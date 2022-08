Słaby początek handlu na europejskich giełdach, Jackson Hole w centrum uwagi

P o czterech tygodniach wzrostów rynkom europejskim i amerykańskim zaczęło brakować sił. DAX i S&P500 wycofały się z poziomów oporowych, a FTSE100 jeszcze udało się zamknąć wyżej.

Zarówno DAX, jak i S&P500, odbiły od linii trendu spadkowego rozciągniętej od tegorocznych szczytów, podczas gdy indeks S&P500 również zareagował na 200-dniową SMA, co rodzi pytania, czy zobaczymy spadki o równej długości co ostatnie wzrosty? Rynki azjatyckie również były w mieszanych nastrojach. Wzrosty notowały chińskie akcje po tym, jak LBCh obniżył swoje 1- i 5-letnie oprocentowanie kredytów, próbując wywołać w gospodarce kolejny wzrostowy impuls. Chociaż jest to mile widziane, raczej nie pomoże to w sytuacji, gdy popyt na pożyczki jest niski, a rząd postanowił nie łagodzić swojej polityki “zero covid”. Słabość z zeszłego tygodnia była spowodowana dużymi skokami inflacji zasadniczej w Wielkiej Brytanii i Europie, przy czym CPI w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w historii podniósł się do dwucyfrowego poziomu, podczas gdy niemiecki PPI wzrósł o 5,3% m/m i osiągnął 37,2% r/r. Ceny gazu w Europie i Wielkiej Brytanii, które nadal utrzymują się na rekordowym poziomie, prawdopodobnie wzrosną po tym, jak Rosja ogłosiła, że pod koniec miesiąca na trzy dni zamknie Nord Stream One. Chyba pojawił się ogólny konsensus, że banki centralne będą musiały znacznie agresywniej podejść do podwyżek stóp procentowych, jeśli mają mieć jakąkolwiek szansę na powstrzymanie wzrostu inflacji. Ta świadomość z kolei doprowadziła do gwałtownej wyprzedaży na rynkach obligacji, powodując wzrost rentowności po obu stronach Atlantyku podczas gdy dolar amerykański osiągnął najwyższe tygodniowe zamknięcie od ponad dekady. Podczas gdy inflacja w Europie wykazuje niewielkie oznaki spowolnienia, w Stanach Zjednoczonych pojawił się pewien optymizm, że mogliśmy zobaczyć krótkoterminowy szczyt, po tym jak miara CPI odnotowała gwałtowny spadek. Ten optymizm wywołał spekulacje, że spowolnienie inflacji może skłonić Rezerwę Federalną do złagodzenia cyklu podwyżek stóp procentowych. Wydaje się to bardzo optymistyczne, biorąc pod uwagę niektóre z ostatnich komentarzy wysokich rangą urzędników Fed.

Ten tydzień może być wyzwaniem dla nastrojów rynkowych, gdzie część inwestorów nadal wierzy, że Fed zacznie obniżać stopy już w przyszłym roku.

Podczas gdy dane o inflacji PCE w USA prawdopodobnie potwierdzą nieco łagodniejsze dane o inflacji w USA, raczej nie wystarczy to, aby zmienić narrację na tyle, abyśmy mogli zobaczyć gołębi zwrot Fed. Właśnie dlatego sympozjum Jackson Hole w tym tygodniu jest tak ważne i prawdopodobnie nada ton na resztę roku, tak jak miało to miejsce w ciągu ostatnich 10 lat. W związku z tym, w tym tygodniu skupimy się na przemówieniu prezesa Fed, Jaya Powella, pod koniec tygodnia. Przy CPI w USA na poziomie 8,5% i stopie funduszy federalnych wynoszącej 2,5%, podstawowe stopy procentowe prawdopodobnie będą musiały wzrosnąć o co najmniej 1,5% do końca roku, co oznacza, że minimum jedna z nich będzie musiała być podwyżką o 75 pb, biorąc pod uwagę, że w tym roku pozostały tylko 3 posiedzenia Fed. Co więcej, pomysł, że Fed zacznie zmieniać swoje podejście do inflacji, kiedy wynosi ona znacznie powyżej 2% wydaje się nie do pomyślenia i jest zaskakujące, że rynek nawet go wycenia. W tym tygodniu Powell mógłby jednoznacznie wyjaśnić tę kwestię, pytanie brzmi, czy się na to zdecyduje?

EURUSD – perspektywy dla euro nadal się pogarszają, gdy zbliżamy się do 0,9950 i poprzednich minimów. Poziom 0,9620 pozostaje kolejnym kluczowym wsparciem, jeśli przebijemy się niżej. Obszar 1,0220 pełni rolę oporu, ale o wiele bardziej znaczący poziom znajduje się na wysokości linii trendu rozciągniętej od styczniowych maksimów na 1,0340.

GBPUSD – spadek poniżej 1,1760 otwiera drogę do dołków z marca 2020 r. na 1,1500, opór pojawia się w okolicy 1,1980.

EURGBP – handel na tej parze walutowej ciągle odbywa się pomiędzy wsparciem na 0,8400 a oporem stawianym przez 0,8510. Wybicie jednej z tych wartości prawdopodobnie podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny.

USDJPY – przebił się powyżej 136,3 i 50-dniowej SMA. Jeśli wsparcie na 136,30 zostanie utrzymane, możemy zobaczyć ruch w stronę maksimów przy 139,40.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 15 punktów niżej, na poziomie 7535.

DAX – oczekuje się otwarcia 39 punktów niżej, na poziomie 13505.

CAC40 – możliwe otwarcie 18 punktów niżej, na poziomie 6477.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.