Spokój na rynkach europejskich po słabym zamknięciu USA

Rynki europejskie kontynuowały wczoraj odreagowanie po dość negatywnym początku tygodnia, na czele z indeksem FTSE100, który od początku roku przewodził wzrostom, dzięki rosnącym cenom surowców oraz wyższym rentownościom obligacji. W dniu wczorajszym FTSE100 osiągnął najwyższy poziom od końca stycznia 2020 r., dzięki publikacji wyników BP, który odnotował w tym roku wzrost o 15% oraz Barclays, który wzrósł o ponad 13%. Giełdy amerykańskie przeszły bardziej stonowaną sesję, kończąc dzień na plusie, ale oddalając się od swoich szczytów w ostatnich godzinach handlu. Russell 2000 zamknął się niżej, po tym, jak ostatni raport o CPI w USA za grudzień osiągnął najwyższy poziom od prawie 40 lat, wynoszący 7%. Ceny bazowe były nieco niższe, ale nadal były na najwyższym poziomie od 31 lat, czyli 5,5%. Reakcja rynku obligacji na te dane była zaskakująco stonowana, gdyż liczby były zgodne z oczekiwaniami. Skutkiem ubocznym było znaczne osłabienie dolara amerykańskiego, w wyniku którego jego indeks spadł do najniższego poziomu od miesiąca.

Wczorajsza reakcja rynku na dane o CPI z USA mogła wzbudzić nadzieję, że być może globalna presja inflacyjna zaczyna słabnąć, ale na podstawie danych z jednego miesiąca wydaje się to być trochę przedwczesne stwierdzenie. Dzisiejszy popołudniowy PPI z USA może nieco rozjaśnić sytuację, jeśli zobaczymy podobny trend w grudniowych liczbach. PPI przez większość zeszłego roku wyprzedzał CPI i ciągle jest znacznie powyżej jego poziomów. W listopadzie PPI w USA skoczył z 8,8% do 9,6% i oczekuje się dalszego wzrostu do 9,8%, podczas gdy bazowy PPI ma wzrosnąć z 7,7% do 8%. Wydaje się, że zmiana nastrojów w ciągu ostatnich kilku dni wiele zawdzięcza wtorkowym zeznaniom prezesa Fed, Jaya Powella, kiedy powiedział, że chociaż Fed jest gotowy do podniesienia stóp w tym roku, nie zrobi tego w sposób, który mógłby być destabilizujący. Okaże się, jak długo Powell będzie w stanie pozostać przy tej narracji w obliczu ciągłych wzrostów cen i opinii niektórych urzędników Fed, że być może w tym roku zobaczymy nawet 4 podwyżki stóp, a nie 3, jak to wcześniej przewidywano. Po wysłuchaniu różnych jastrzębich głosów z Fed w ciągu ostatnich kilku dni, dzisiaj usłyszymy również prezes Fed, Lael Brainard, która ma tendencję do skłaniania się w stronę gołębi, więc jej poglądy na temat przyszłości stóp procentowych prawdopodobnie będą mieć większe znaczenie. Usłyszymy także Thomasa Barkina z Richmond Fed i Charlesa Evansa z Chicago Fed.

Dzisiaj ukażą się cotygodniowe dane na temat liczby osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych, które nieoczekiwanie wzrosły w zeszłym tygodniu z 198 tys. do 207 tys.

EURUSD – w końcu przebił się przez opór na poziomie 1,1385, aktywując zlecenia obronne aż do 1,1420. Utrzymuje się potencjał do wzrostów w kierunku 1,1520, a najbliższe wsparcie znajduje się przy 1,1385.

GBPUSD – wygląda na to, że po przebiciu linii trendu rozciągniętej od zeszłorocznego szczytu na 1,4250, jest gotowy do ruchu w kierunku 1,3740 i 200-dniowego MA. Wsparcie pozostaje na poziomie 1,3420 i minimach z zeszłego tygodnia.

EURGBP – nadal wydaje się mieć przyzwoite wsparcie w okolicy 0,8330, ale nastawienie pozostaje do ruchu w kierunku 0,8280 i minimów z 2020 roku. Opory są na 0,8380, a także 0,8450.

USDJPY – spadł poniżej wsparcia z okolic 114,70, otwierając drogę do ruchu w kierunku wsparcia na 113,70. 114,80 powinno teraz działać jako opór.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 4 punkty niżej, na poziomie 7547.

DAX – oczekuje się otwarcia bez zmian, na poziomie 16010.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 7237.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.