądzili, że administracja Bidena w ciągu najbliższych kilku tygodni zgodzi się na program stymulacyjny w wysokości 1,9 biliona dolarów. Indeksy europejskie i amerykańskie spadły jednak, ponieważ doszło do stosunkowo ostrej przeceny na amerykańskich akcjach technologicznych, stąd FTSE 100 i rynki strefy euro zakończyły sesję na minusie. Nie był to duży spadek, ale wystarczył, aby przypomnieć traderom, że od czasu do czasu może dojść do korekty. Pod koniec wczorajszego handlu w USA Dow Jones zdołał osiągnąć rekordowy poziom, indeks S&P 500 zakończył nieco na minusie, podczas gdy NASDAQ 100 stracił 0,23%. Handel w Azji przebiegał spokojnie, ponieważ kilka krajów, w tym Chiny, obchodzi święta państwowe. Akcje w Hongkongu zamknęły się o 0,45% wyżej. W Europie spodziewany jest spokojny start, indeksy mogą nieco spaść.

Wczoraj po południu WHO ogłosiła, że szczepionka AstraZeneca-Oxford jest odpowiednia dla wszystkich pacjentów powyżej 18 roku życia. Francja, Niemcy, Holandia i wiele innych krajów europejskich wyraziło obawy co do skuteczności leku u starszych osób, więc być może różne administracje będą chciały skorzystać z rady tego organu międzynarodowego. UE stara się dogonić Wielką Brytanię pod względem wskaźników szczepień.

Jerome Powell, szef Fed, powtórzył wczoraj zobowiązanie banku do wspierania gospodarki. Fed nie rozważa usunięcia bodźców, dopóki kraj naprawdę nie przejdzie przez pandemię. Ostatnio narastały obawy, że zbliża się wzrost inflacji, ale Powell powiedział, że w nadchodzących miesiącach nie będzie to miało większego znaczenia, jeśli chodzi o wpływ na politykę. Warto zauważyć, że w styczniu wskaźnik CPI w USA pozostał na poziomie 1,4%, więc inflacja nie jest jeszcze teraz problemem. Powell stwierdził, że rynek pracy jest nadal bardzo słaby. Dolar amerykański przez większość dnia był na minusie, ale odrobił straty w drugiej połowie sesji. Wczoraj waluta spadła do najniższego poziomu od dwóch tygodni. Metale zyskały na wartości, ponieważ traderzy uznali, że jeśli nastąpi odbicie w światowej gospodarce w 2021 r., powinno to oznaczać wzrost popytu na surowce. Dobre dane produkcyjne z Chin w ostatnich kilku miesiącach podniosły ceny metali przemysłowych, takich jak miedź i platyna, a kolejne wzrosty nastąpiły dzięki postępowi w zakresie dystrybucji szczepionek. Prezydent Biden zdecydowanie opowiada się za polityką przyjazną dla środowiska, a platyna jest używana w katalizatorach. Możliwe, że 6-letni szczyt na platynie, wynika z przekonania, że nastąpi dalsze dążenie do zmniejszenia emisji spalin.

Ropa osiągnęła w środę nowy 13-miesięczny szczyt w następstwie raportu EIA, który pokazał, że zapasy w USA spadły o 6,6 miliona baryłek. Konsensus przewidywał gromadzenie zapasów powyżej 1 miliona baryłek, więc zaskoczyło to wielu uczestników rynku. Energia ostatnio rośnie, ponieważ OPEC+ utrzymuje produkcję na stabilnym poziomie.

Przewiduje się, że odczyt nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniesie 757 000, co oznaczałoby spadek w porównaniu z poprzednią aktualizacją 779 000 - najniższym odczytem od dziewięciu tygodni. Przewiduje się, że odczyt ciągły wyniesie 4 49 mln, w porównaniu z 4,59 mln. Szczegóły zostaną opublikowane o 14:30. Ostatnio pojawiły się mieszane dane o zatrudnieniu w USA. W ubiegłym tygodniu odczyt ADP wyprzedził prognozy, a poprzedni raport zrewidowano w górę. Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w zeszły piątek w USA były jednak rozczarowujące, co przyćmiło aktualizację ADP.



EURUSD – piątkowa świeca może sugerować bycze objęcie i jeżeli dojdzie do wzrostów, celem może być 1,2200. Ponadto, kurs może ponownie przetestować 1,2349. Spadek poniżej 1,1952, może skierować notowania w okolice 1,1800.



GBPUSD – od końca września pozostajemy w trendzie wzrostowym, a w ostatnim czasie para dotarła do 33-miesięcznego szczytu. Jeżeli wzrosty utrzymają się, celem może być 1,4000. Wsparcie znajduje się przy poziomie 1,3569, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsze spadki mogą poprowadzić kurs w okolice 0,8670. Wzrosty z tego miejsca mogą dotrzeć do oporu przy 0,8996, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

USDJPY – piątkowa świeca może być formacją spadającej gwiazdy, a ruchu spadkowy mógłby w takim wypadku dotrzeć w okolice 103,96, gdzie znajduje się 50-dniowa MA. Jeśli szerszy ruch wzrostowy zostanie utrzymany, celem może być 106 lub 107.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 4 punkty do 6,520

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 5 punktów do 13,937

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 3 punkty do 5,667



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.