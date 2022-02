Spekulacje na temat RBA

W edług ekonomisty Johna Edwardsa, byłego członka rady ustalającej politykę banku centralnego, pod koniec 2022 r. Bank Rezerw Australii mógłby podnosić stopy procentowe czterokrotnie w krótkim odstępie czasu pod koniec 2022 r., biorąc pod uwagę obecną tendencję wzrostową gospodarki.

Obecnie RBA ma luksus czekania, aby zobaczyć, jak ewoluują dane gospodarcze, ale od września może rozpocząć cykl podwyżek, powiedział Edwards w wywiadzie. Edwards, były główny ekonomista HSBC w Australii zasiadał w radzie ustalającej politykę RBA w latach 2011-2016, w okresie, gdy gospodarka podnosiła się z globalnego kryzysu finansowego.

Nakreślony scenariusz sugeruje, że stopa pieniężna osiągnie 1,0% do grudnia z obecnie rekordowo niskiego poziomu 0,10%, co stanowi wzrost, który odpowiada ruchom oczekiwanym przez handlujących obligacjami rządowymi.

Gubernator RBA Philip Lowe przyznał w zeszłym tygodniu, że dokręcenie śruby polityki pieniężnej w 2022 roku było „prawdopodobnym scenariuszem”. Nadal jednak wytyczne banku centralnego koncentrują się na 2023 r., co oznacza, że pierwsza podwyżka stóp procentowych od 2010 r. może być dopiero za rok.

Lowe powiedział w zeszłym tygodniu, że chce poczekać, aż gospodarka zbliży się do pełnego zatrudnienia, biorąc pod uwagę, że wzrost gospodarczy jest silny, a inflacja niska. RBA prognozuje, że bezrobocie wkrótce spadnie poniżej 4,0%, najniższego poziomu od lat 70. XX wieku.

Goldman Sachs ostrzegł, że RBA jest „zadowolony” z ryzyka globalnej inflacji, podczas gdy inne banki centralne już podnoszą stopy procentowe, aby zaradzić największemu zagrożeniu inflacyjnemu od lat 80. XX wieku.

Tymczasem banki australijskie, takie jak Australia and New Zealand Banking Group (1,00%) oraz Bank of Queensland (1,32%) przekonują, że nawet jastrzębio nastawieni handlarze obligacjami nie doceniają tego, jak daleko RBA będzie musiała podnieść stopę gotówkową w nadchodzących latach, aby stłumić inflację.



