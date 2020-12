Słabszy start w Europie, inwestorzy skupieni na inflacji

Po przyzwoitym wzroście zainspirowanym informacjami o szczepionkach, rynki w Europie były nieco bardziej zróżnicowane we wtorek, ponieważ ciągły wzrost liczby nowych zachorowań zaczął być nieco bardziej widoczny w obliczu rozczarowujących danych ekonomicznych z USA. Powoli staje się oczywiste, że szkody gospodarcze spowodowane ograniczoną aktywnością społeczeństw zaczynają objawiać się w strukturze wydatków konsumenckich w USA po tym, jak sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła o 0,3%, nieco mniej niż oczekiwano i najsłabiej od kwietnia. Ponieważ liczba przypadków koronawirusa w USA nadal gwałtownie rośnie, a różne stany blokują się w obliczu chłodniejszej pogody i rosnącej liczby przypadków, staje się teraz znacznie bardziej oczywiste, że najbliższe dwa miesiące mogą być jeszcze gorsze dla amerykańskich firm, tym bardziej, że kolejny plan bodźców fiskalnych wydaje się wciąż odległy. W konsekwencji rynki amerykańskie zanotowały spadki, zamykając się na minusie po raz pierwszy od trzech dni. Po wczorajszej skromnej korekcie w Europie wygląda na to, że ta słabość będzie się utrzymywać, ponieważ inwestorzy zaczynają bardziej koncentrować się na krótkoterminowych kwestiach związanych ze szkodami gospodarczymi, które spowodowane są przedłużonymi blokadami i ograniczeniami, niż na perspektywie szczepionki, która wciąż pozostaje odległa w realizacji.

Funt radził sobie przyzwoicie w ostatnich dniach, czemu pomogły doniesienia, że UE i Wielka Brytania mogą dojść do porozumienia w sprawie Brexitu już w przyszłym tygodniu. Chociaż byłoby bardzo pozytywne gdyby tak się stało, wydaje się jednak mało prawdopodobne, tym bardziej, że negocjacje z UE charakteryzują się nieprzewidywalnością. Czas ucieka, jednak jest jeszcze przestrzeń na kilka kolejnych zwrotów akcji do końca listopada. Dzisiejsze dane o inflacji z Wielkiej Brytanii i UE prawdopodobnie przypomną niepowodzenia zarówno Banku Anglii, jak i Europejskiego Banku Centralnego w realizacji założeń dotyczących 2% celu inflacyjnego, pomimo licznych obniżek stóp i miliardów funty i euro przeznaczonych na zakup aktywów. W tym miesiącu Bank Anglii przeznaczył kolejne 150 miliardów funtów w odpowiedzi na decyzję rządu Wielkiej Brytanii o zamknięciu znacznej części brytyjskiej gospodarki na cały ten miesiąc. Ogólnie rzecz biorąc, celem luzowania polityki pieniężnej jest stymulowanie popytu, aby zrównoważyć szok gospodarczy, jednak jest to raczej trudne, gdy znaczna część populacji jest zamknięta w domu, a większość sklepów detalicznych jest zamknięta.

Dzisiejsze dane o inflacji CPI za październik raczej nie pokażą znacznej zmiany po niewielkim wzroście do 0,5%, który widzieliśmy we wrześniowych odczytach. Ceny bazowe również powinny pozostać stabilne na poziomie 1,3%. Całkiem podobnie wygląda sytuacja w Europie, jeśli nie nawet gorzej, gdzie oczekuje się, że końcowe dane CPI w UE za październik potwierdzą spadek o -0,3%, podczas gdy ceny bazowe mają pozostać na rekordowo niskim poziomie 0,2%, znacznie poniżej poprzedniego dolnego rekordu 0,6%, który został ustalony w 2015 roku.

EURUSD – para zamknęła się wyżej już czwarty dzień z rzędu, jednak nie przychodzi do kupującym z łatwością. Możliwy jest powrót w okolice 1,1750, dopóki znajdujemy się poniżej 1,1900. Spadek poniżej tego poziomu otworzy drogę na powrót do 1,1680 i następnie do dołkó w z tego miesiąca przy 1,1600.

GBPUSD – kurs wygląda na odporny, jednak musimy wybić szczyty przy 1,3315, by dotrzeć do celu, jakim jest 1,3420. Wsparcie znajduje się na poziomie 1,3170, dopóki znajdujemy się poniżej, przy tygodniowych dołkach w okolicy 1,3106. Jeśli dojdzie do przełamania w dół 1,3070, możliwy jest powrót do 1,2980 i 50-dniowej MA. Ważne wsparcie znajduje się na 1,2850 i dołkach z tego miesiąca.

EURGBP – tendencja pozostaje spadkowa, z powrotem w okolice dołków przy 0,8860, dopóki znajdujemy się poniżej 0,9000. Musimy wybić opór wynikający z linii trendu w okolicy 0,9020, by mogło dojść do stabilizacji i retestu 0,9080 oraz 50-dniowej MA.

USDJPY – para kontynuowała spadki z oporu przy 105,60 w kierunku wsparcia na poziomie 104,00. Przełamanie poniżej 104,00 niesie perspektywę powrotu w okolice dołków z tego miesiąca przy 103,18.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 32 punkty do 6,333

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 40 punktów do 13,093

CAC40 - oczekiwane otwarcie na poziomie 5,483

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.